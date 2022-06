Tomson Highway explorará la vida a través de la risa en las Conferencias Massey 2022

En Canadá las Conferencias Massey son un prestigioso evento literario y radiofónico que se celebra anualmente en el Massey College de la Universidad de Toronto, la más grande del país.

A esta serie de conferencias públicas son invitadas personalidades destacadas para debatir sobre temas filosóficos y culturales. Creada en 1961 en honor del Gobernador General Vincent Massey, las Conferencias Massey han presentado las ideas de personajes como Northrop Frye, Noam Chomsky, Jane Jacobs, John Ralston Saul y Martin Luther King, Jr.

En la serie de conferencias Massey para este año, tituladas Laughing with the Trickster: On Sex, Death and Accordions , Riéndose con el bromista a propósito del sexo, la muerte y los acordeones , Highway brindará su característica irreverencia a una exploración de cinco temas centrales para la condición humana: el lenguaje, la creación, el sexo y el género, el humor y la muerte.

Highway es un intérprete, dramaturgo y autor cuya amplia contribución a las artes fue reconocida este año con el Premio del Gobernador General en reconocimiento a los logros artísticos y su trayectoria en el arte. Su obra más reciente es Permanent Astonishment'', Asombro Permanente”, unas memorias que relatan los primeros 15 años de su vida.

Por primera vez desde 2019, las conferencias se impartirán en persona ante el público de cinco ciudades del país- El 7 de septiembre en Fredericton, el 9 de septiembre en St. John's, el 14 de septiembre en Saskatoon, el 16 de septiembre en Vancouver y el 23 de septiembre en Toronto.

Las conferencias de la serie Riéndose con el bromista a propósito del sexo, la muerte y los acordeones serán difundidas por radio en noviembre de 2022, y el texto completo estará disponible como libro en House of Anansi Press.

Las Conferencias Massey son una asociación entre la CBC, la editorial House of Anansi Press y el Massey College de la Universidad de Toronto.

Creo que este año necesitamos un poco de risa en nuestra vida, y sabemos que Tomson Highway nos da tanto alegría como la oportunidad de reflexionar sobre nuestro entorno , dijo Nathalie Des Rosiers, directora del Massey College.

Creo que esta época, más que ninguna otra, es el momento para escuchar lo que Tomson tiene que decir , dijo Semareh Al-Hillal, presidenta de House of Anansi Press.

El autor y compositor cree Tomson Highway relata las memorias de su infancia en su último libro: "Permanent Astonishment", Asombro Permanente”. Foto: Radio-Canada / Daniel Aubin

Un mensaje de aliento en tiempos difíciles

En Riéndose con el bromista a propósito del sexo, la muerte y los acordeones , Highway explora algunas de las cuestiones fundamentales de la existencia humana a través de la lente de las mitologías indígenas, en contraste con las ideas de la antigua Grecia y el cristianismo.

En su primera conferencia, “Sobre el lenguaje'', Highway sostiene que el lenguaje configura nuestra forma de ver el mundo.

Al igual que el canto de los pájaros, las lenguas hacen de nuestro planeta un lugar hermoso, un lugar fascinante, de hecho, un lugar milagroso para vivir. Sin el lenguaje, somos criaturas perdidas en una existencia sin sentido, y por eso contamos historias. El lenguaje nos ayuda a crear diferentes mitologías, formas de entender quiénes somos y por qué estamos aquí. Una cita de Tomson Highway, artista indígena canadiense.

En su segunda conferencia, Sobre la creación'', él se pregunta: ¿Cómo surgió el lugar que conocemos como universo? ¿Qué clase de dios, ángel o combinación de ellos fue responsable de su creación?"

Para los antiguos griegos, el mundo se creó a través del sexo, y los humanos no estaban aquí para sufrir, sino para disfrutar. El cristianismo ofrecía algo más lineal: un principio, un medio y un final de las cosas. La cosmovisión indígena ofrece algo más. Quienes vivieron en épocas anteriores a la nuestra, nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras tatarabuelas, nuestros hijos que han muerto, nuestros seres queridos, viven aquí con nosotros, todavía, hoy, en el mismo aire que respiramos. Una cita de Tomson Highway, artista indígena canadiense.

En Sobre el humor , su tercera conferencia, Highway invita al público a entrar en el mundo indígena cree de la risa escatológica, absoluta. Él invoca al bromista, una figura central en las mitologías de muchos pueblos indígenas de la Isla de la Tortuga. Se invita al público a experimentar el mundo a través de la alegría y la risa: Bienvenidos al placer; bienvenidos a la diversión. Bienvenidos al Bromista y a su sentido del humor. Bienvenidos a nuestro mundo de locura desenfrenada .

La cuarta conferencia, Sobre sexo y género , explora algunos de los límites que el monoteísmo impone a nuestra comprensión del cuerpo humano y del género. En el mundo de los pueblos indígenas, escribe Highway, el círculo del panteísmo tiene espacio para cualquier número de géneros , una idea con una nueva relevancia para entender nuestros tiempos.

La quinta y última conferencia de Highway es Sobre la muerte . El cristianismo, dice el artista canadiense, ofrece una visión lúgubre de la otra vida. Los griegos ofrecían algo más positivo. Pero en la visión indígena de nuestra vida después de la muerte, escribe Highway, cuando morimos, nos quedamos aquí en la tierra, justo en medio de ese círculo que es nuestro jardín, el que se nos dio la responsabilidad de cuidar cuando vinimos a este mundo como recién nacidos .

Es una conclusión edificante y alegre, un mensaje positivo de que las cosmovisiones indígenas ofrecen formas de ver y creer que hacen que nuestro pasaje por esta tierra sea alegre, hilarantemente divertido y rico en diversidad.

Fuente: CBC

Adaptación: RCI / R. Valencia