Respuesta "asombrosamente pobre" de minera canadiense tras la muerte de cuatro mineros

Los trabajadores de la mina de Perkoa, propiedad de la empresa minera Trevali Mining Corp. con sede en Vancouver, quedaron atrapados a más de 500 metros de profundidad el 16 de abril, después de que fuertes lluvias provocaron una inundación repentina que rompió dos diques fuera de la mina.

La semana pasada, la empresa dijo que ninguno de los ocho trabajadores desaparecidos pudo llegar a una cámara de refugio subterránea. El 25 de mayo, la minera Trevali informó de que se habían encontrado los cuerpos de cuatro trabajadores. Otros cuatro mineros siguen desaparecidos.

Los organismos de control del sector minero se han mostrado decepcionados por lo que describen como una aparente falta de capacidad de la empresa para responder a las inundaciones.

La maquinaria pesada y los equipos de bombeo tuvieron que ser importados de otros países como Ghana y Sudáfrica, según la empresa y el gobierno de Burkina Faso.

Jamie Kneen, del organismo no gubernamental MiningWatch Canada, con sede en Ottawa, cuestiona hasta qué punto la empresa estaba preparada para un desastre.

Creo que en cualquier contexto, en el mundo en desarrollo o en Canadá, la respuesta de la empresa es asombrosamente pobre , dijo.

Familiares de los mineros desaparecidos en la mina canadiense en Burkina Faso esperan noticias de sus seres queridos. Foto: Service d'information du gouvernement du Burkina Faso

Kneen explicó que el gobierno de Canadá no regula las actividades de las empresas mineras canadienses a nivel internacional.

Están sujetas a las leyes y reglamentos de un lugar como Burkina Faso en la medida en que se apliquen , dijo.

En marzo, los neodemócratas presentaron en el Parlamento en Ottawa un proyecto de ley para que las empresas canadienses sean más responsables de los abusos contra el medio ambiente y los derechos humanos en sus operaciones internacionales.

No podrían decir: 'Oh, no sabíamos lo que estaba pasando' , dijo Kneen. Eso ya no sería una defensa y habría realmente un curso de acción legal para demandarlos por no hacer lo correcto .

Otro proyecto de ley del Nuevo Partido Democrático daría al Defensor del Pueblo Canadiense para la Empresa Responsable (CORE por sus siglas en inglés) poderes para investigar los abusos de los derechos humanos por parte de las empresas canadienses y obligar la participación de testigos y acceso a documentos clave. Kneen dice que actualmente el CORE no tiene poderes para investigar, lo que lo hace esencialmente ineficaz .

Por su parte, la minera canadiense Trevali ha dicho que está colaborando estrechamente con las autoridades mientras investiga la causa de la inundación en la mina de su propiedad.

Fuente: CBC / C. Jung / G. Smyth

Adaptación: RCI / R. Valencia