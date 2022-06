Canadá suspende vacunación obligatoria para viajes domésticos y empleados federales

Los empleados federales y los trabajadores del transporte en sectores regulados por la legislación federal ya no tendrán que vacunarse completamente como condición para poder trabajar. Aquellos empleados que se encontraban de baja administrativa no remunerada debido a que se negaban a vacunarse serán invitados a volver a sus fuentes de trabajo.

A partir del 20 de junio, ya no se exigirá a los viajeros al interior de Canadá que estén debidamente vacunados antes de abordar un tren, avión o barco. Los visitantes y los ciudadanos canadienses que ingresen al país desde el extranjero tendrán que seguir cumpliendo con los requisitos de entrada y el uso de las mascarillas seguirán siendo obligatorias para quienes suban a trenes o aviones en Canadá.

El ministro federal de Relaciones Intergubernamentales, Dominic LeBlanc, dijo a los periodistas que, aunque se suspendan algunas obligaciones, el gobierno federal las volverá a imponer si los niveles de contagio del Covid-19 empeoran.

El anuncio de hoy es posible porque los canadienses han hecho lo necesario para protegerse mutuamente. Ahora podemos ajustar nuestra política porque hemos seguido sistemáticamente los mejores consejos de las autoridades de salud pública. Una cita de Dominic LeBlanc, ministro federal de Relaciones Intergubernamentales.

Dominic LeBlanc, ministro federal de Relaciones Intergubernamentales. Foto: La Presse canadienne / Justin Tang

LeBlanc dijo que el gobierno federal no se arrepiente de su enfoque cauteloso a la hora de levantar las obligaciones y restricciones, añadiendo que las políticas de Ottawa salvaron vidas.

Las obligaciones de vacunación para los pasajeros y las tripulaciones de los barcos cruceros seguirán vigentes, al igual que el cumplimiento de estrictas medidas de salud pública.

La obligación de vacunarse para poder viajar ha estado en vigor desde el 30 de octubre de 2021. A medida que esas obligaciones se iban levantando, los viajeros tenían un período de gracia de un mes para poder presentar una prueba de Covid-19 negativa.

Los canadienses no vacunados siempre han podido regresar a Canadá. Pero el sitio en internet del gobierno federal informa que los canadienses no vacunados tienen que cumplir con todos los requisitos de ingreso previo, requisitos para la llegada, la pruebas de detección del Covid-19 al octavo día, las exigencias de la aplicación ArriveCAN y la cuarentena . De no hacerlo se exponen a una multa de hasta 5.000 dólares o a un proceso penal.

Congestión en los aeropuertos

El gobierno se encuentra bajo la presión de los partidos de la oposición y de las organizaciones del sector para que se flexibilicen algunas medidas de salud pública en respuesta a los retrasos y las largas colas en los aeropuertos.

El ministro federal de Transportes, Omar Alghabra, declaró que el retiro de la obligación de vacunación no fue decidida como una respuesta a la congestión en los aeropuertos canadienses, sino que responde a los consejos en materia de salud y el impacto que tuvieron las medidas de protección de la salud pública y las políticas de vacunación en anteriores oleadas del Covid-19.

Los aeropuertos internacionales se enfrentan a retos similares. El aeropuerto de Heathrow, el de Ámsterdam, los de Dublín, los de Estados Unidos. Este es un fenómeno que estamos viendo debido a un aumento de la demanda y la mano de obra está tratando de ponerse al día con ese aumento. Tenemos la responsabilidad de actuar. Estamos trabajando con las aerolíneas, estamos trabajando con los aeropuertos y estamos haciendo todo lo posible para aliviar esas congestiones. Una cita de Omar Alghabra, ministro de Transportes de Canadá.

Omar Alghabra, ministro de Transportes de Canadá. Foto: Omar Alghabra

Suspensión de los controles aleatorios

La semana pasada, Ottawa anunció que suspendía las pruebas aleatorias de detección del Covid-19 en los aeropuertos.

En ese momento, Alghabra dijo que el gobierno de Canadá estaba adoptando otras medidas para hacer frente a la congestión en los aeropuertos, como la contratación de más personal de control de seguridad y la adición de más quioscos de aduanas en el Aeropuerto Internacional Pearson de Toronto.

Funcionarios del gobierno, incluyendo al ministró Alghabra, el ministro de Salud Jean-Yves Duclos, y la directora de Salud Pública, Theresa Tam, señalaron que las obligaciones establecidas por el gobierno federal para contener la pandemia fueron una forma eficaz de conseguir que más canadienses se vacunen.

Sin embargo, desde la aparición de la variante Omicron, mucho más infecciosa, los expertos han cuestionado la eficacia de las obligaciones de vacunación para los viajes. Tam dijo que para lograr una protección efectiva contra la variante se requiere una tercera dosis de refuerzo.

Hasta ahora, la definición del gobierno de una persona totalmente vacunada sigue siendo aquella que recibió dos dosis de una vacuna Covid-19 aprobada por Ottawa o una dosis de la vacuna Johnson & Johnson.

El doctor Isaac Bogoch, especialista en enfermedades infecciosas, dijo que aunque dos dosis de la vacuna contra el Covid-19 protegen contra una enfermedad grave o la muerte, es hora de poner fin a las obligaciones de vacunación para poder viajar.

El propósito era realmente prevenir la transmisión del Covid-19 en los medios de transporte , dijo, señalando que dos dosis no proporcionan realmente mucha protección contra el contagio y tampoco impiden completamente que una persona infectada pueda contagiar la enfermedad a otras personas.

Fuente: CBC / A. Burke / R. Raycraft / P. Zimonjic

Adaptación: RCI / R. Valencia