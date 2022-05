Canadá debería replantearse su relación con EE.UU. debido al "retroceso" democrático

Estados Unidos es y seguirá siendo nuestro aliado más cercano, pero también podría convertirse en una fuente de amenaza e inestabilidad , afirma un informe recién publicado, redactado por un grupo de trabajo conformado por ex asesores de seguridad nacional, ex directores del Servicio de Inteligencia de Seguridad de Canadá (CSIS por sus siglas en inglés), ex viceministros, ex embajadores y académicos.

El informe concluye que ha llegado el momento de que el gobierno de Canadá se replantee su enfoque sobre la seguridad nacional.

Los autores, algunos de los cuales han tenido acceso a los secretos más preciados de Canadá y que han informado al gabinete ministerial sobre las amenazas emergentes, afirman que Canadá se ha vuelto complaciente en sus estrategias de seguridad nacional y no está preparada para hacer frente a amenazas como el espionaje ruso y chino, el retroceso democrático en Estados Unidos, el aumento de los ciberataques y el cambio climático.

Creemos que las amenazas son bastante serias en este momento, que impactan en Canadá , dijo el coautor del informe Vincent Rigby, quien hasta hace unos meses se desempeñó como asesor de seguridad nacional del primer ministro Justin Trudeau.

No queremos que tenga que ocurrir una crisis para que el gobierno de Canadá despierte , señaló.

El informe que Rigby ayudó a redactar dice que un área que necesita un eje político es la relación de Canadá con Estados Unidos.

Thomas Juneau, codirector del grupo de trabajo y profesor en la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad de Ottawa, dijo que si bien el extremismo de derecha de Canadá es de origen doméstico, las conexiones entre grupos extremistas a ambos lados de la frontera son alarmantes.

Hay crecientes vínculos transnacionales entre los extremistas de derecha en Canadá y en Estados Unidos. Hay movimiento de fondos, de personas, de ideas, además del fomento y el apoyo de medios de comunicación como Fox News y otros medios conservadores. Una cita de Thomas Juneau, profesor en la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad de Ottawa.

Camiones del llamado " Convoy de la libertad" bloqueando las calles del centro de Ottawa, la capital de Canadá. Foto: Radio-Canada / Frédéric Pepin

El "Convoy de la libertad" fue una llamada de atención

Thomas Juneau señaló como signo de la situación la reciente victoria del senador estadounidense Doug Mastriano en las primarias republicanas para gobernador de Pensilvania. Mastriano es un conocido defensor de la mentira de que un fraude electoral causó la derrota del polémico expresidente estadounidense Donald Trump en las elecciones del 2020.

Hay serios riesgos de retroceso democrático en Estados Unidos y en este momento, no se trata de un riesgo teórico. Existe una seria amenaza para nuestra soberanía, para nuestra seguridad y, en algunos casos, para nuestras instituciones democráticas . Tenemos que replantearnos nuestra relación con Estados Unidos. Una cita de Thomas Juneau, profesor en la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad de Ottawa.

El informe señala la protesta del Convoy de la libertad que ocupó el centro de Ottawa entre enero y febrero y los bloqueos de carreteras vinculados que ocurrieron en un puñado de ciudades fronterizas a principios de este invierno.

Lo que comenzó como una amplia protesta contra las restricciones para contener los contagios del Covid-19 se transformó en una manifestación aún más amplia contra la propia autoridad gubernamental, con algunos manifestantes pidiendo expresamente el derrocamiento del gobierno elegido por los canadienses.

La Real Policía Montada de Canadá (RPMC) dijo que en el lugar de la protesta, cerca de Coutts, en la provincia de Alberta, se incautó un alijo de armas. Actualmente cuatro personas enfrentan a acusaciones de conspiración para cometer un asesinato.

Esto debería ser una llamada de atención , dijo Rigby. Potencialmente hemos esquivado una bala allí. Realmente lo hicimos. Y esperamos que el gobierno y otros niveles de gobierno hayan aprendido la lección , añadió.

Armas de fuego y municiones encontradas por la Real Policía Montada de Canadá en tres camiones durante un bloqueo de protesta contra las medidas de protección contra la pandemia, en la localidad de Coutts, provincia de Alberta, ubicada en la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Foto: (RCMP)

Las protestas canadienses atrajeron el apoyo de políticos en Estados Unidos y de medios de comunicación conservadores, como Fox News, dice el informe.

Puede que esto no haya representado una interferencia extranjera en el sentido convencional, ya que no fue el resultado de las acciones de un gobierno extranjero. Pero se puede argumentar que sí representó una mayor amenaza para la democracia canadiense que las acciones de cualquier otro Estado que no sea Estados Unidos , dice el informe.

Será un reto importante para nuestras agencias de seguridad nacional y de inteligencia vigilar esta amenaza, ya que emana del mismo país que es, de lejos, nuestra mayor fuente de inteligencia .

Durante la protesta del Convoy de la Libertad , el presentador de Fox Tucker Carlson, cuyo programa atrae a millones de espectadores cada noche, llamó al primer ministro canadiense Justin Trudeau dictador estalinista durante su programa y le acusó de haber suspendido la democracia y declarado a Canadá como una dictadura.

El propio Carlson ha sido denunciado recientemente por fomentar el concepto de la teoría del reemplazo, un concepto racista que afirma que los estadounidenses blancos están siendo reemplazados deliberadamente por gente de otro color de piel a través de la inmigración.

Esa teoría fue citada en el manifiesto de un supremacista blanco de 18 años acusado del tiroteo masivo en un barrio predominantemente negro de Buffalo, Nueva York, el 14 de mayo, que dejó 10 muertos, en su mayoría afroestadounidenses, y tres heridos.

La teoría de la conspiración también ha sido vinculada con anteriores tiroteos masivos, incluido el de la mezquita de 2019 en Christchurch, Nueva Zelanda, donde otro supremacista blanco asesinó a 51 personas e hisiró a otras 40.

El presentador de la cadena estadounidense de derecha Fox, Tucker Carlson, llamó al primer ministro canadiense Justin Trudeau "dictador estalinista" y le acusó de haber "suspendido la democracia y declarado a Canadá como una dictadura". Foto: Associated Press / Richard Drew

Piden una nueva estrategia de seguridad nacional

Cuando pensamos en las amenazas a Canadá, pensamos en la amenaza militar soviética, pensamos en Al Qaeda, pensamos en el ascenso de China, pensamos en la guerra en Ucrania. Todo esto es cierto. Pero también lo es la creciente amenaza que supone Estados Unidos para Canadá , dijo Juneau.

Eso es completamente nuevo. Eso exige una nueva forma de pensar y una nueva forma de gestionar nuestra relación con Estados Unidos , añadió.

La conversación con Estados Unidos no tiene por qué ser incómoda, pero sí debe llevarse a cabo, dijo Rigby.

Desde luego, no se plantearía de la siguiente manera: 'Ustedes son la fuente de nuestros problemas'. Esa no sería la conversación. La conversación sería: '¿Cómo podemos ayudarnos mutuamente? , dijo.

Tuvimos esas conversaciones durante el mandato del presidente Trump y los negocios continúan. ¿Se convierte en algo más complicado cuando tienes un presidente como el señor Trump? Absolutamente, sin duda. Pero seguimos siendo aliados muy cercanos , añadió.

Es por todo esto que tanto Rigby como Juneau esperan que el informe anime al gobierno de Canadá a lanzar una nueva revisión de la estrategia de seguridad nacional, algo que no ha sucedido desde 2004.

Sé que existe un cierto cinismo en torno a la elaboración de estas estrategias, que será otro voluminoso informe que acabará en una estantería acumulando polvo. Pero si se las hace bien, rápido, con eficiencia, y nuestros aliados las han hecho, pueden funcionar y son importantes. Una cita de Vincent Rigby, coautor del informe.

El informe hace una serie de recomendaciones. Plantea una revisión de la legislación que habilita al CSIS, un mayor uso de la inteligencia de fuente abierta y que se hagan esfuerzos para reforzar la ciberseguridad. También insta a las agencias de inteligencia, normalmente reservadas, a ser más abiertas con el público, revelando más información de inteligencia y publicando evaluaciones anuales de las amenazas a las que se enfrenta Canadá.

Hay una nueva definición ampliada de la seguridad nacional. No es la seguridad nacional de tus abuelos , dijo Rigby. Es hora de salir de las sombras y dar un paso al frente para afrontar estos retos , añadió.

Fuente: CBC / C. Tunney

Adaptación: RCI / R. Valencia