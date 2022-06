Fallece el legendario pintor canadiense Christopher Pratt

Murió como deseaba, rodeado de su familia y amigos en la casa en la que vivió por 59 años junto al río Salmonier , dijo su familia.

La aclamada pintora Mary Pratt, descrita en el comunicado de la familia como su mejor amiga y a veces esposa , murió en 2018.

Es una gran pérdida, para muchos. Canadá ha perdido un gran artista , dijo Emma Butler, amiga del pintor y fundadora de la Galería Emma Butler en St. John's, la capital de esa provincia marítima.

Pratt era a menudo considerado como uno de los mejores pintores de Canadá a lo largo de su carrera. Su trabajo le valió el nombramiento tanto a la Orden de Canadá como a la Orden de Terranova y Labrador. Sus telas se encuentran en galerías de costa a costa, incluida la Galería Nacional de Canadá en la capital Ottawa.

Sus décadas de pinturas y grabados tienen como tema los paisajes y experiencias de Terranova: la mirada hacia el mar, la nieve posada en un bote volcado, los tramos áridos de la carretera Transcanadiense. Con su característico estilo meticuloso, Pratt transporta a los espectadores con sus vistas, a menudo inquietantemente iluminadas, a un territorio que existe en algún lugar entre lo real y lo surreal.

"Invierno en Whiteway", una pintura de Christopher Pratt en 2004. Foto: Gracieuseté : Mira Godard Gallery

Hay magia en sus cuadros , dice Tom Smart, director de la Galería Beaverbrook de Fredericton y autor del libro Christopher Pratt: Six Decades''. Es por una razón que se le llama realista mágico. Miras sus cuadros y es casi como si te devolvieran la mirada", añadió.

Esa mirada inquietante marcó gran parte del arte de Pratt. Sus cuadros tienen mucha profundidad , dice Smart. Puedes apreciar el cuadro; está pintando un edificio o un paisaje que a todo el mundo le resulta familiar, pero luego, cuando empiezas a mirarlo, dices: 'Bueno, espera un momento: aquí están pasando cosas' .

Pratt no ocultaba que sus telas eliminaban el desorden del mundo. Eliminaba las manchas y enderezaba las líneas para crear versiones complejas y alternativas de la realidad.

Las líneas rectas y la precisión y todo eso, el control en mi trabajo, es solo una fachada, porque mi vida, mis pensamientos, mis ansiedades y todo lo demás son cualquier cosa menos limpios y controlados y ordenados , dijo Pratt en una entrevista con el difusor público CBC en 2018.

De la Confederación al diseño de la bandera

Las obras de Pratt ofrecen pocas respuestas fáciles. En cambio, recompensan a quienes están dispuestos a dedicarles tiempo, y acercarse a lo que dicen sobre su profundo afecto por la provincia de Terranova y Labrador.

Amaba este lugar. Amaba este lugar salvaje, imprevisible y hermoso. Lo recorrió y lo pintó con amor y reverencia. Y si no podías ver el amor y la reverencia en sus cuadros, entonces te perdías lo que estaba diciendo. Una cita de Emma Butler, amiga del pintor y fundadora de la Galería Emma Butler en St. John's.

Ese amor por su provincia le llevó a un honor inusual, teniendo en cuenta sus orígenes. Pratt nació en 1935, en un período gubernamental gris, después de que Terranova, que funcionaba efectivamente como territorio británico, renunció a su estatus de autogobierno bajo la bandera del Reino Unido para sumarse a la Confederación canadiense en 1949.

Los orígenes de ambos lados de la familia de Pratt se remontaban a varias generaciones en Terranova, y muchos de ellos se oponían firmemente a la adhesión a Canadá. Pratt se convirtió en canadiense a los 13 años, y a menudo decía que tenía recuerdos y asociaciones con la época anterior a la Confederación.

En 1980, con su carrera artística en pleno apogeo, Pratt fue elegido para diseñar la nueva bandera de la provincia. Hasta entonces, la bandera británica había fungido como tal.

Pratt puso en práctica su notable ética de trabajo, creando docenas de diseños de banderas antes de decidirse por la que todavía ondea hoy, que contiene sutiles guiños a las historias británica, marítima y de los indígenas beothuk del lugar, que para 1829 fueron declarados extintos..

La bandera suscitó divisiones tras ser presentada. El propio Pratt se mostró a veces ambivalente con ella; en una ocasión se describió a sí mismo como un reticente médico de farándula que aceptó bajo presión ayudar a romper un impasse entre los políticos sobre un diseño, pero fue claro en un punto. Hice lo mejor que pude , dijo a CBC en 1980.

Creo que el comité podría haber encontrado un mejor diseñador, eso no lo discuto. Pero diría con toda modestia que no habrían encontrado a nadie que se preocupara más por la provincia , dijo el pintor canadiense.

La nueva bandera de la provincia de Terranova y Labrador, diseñada por Christopher Pratt, fue presentada el 29 de abril de 1980. Foto: Radio-Canada

"Me encanta lo que hago"

Pratt pasó casi toda su vida en la costa este de Terranova, pero abandonó la provincia a un principio para cursar estudios superiores, eligiendo una licenciatura en medicina en la Universidad Mount Allison de Sackville, en la provincia de Nueva Brunswick.

Su interés por la medicina no duró mucho. Pratt se sintió más bien atraído por el Departamento de Bellas Artes de esa universidad y cayó bajo el hechizo de su primer mentor y profesor, el célebre pintor canadiense Alex Colville, cuyo estilo influyó en Pratt.

Fue durante sus años en la Universidad de Mount Allison que Pratt conoció a su futura primera esposa, Mary, que tenía un inmenso talento artístico. Ellos, junto con Colville y el pintor Tom Forrestall, impulsaron la escuela de pintura del realismo mágico, creando una vitalidad en el arte canadiense del Atlántico que definiría la escena nacional durante décadas.

Con los títulos en estudios de arte de la Universidad Mount Allison y de la Escuela de Arte de Glasgow en la mano, los Pratt regresaron a Terranova y Christopher comenzó su carrera en serio. Sus obras fueron bien recibidas desde el principio, y junto con el comisariado y la enseñanza, pudo dedicarse a su arte, lo que hizo, prolíficamente, durante el resto de su vida.

Me encanta lo que hago. No lo considero un trabajo. Nunca lo he hecho. Es un pasatiempo completo y satisfactorio con el que tengo la suerte de ganarme bien la vida, hasta ahora , dijo Pratt en una entrevista de 2015 sobre su exposición retrospectiva, The Places I Go , Los lugares a los que voy , que se centró en un aspecto central de su vida y su obra: sus viajes por carretera a través del territorio de Terranova.

Las peregrinaciones de Pratt

Pratt viajaba por la isla a menudo y de forma exhaustiva, en algo así como una peregrinación , dijo Mireille Eagan, quien fue la curadora de la exposición The Places I Go en su rol de curadora de arte contemporáneo en el complejo cultural de St. John's, llamado The Rooms, y que incluye la galería de arte de la provincia.

Eagan realizó dos viajes de este tipo con Pratt, recorriendo miles de kilómetros a través de Terranova mientras él buscaba sus espacios de inspiración.

Como corresponde a un artista disciplinado, sus viajes por carretera estaban bien ordenados. Eagan cuenta que Pratt siempre visitaba los mismos lugares: desde las tumbas de sus padres hasta los edificios que había pintado o las paradas de descanso favoritas en la carretera.

Me contaba historias por el camino. Y me hablaba de cada río que pasábamos, de cada árbol que tenía un significado para él. Hablábamos de la historia de esta provincia, que él conocía íntimamente. Era importante para él recordar este lugar. Y lo hacía a través de sus pinturas. Una cita de Mireille Eagan, curadora de la exposición "The Places I Go".

Si hay un gran tipo de tema en sus cuadros, son las obras que son imágenes que se ven desde el camino , dijo Smart.

"Deer Lake: Junction Brook Memorial", un óleo del pintor canadiense Christopher Pratt de 1999, actualmente en la colección de la Galería Nacional de Canadá en Ottawa, un regalo de David y Margaret Marshall. (Christopher Pratt/Galería Mira Godard) Foto: CBC

Los viajes incluyeron paradas como la central eléctrica de Deer Lake, un majestuoso edificio de brillantes parteluces que se convirtió en el tema de una de sus obras más conocidas, “Deer Lake: Junction Brook Memorial''.

Es un cuadro extraordinario. Te preguntas por qué dirigió su atención a esta central eléctrica y dedicó tanto tiempo a pintarla... pero me produce una enorme, enorme satisfacción mirarlo y viajar a ese paisaje. Perderse en él, tenerle miedo también. Una cita de Tom Smart, director de la Galería de Arte Beaverbrook en Fredericton.

El título del cuadro alude a los recuerdos de esta vía fluvial natural que hace tiempo que fue domesticada para el uso humano. La electricidad que produce sigue abasteciendo a la fábrica de pasta y papel de la cercana localidad de Corner Brook.

Esa tela es una de las muchas obras que muestran el discreto reconocimiento que Pratt expresa en su arte para dar testimonio de la historia de su querida provincia.

A pesar de la seriedad del propósito, un viaje por carretera con Christopher Pratt era bastante divertido , dijo Eagan. Escuchaban a Frank Sinatra o jazz, y la calidez humana que había detrás de tantos cuadros invernales salía a relucir.

Era un hombre muy humilde. Puede parecer una persona un poco fría, pero no lo era. Era una persona humilde y compasiva , dijo Eagan.

Pratt también era un hombre complejo que buscaba la honestidad y la reflexión profunda de amigos y familiares, dijo Smart.

Un pintor "profundamente personal"

Su vida familiar fue compleja. Mary Pratt, que inicialmente dejó de lado su carrera artística para apoyar la de su marido y criar a sus cuatro hijos, llegaría a mostrar su inmenso talento para convertir lo cotidiano en sublime.

Los dos se divorciaron tras décadas de matrimonio. Christopher volvió a casarse, pero la conexión artística y el respeto entre ambos permaneció.

Tanto Mary como Christopher me dijeron que veían en el otro la excelencia, la excelencia artística y una tremenda creatividad , dijo Smart.

A lo largo de sus carreras, colaboraron estrechamente. Especialmente cerca del final de sus vidas, ambos se reconciliaron y tenían conversaciones que influían en la práctica artística del otro, debido a un profundo respeto , dijo Eagan.

Mary Pratt murió en 2018 a los 83 años. Ese mismo año, Christopher Pratt pintó su cuadro “Trongate Abstract'', inspirado por un devastador incendio en la Escuela de Arte de Glasgow, su alma mater y que fue dedicado a su ex esposa.

Sus cuadros son muy personales y muy sentidos. Sé que muchos, muchos, mirarán su obra y dirán: 'Oh, es tan fría', pero en realidad no lo es. Es una forma de recordar. Y así, cuando miramos sus cuadros, le estamos mirando a él. Una cita de Mireille Eagan, curadora de arte.

Fuente: CBC / L. Bird

Adaptación: RCI / R. Valencia