Expertos refutan aseveraciones de Legault sobre la "Luisianización" de Quebec

Legault fue acusado de atizar los temores hacia los inmigrantes afirmando ante los delegados de la convención de su partido el pasado fin de semana que la supervivencia de la nación quebequense dependía de que el gobierno federal transfiera mayores poderes en materia de inmigración al gobierno de la provincia de Quebec.

El primer ministro Legault llegó a advertir que Quebec podría llegar a ser como el estado norteamericano de Luisiana, que antiguamente estuvo bajo el control colonial francés, donde sólo una parte de la población todavía habla la lengua francesa.

Sus comentarios suscitaron las críticas de los partidos de la oposición, que le acusaron de inventar una crisis y de sugerir que los inmigrantes son una amenaza.

Legault se retractó de sus comentarios el 1 de junio, diciendo que la comparación con Luisiana tenía como propósito suscitar un debate. Dijo que las estadísticas sugieren que hay menos personas que hablan francés en casa y en el trabajo en Quebec, algo que, según su interpretación, es una prueba de la precariedad de la lengua francesa.

A partir del momento en que se produce un descenso, podemos hacer una proyección , dijo Legault. ¿Tardará 25 años, 50 años, 60 años? Pero desde el momento en que hay un declive, todos los que quieren que las próximas generaciones hablen francés deberían estar preocupados , fustigó el primer ministro de la provincia de Quebec.

Legault exagera, dice el profesor de historia

Dos expertos en la historia de Luisiana dijeron que la situación del francés en Quebec no puede ser comparada con la del estado estadounidense, que tenía una base de hablantes nativos más pequeña y donde el francés estaba prohibido como lengua de enseñanza.

Louis-Georges Harvey, profesor emérito de historia en la Universidad Bishop de Sherbrooke, en la provincia de Quebec, dijo que era exagerado comparar una provincia en la que más del 90% de la población habla francés con un estado en el que sólo el 2% lo utiliza.

El francés, que yo sepa, no tiene ningún estatus oficial en Luisiana. No se enseña en la mayoría de las escuelas. Es más una cuestión de patrimonio que otra cosa Una cita de Louis-Georges Harvey, profesor de Historia en la Universidad Bishop.

Históricamente, Luisiana también fue territorio de España. El mosaico dice: "Cuando Nueva Orleans era la capital de la provincia española de Luisiana (1762-1803), esta calle se llamaba Calle de Borbón". Foto: Radio-Canada / Michel Labrecque

Harvey explicó que cuando Luisiana fue absorbida por Estados Unidos a principios del siglo XIX, el estado ya no tenía la masa crítica de hablantes de francés para mantener la lengua, especialmente en ausencia de un apoyo gubernamental.

Harvey dijo que tiene la impresión que el francés está perdiendo terreno en Montreal y entiende el deseo del gobierno de Quebec de renegociar con el gobierno federal el tema de la selección de inmigrantes. Pero invocar a Luisiana es una exageración y es más una cuestión electoral que otra cosa, afirmó. La provincia de Quebec acudirá a las urnas en octubre para elegir un nuevo gobierno.

Se trata de explotar una especie de "miedo populista"

Clint Bruce, titular de la Cátedra de Investigación sobre Estudios Acadienses y Transnacionales de la Universidad Sainte-Anne en la provincia de Nueva Escocia, afirmó que no hay nada malo en que Quebec se interese por lo que ha ocurrido en otros lugares, siempre que se haga con matices y no explotando algún tipo de miedo populista .

En el caso de Luisiana, está claro, según él, que el número de personas que hablan el francés está en caída libre. De 500.000 a un millón de francófonos hace 50 años, ahora son entre 100.000 y 200.000.

Bruce explicó que esa situación se produjo después de años de supresión del francés, además de considerarla como una lengua extranjera, que es todo lo contrario de lo que se está haciendo en Quebec.

Los comentarios de Legault, añadió, ignoran el hecho de que Luisiana se ha esforzado recientemente por revivir su herencia francesa, adhiriéndose a organizaciones internacionales francófonas, implementando programas lingüísticos en las escuelas, así como actividades artísticas y culturales.

¿Es útil denigrar a otras sociedades y aprovechar los miedos de otras culturas? No creo que ayude. Una cita de Clint Bruce, Cátedra de Investigación de Canadá en Estudios Acadienses y Transnacionales, en la Universidad Sainte-Anne.

Tanto Bruce como Harvey señalan que el razonamiento de Legault no es nuevo: los ejemplos de personajes públicos de Quebec que invocan el caso de Luisiana como símbolo del declive de la lengua francesa se remontan a la década de 1830, dicen.

Manifestantes contra la Ley 96 en Quebec. Foto: Radio-Canada / Rebecca Kwan

La protesta de la oposición

La oposición política en la provincia de Quebec criticó el 31 de mayo los comentarios de Legault. La portavoz del partido Québec Solidario, Manon Massé, acusó al primer ministro de la provincia de utilizar a los inmigrantes para distraer a la gente de los fracasos de su gobierno en temas como la vivienda y el cambio climático.

Por su lado, la líder del Partido Liberal, Dominique Anglade, dijo que Legault carecía de empatía hacia los inmigrantes que quieren reunirse con sus padres. La líder liberal dijo que Legault inventó una crisis en materia de inmigración.

Legault dijo que, aunque Quebec tiene derecho a seleccionar aproximadamente la mitad de los 50.000 inmigrantes que llegan a la provincia cada año, el resto son seleccionados por el gobierno federal.

Según Legault, los inmigrantes seleccionados por el gobierno federal, que son refugiados y personas que llegan a Canadá en el marco del programa de reagrupación familiar, tienen muchas menos probabilidades de hablar el francés cuando llegan, en comparación a los seleccionados por Quebec, que son principalmente inmigrantes económicos.

El primer ministro dijo el miércoles que, aunque Quebec no busca el control de los refugiados, Ottawa debería transferir a Quebec la facultad de seleccionar a los inmigrantes en el marco de la reagrupación familiar. Añadió que incluso la llegada de unos pocos miles de inmigrantes al año que no hablan francés tienen un impacto significativo.

Trudeau rechaza las pretensiones de Legault

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, no esperó mucho para decirle que no a Legault, señalando que Ottawa no concederá más competencias a Quebec.

Ciertamente, un país debe tener voz y voto en cuanto a su inmigración , dijo Trudeau el 31 de mayo en Ottawa, añadiendo que la jurisdicción es compartida con Quebec para permitirle a la provincia dar prioridad a la inmigración francófona.

Fuente: RC

Adaptación: RCI / R. Valencia