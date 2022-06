La Policía de Toronto emplea mayor fuerza contra la población racializada

En una conferencia de prensa este miércoles el jefe interino de la policía de Toronto, James Ramer, dijo que a la luz de los nuevos datos que demostraban que las comunidades racializadas eran desproporcionadamente vigiladas , esa institución tiene que mejorar.

Como organización, no hemos hecho lo suficiente para garantizar que cada persona de nuestra ciudad reciba una actuación policial justa e imparcial. Por ello, como jefe de policía y en nombre de la policía, lo siento y me disculpo sin reservas. La publicación de estos datos causará dolor a muchos. Debemos mejorar y lo haremos mejor. Una cita de James Ramer, jefe interino de la policía de Toronto.

Esa disculpa no fue bien recibida por Beverly Bain, del grupo No Pride in Policing (No hay orgullo ante el trabajo policial), una coalición de personas queer y trans que se formó en apoyo al movimiento Black Lives Matter (Las vidas negras importan) de Toronto y que se centra en la reducción del financiamiento destinado a la policía.

En un momento de tensión durante la conferencia de prensa, Bain criticó la respuesta de Ramer a los datos.

Jefe Ramer, no aceptamos sus disculpas , dijo, poniendo un punto final a un apasionado discurso sobre cómo los negros, los indígenas y otros grupos racializados han tenido que lidiar con la policía en la ciudad.

Bain calificó la disculpa del jefe de policía Ramer de maniobra de relaciones públicas , la cual era insultante para las poblaciones negras e indígenas.

No se trata de salvar nuestras vidas. Lo que le hemos pedido es que ponga fin, que dejen de maltratarnos, que dejen de matarnos. Una cita de Beverly Bain, del grupo No Pride in Policing.

Beverly Bain, de la coalición No Pride in Policing, rechazó las disculpas del jefe de policía de Toronto en directo durante la rueda de prensa de este 15 de junio. Foto: Radio-Canada / CBC

Se utiliza más la fuerza, y con más frecuencia, contra la población negra

Las estadísticas nunca antes vistas publicadas hoy fueron extraídas de los registros de 949 incidentes en los que se hizo uso de la fuerza y 7.114 cacheos corporales a lo largo de 2020.

El análisis granular, compilado por la Unidad de Equidad, Inclusión y Derechos Humanos de la policía, junto con expertos en datos externos, y con la participación de un panel comunitario compuesto por 12 miembros, examina una amplia gama de cuestiones.

Entre sus conclusiones se encuentra que la población negra, indígenas y del Oriente Medio están sobrerrepresentados en el número de "acciones de aplicación de la ley'' adoptadas contra ellos en relación con su población total en Toronto. En el caso de los residentes negros, se multiplicaba por 2,2.

En otras palabras, la población negra, que representaba el 10% de la población de la ciudad ese año, fue sometida a las medidas policiales de fuerza un 22,6% de los casos. Esas medidas aplicadas por la policía incluyen detenciones, multas por infracciones provinciales, amonestaciones y desvíos vehiculares.

Asimismo, los negros, los latinos, los asiáticos del este y el sudeste, así como las personas provenientes del Oriente Medio estaban sobrerrepresentados por factores de 1,6 veces, 1,5 veces, 1,2 veces y 1,2 veces, respectivamente, en lo que respecta al uso de la fuerza.

Los uniformados también tendían a usar la fuerza contra los grupos racializados con mayor frecuencia en comparación con los blancos, especialmente en el desenfundado de las armas de fuego de parte de los agentes de policía de Toronto.

Las personas negras, sudasiáticas y del este y el sur de Asia tenían una probabilidad considerablemente mayor que las personas blancas, 1,5 veces, 1,6 veces y dos veces, respectivamente, de que un policía les apunte con un arma de fuego durante una interacción.

Las estadísticas también muestran que las diferencias raciales en el uso de la fuerza se mantuvieron incluso después de tener en cuenta para qué se llamó a la policía inicialmente y cuál fue el delito principal.

Para muchos grupos racializados, las divisiones policiales en las que experimentaron los mayores índices de uso de la fuerza fueron también aquellas en las que estos grupos no blancos constituían una menor proporción de la población, según el análisis.

Nuestro propio análisis de los datos de 2020 revela que existe una discriminación sistémica en nuestra actuación policial. Es decir, hay un impacto desproporcionado que experimentan las personas racializadas, especialmente las de las comunidades negras. Una cita de James Ramer, jefe interino de la policía de Toronto.

La población negra, que representaba el 10% de la población de Toronto en 2020, fue sometida a medidas policiales de fuerza un 22,6% de los casos. Foto: Police régionale de York

Enfoque en el racismo sistémico

Los datos fueron anonimizados con el propósito de poner de relieve el racismo sistémico y los prejuicios en la actuación policial, dijo Ramer. No se utilizarán para identificar actos individuales de racismo por parte de los agentes, añadió. Esos son casos de mala conducta y hay otras maneras de que la institución se ocupe de ellos, dijo Ramer. Añadió que nunca se tolerará el racismo manifiesto .

El jefe interino también se dirigió directamente a los empleados de la policía de Toronto, diciendo que cree que están más comprometidos que nunca para acabar con el racismo sistémico en esa institución.

Quiero que sepan que se trata de un fallo de la organización y que no se refiere a sus acciones como agentes de policía individuales y miembros civiles. Pero nosotros, todos y cada uno de los miembros del servicio, deberíamos encontrar la información publicada hoy difícil e incómoda. Una cita de James Ramer, jefe interino de la policía de Toronto.

La provincia de Ontario requiere que el sector público recopile datos basados en la raza como parte de la aplicación de la Ley contra el Racismo. En 2019 la Junta de Servicios de Policía de Toronto aprobó una política de datos que comenzaría con el uso de la fuerza y luego se extendería a otros procesos policiales como las paradas, los registros, los interrogatorios y la presentación de cargos.

Los datos sobre el uso de la fuerza por parte de los policías fueron obtenidos en parte de los informes que los agentes presentan al Ministerio de la Fiscalía General después de las interacciones que requieren atención médica para los miembros de la comunidad, así como cada vez que un agente extrae o utiliza un arma de fuego o una pistola eléctrica, o utiliza otra arma como la porra o el spray de pimienta.

Los 949 casos de uso de la fuerza notificados en 2020 representan el 0,2% de las 692.937 interacciones policiales registradas con el público. En 371 de esos incidentes la policía apuntó con armas de fuego y en cuatro las armas fueron disparadas. Dos de esos incidentes fueron mortales, según la policía.

La policía de Toronto admite que hizo un "mal uso" de los datos basados en la raza

La publicación de los datos se produce a raíz de varios informes recientes de organismos de protección de los derechos humanos y de seguimiento de las denuncias policiales que exigen importantes reformas al interior de la policía de Toronto.

En 2018, la Comisión de Derechos Humanos de Ontario (OHRC, por sus siglas en inglés) concluyó que las personas de raza negra estaban enormemente sobrerrepresentadas en varios tipos de interacciones policiales violentas, incluyendo casos de uso de la fuerza, disparos, incidentes mortales y disparos mortales.

La OHRC informó que entre 2013 y 2017, una persona negra en Toronto tenía casi 20 veces más probabilidades que una persona blanca de ser abatida a tiros por la policía .

Un análisis de seguimiento de la OHRC publicado en 2020 encontró que las personas negras también tienen más probabilidades que otras de ser detenidas y acusadas durante las interacciones con la policía de Toronto.

En su nuevo informe, el cuerpo reconoció que en el pasado había hecho un mal uso de los datos basados en la raza. Esta es una aparente referencia al carding , que es la práctica de recopilar información de identificación durante controles callejeros aleatorios, una práctica que la provincia pasó a restringir significativamente en 2017.

La población indígena en Toronto también está sobrerrepresentada en sus interacciones con la policía, en las que se emplea la fuerza. Foto: Radio-Canada

Las reformas condujeron a una drástica reducción de los cacheos corporales

La investigación publicada este miércoles también analizó si algún grupo racializado estaba desproporcionadamente representado en los cacheos corporales.

Los resultados mostraron que los indígenas estaban 1,3 veces sobrerrepresentados en relación con su presencia en las detenciones. Por su parte, los negros y los blancos estaban 1,1 veces sobrerrepresentados.

La policía de Toronto revisó sus procedimientos para llevar a cabo esos cacheos corporales en octubre de 2020, lo que provocó un drástico descenso en el número de ellos a partir de ese momento.

Antes de los cambios, alrededor del 27% de todas las detenciones de ese año incluían un cacheo corporal. A partir de ese momento, el porcentaje se redujo a aproximadamente un 5%.

Las modificaciones de las normas policiales incluían que todos los cacheos corporales debían ser autorizados por un supervisor y auditados por los mandos superiores.

Esas reformas contribuyeron a poner fin a la sobrerrepresentación de los indígenas en los cacheos corporales en 2021, concluyó el análisis. Pero las discrepancias raciales se mantuvieron para las personas blancas y negras que fueron detenidas.

Los cambios se introdujeron después de que un informe de 2019 de la Oficina del Director de Revisión Policial Independiente descubrió que los cacheos corporales innecesarios e ilegales se habían convertido en una práctica habitual entre las fuerzas policiales en la provincia de Ontario.

El informe publicado esta mañana también incluye 38 acciones que, según la institución, ayudarán a abordar las discrepancias raciales en los incidentes de uso de la fuerza y los cacheos corporales.

Durante una sesión informativa para los medios de comunicación el 14 de junio, un funcionario de la policía dijo que un tablero en internet de acceso público hará un seguimiento de los progresos de la institución en la implementación de las acciones en los próximos meses y años.

Fuente: CBC

Adaptación: RCI / R. Valencia