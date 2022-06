Las tres formas de fortalecer la memoria, según expertos en el cerebro

La doctora Sandra Black, neuróloga cognitiva del Centro de Ciencias de la Salud de Sunnybrook, en Toronto, afirma que, con el envejecimiento normal, la memoria a corto plazo empieza a decaer y la velocidad de procesamiento del cerebro disminuye cada década a partir de los 50 años.

Para ayudar a contrarrestar esta situación, Black busca las formas de potenciar la memoria que, además, estén respaldadas por la evidencia científica.

Hay que moverse

El ejercicio, desde caminar hasta correr, es un potenciador de la memoria. Un hecho que está respaldado por cada vez más investigaciones. Las directrices canadienses para mantener la salud recomiendan que los adultos lleven a cabo al menos 150 minutos de actividad física de moderada a intensa a la semana.

Cuando uno está haciendo ejercicios aeróbicos, cuando se corre, los músculos liberan una señal. Se llama irisina. En realidad estás estimulando la parte del cerebro que almacena información y aprende cosas. Una cita de Sandra Black, neuróloga cognitiva del Centro de Ciencias de la Salud de Sunnybrook, en Toronto.

El reciente descubrimiento de la proteína irisina se basa en otras investigaciones que vinculan la función muscular y cerebral, explicó Black.

Cuando atiende a sus pacientes, Black dice que ella explica por qué son importantes las opciones de estilo de vida, como el ejercicio. Dado que un cerebro sano necesita mucho oxígeno, lo que protege nuestros vasos sanguíneos, el corazón y la circulación, también alimenta al cerebro.

Black y otros expertos animan a la gente a caminar, o a realizar más actividades físicas que hagan aumentar el bombeo del corazón, por sus beneficios para las capacidades cognitivas como la memoria y el lenguaje.

Es posible mejorar la salud del cerebro cambiando ciertos hábitos de vida. Foto: Getty Images / Chinnapong

Hay que comer bien

Black sugiere seguir una dieta mediterránea rica en verduras de hoja verde como el brócoli, la col rizada y el repollo, así como zarzamoras, fresas, arándanos, cereales integrales, nueces y pescados grasos como el salmón, la caballa y el atún, ricos en ácidos grasos omega-3.

El consejo se basa en estudios que siguieron a personas de diferentes poblaciones que parecían tener una menor prevalencia de Alzheimer y enfermedades vasculares, en comparación con poblaciones que seguían otros patrones de alimentación.

En un ensayo clínico publicado, los investigadores demostraron que los triglicéridos de cadena media que se encuentran principalmente en el aceite de coco pueden ayudar a retrasar el empeoramiento de la enfermedad de Alzheimer en comparación con la ingestión de una píldora de azúcar, el estándar que utilizan los reguladores para aprobar los medicamentos.

Lo mejor es consumir nutrientes saludables a través de una dieta variada de alimentos integrales en su mayoría, y no suplementos que prometen esos beneficios en forma de píldora.

La doctora Black dijo que a los pacientes que pueden tomar suplementos no se les dice que dejen de hacerlo si pueden pagarlos, pero su equipo tampoco los aprueba. Esto se debe a que las pruebas científicas a favor de muchos suplementos no tienen en cuenta el efecto placebo, o los ensayos no fueron lo suficientemente prolongados como para medir un efecto, dijo.

Hay que disfrutar de los juegos de palabras con otras personas

Penny Pexman, profesora de psicología de la Universidad de Calgary que estudia la neurociencia cognitiva, sugiere actividades que combinen el ejercicio físico, la socialización y la cognición.

El laboratorio de Pexman se concentra en cómo procesamos el lenguaje, e incluye un estudio titulado This is your brain on Scrabble , Este es tu cerebro jugando al Scrabble , que es un juego de palabras cruzadas.

Los jugadores de Scrabble que disfrutan del juego y de sus beneficios sociales están motivados para obtener una mayor puntuación, afirma Pexman.

Aparte de los beneficios sociales de reunirse para jugar, la investigación de Pexman sugiere que los jugadores competitivos de Scrabble también reconocen las palabras más rápido que los que no ponen fichas de forma rutinaria, en particular para las palabras presentadas verticalmente.

Mi mejor recomendación, basada en lo que sé, es participar en cosas como el baile o deportes de raqueta. Tienes elementos que implican algunas habilidades espaciales, estás poniendo a prueba el funcionamiento de tu memoria y también te están dando beneficios sociales. Una cita de Penny Pexman, profesora de psicología de la Universidad de Calgary.

Una persona juega en Scrabble Foto: Radio-Canada

No todo es cuesta abajo

Pexman también estudia los cambios relacionados con la edad y señala que muchas capacidades cognitivas, aunque no todas, comienzan a declinar alrededor de los 30 años.

Sin embargo, hay cosas que pueden seguir creciendo , dice Pexman. Tu vocabulario crece a lo largo de tu vida .

Black también señala la sabiduría y el conocimiento que adquirimos con la edad. Te cuesta un poco más encontrar la palabra que buscas, pero sabes mucho más del mundo , dijo Black.

Un joven de 25 años puede ser más rápido, pero, en muchas sociedades, una persona mayor con sabiduría tiene una comprensión más rica de la cultura gracias a su experiencia de vida, añadió Black.

Fuente: CBC / A. Zafar

Adaptación: RCI / R. Valencia