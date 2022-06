Gustavo Petro gana la presidencia de Colombia en unas elecciones históricas

Petro, senador en su tercer intento de ganar la presidencia, obtuvo el 50,47% de los votos, mientras que Hernández obtuvo el 47,27%, con casi todas las papeletas escrutadas, según los resultados publicados por las autoridades electorales.

La victoria de Petro, convertido ahora en el primer presidente de izquierda del país, subrayó un cambio drástico en la política presidencial de un país que durante mucho tiempo ha marginado a la izquierda por su percibida asociación con el conflicto armado.

Hoy es un día de fiesta para el pueblo. Que festeje la primera victoria popular. Que tantos sufrimientos se amortigüen en la alegría que hoy inunda el corazón de la Patria. Una cita de Gustavo Petro, presidente electo de Colombia.

Petro fue en su día un rebelde del desaparecido movimiento M-19 y fue amnistiado tras ser encarcelado por su relación con el grupo.

En su sede en la capital, Bogotá, un mensaje en una pantalla decía: Gracias Colombia .

El presidente saliente, el conservador Iván Duque, felicitó a Petro poco después de que se anunciaran los resultados, y Hernández reconoció rápidamente su derrota.

Acepto el resultado, como debe ser, si queremos que nuestras instituciones se mantengan firmes , dijo Hernández en un video en las redes sociales. Espero sinceramente que esta decisión sea beneficiosa para todos .

"La gente está harta"

La votación se produjo en medio de un descontento generalizado por el aumento de la desigualdad, la inflación y la violencia, factores que llevaron a los votantes en la primera ronda a dar la espalda a los políticos del centro y la derecha que llevan décadas gobernando y a elegir a dos personajes externos al campo político tradicional en la tercera nación más poblada de América Latina.

El triunfo de Petro es la más reciente victoria política de la izquierda en América Latina impulsada por el deseo de cambio de los votantes. México, Bolivia y Argentina son gobernados por partidos de izquierda. Chile, Perú y Honduras eligieron presidentes de izquierda en 2021, y en Brasil, el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva lidera las encuestas para las elecciones presidenciales de este año.

Alrededor de 21,6 millones de los 39 millones de votantes habilitados emitieron su voto el domingo. El abstencionismo ha sido superior al 40% en todas las elecciones presidenciales desde 1990.

Manifestantes sostienen una pancarta con un mensaje que dice en español: "Duque, detén las masacres", dirigido al presidente de Colombia, Iván Duque, mientras marchan hacia la Plaza de Bolívar en Bogotá, Colombia, el miércoles 12 de mayo de 2021. Foto: AP / Fernando Vergara

Petro, de 62 años, será declarado oficialmente ganador después de un recuento formal que tardará unos días. Históricamente, los resultados preliminares han coincidido con los definitivos.

Las encuestas previas a la segunda vuelta indicaban que Petro y Hernández, ambos ex alcaldes, estaban en una carrera muy reñida, ya que superaron a otros cuatro candidatos en la primera vuelta electoral del 29 de mayo, aunque ninguno de ellos obtuvo suficientes votos para ganar directamente la presidencia, lo que llevó a una segunda vuelta.

Petro ha propuesto ambiciosas reformas en materia de pensiones, impuestos, salud y agricultura, así como cambios en la forma en que Colombia lucha contra los cárteles de la droga y otros grupos armados. También se propone renegociar los acuerdos de libre comercio, incluyendo los acuerdos con Estados Unidos y Canadá.

En las elecciones de la primera vuelta el mes pasado, Petro obtuvo el 40% de los votos y Hernández el 28%, pero la diferencia se redujo rápidamente cuando Hernández empezó a atraer a los llamados votantes antipetristas.

A Petro le resultará difícil cumplir sus promesas, ya que no cuenta con una mayoría en el Congreso, que es clave para llevar a cabo las reformas. En las recientes elecciones legislativas, el movimiento político de Petro obtuvo 20 escaños en el Senado, por lo que tendrá que hacer concesiones en las negociaciones con otros partidos.

Hernández, que se enriqueció en el sector inmobiliario, no está afiliado a ningún partido político importante y rechaza las alianzas. Su austera campaña, realizada principalmente en TikTok y otras plataformas de medios sociales, la financió con su dinero y se basó sobre todo en un discurso de lucha contra la corrupción, a la que culpa de la pobreza y la pérdida de recursos del Estado que podrían utilizarse en programas sociales.

El candidato derrotado, Rodolfo Hernández, un millonario de derecha recién llegado a la política. Foto: Reuters

Hernández se impuso a finales de la campaña de la primera vuelta frente a candidatos más convencionales y sorprendió a muchos cuando quedó en segundo lugar. Se ha enfrentado a polémicas, como decir que admiraba a Adolf Hitler, insistió en ello antes de disculparse y decir que quería referirse a Einstein.

Las encuestas decían que la mayoría de los colombianos creían que el país iba en la dirección equivocada y rechazaban a Duque, que no podía optar a la reelección. La pandemia hizo retroceder los esfuerzos del país contra la pobreza al menos una década.

Las cifras oficiales muestran que el 39% de los colombianos vivían con menos de 89 dólares al mes el año pasado.

El rechazo a la política de siempre es un reflejo de que la gente está harta de los mismos de siempre , dijo Nataly Amezquita, una ingeniera civil de 26 años que esperaba para votar. Tenemos que crear un mayor cambio social. Mucha gente en el país no está en las mejores condiciones .

Pero incluso los dos candidatos externos la dejaban indiferente. Dijo que votaría en blanco: No me gusta ninguno de los dos candidatos. Ninguno de los dos me parece una buena persona .

Silvia Otero Bahamón, profesora de ciencias políticas de la Universidad de Rosario, dijo que aunque ambos candidatos son populistas que tienen una ideología basada en la división entre la élite corrupta y el pueblo , cada uno ve su lucha contra el establecimiento de manera diferente.

Petro se relaciona con los pobres, con las minorías étnicas y culturales de las regiones más periféricas de la nación , dijo Otero, mientras que los seguidores de Hernández son la gente que ha sido defraudada por la politiquería y la corrupción. Es una comunidad más suelta, a la que el candidato llega directamente a través de las redes sociales.

Muchos votantes basaron su decisión en lo que no quieren, en lugar de lo que sí quieren.

Mucha gente dijo: 'No me importa quién se presente contra Petro, voy a votar por quien represente al otro candidato, sin importar quién sea' , dijo Silvana Amaya, analista de la firma Control Risks. "Eso también funciona al revés. Rodolfo ha sido retratado como este viejo loco, genio de la comunicación y personaje extravagante, por lo que algunas personas dicen: 'No me importa por quién tengo que votar, pero no quiero que sea mi presidente'", añadió la analista.

Fuente: CBC

Adaptación: RCI / R. Valencia