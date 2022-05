Costo de la gasolina deja a operadores turísticos en Cavendish buscando personal

Cavendish, una región en la costa norte de la Isla del Príncipe Eduardo, es reconocida por sus playas de arena blanca, sus senderos costeros y sus campings. Allí se encuentra un lugar llamado Green Gables Heritage Place, que inspiró las novelas de la serie Anne of Green Gables o “Ana de las tejas verdes'', de la autora canadiense Lucy Maud Montgomery (1874-1942).

Cavendish se encuentra a unos 40 kilómetros de la capital de la provincia, Charlottetown, y la región depende en gran medida del personal de temporada, en su mayoría jóvenes, ya que la población de la comunidad no incorporada se multiplica por miles durante los meses de verano.

En esta región, el pasado 16 de mayo el precio mínimo en el surtidor de un litro de gasolina normal se elevaba a 2,1 dólares. Con los precios de la gasolina alcanzando máximos históricos, esos puestos de trabajo de temporada en Cavendish son cada vez más difíciles de cubrir.

El precio de la gasolina es la razón número uno para no poder contratar personal , explica Mya Welton, encargada de la heladería Cows, que se encuentra en Avonlea Village.

La propia Welton tiene que manejar por media hora para llegar al trabajo, y dice que piensa a diario en el creciente costo de la gasolina, sobre todo debido a su situación de estudiante que tiene que pagar préstamos.

Llevo aquí seis años, cuando llega el momento en que los propietarios necesitan personal, yo quiero ayudar todo lo que pueda , explica Welton.

Los propietarios de la heladería han aumentado los salarios, dijo Welton, para ayudar a contratar nuevos empleados durante el verano, pero espera que el dinero de las propinas también ayude a compensar los gastos de transporte.

La casa emblemática de la serie de novelas ambientadas en Cavendish, "Ana de las Tejas Verdes". Foto: La Presse canadienne

Aumentan los salarios

El turismo es un elemento clave de la economía de la Isla del Príncipe Eduardo, que se está preparando para un verano muy activo. Ahora que la isla ha vuelto a abrir sus puertas, las empresas esperan recuperar el dinero del turismo perdido durante la pandemia, y están aún más desesperadas por contratar al personal que necesitan.

Peter Fullerton, gerente de un comercio en Avonlea Village y Cavendish Boardwalk, dice que este año también ha subido los salarios.

Teníamos que hacer algo , dijo. Con el aumento de los precios de la gasolina, que son casi un 50% más altos que el año pasado, ciertamente pensamos que para conseguir trabajadores de calidad aquí, tendríamos que pagar más .

Fullerton afirma que el personal de limpieza, los jardineros y personal de mantenimiento ganarán 1,50 dólares más por hora esta temporada.

Captain Scott's Fish and Chips, otro restaurante de Cavendish que acaba de abrir sus puertas para iniciar la temporada, sigue buscando un cocinero.

Su propietario, Tom Donovan, es consciente de que el aumento del precio de la gasolina puede ser un problema, sobre todo porque la mayoría de sus empleados son estudiantes universitarios.

Esta temporada Donovan ha aumentado el salario del personal en 2 dólares por hora para ayudar a compensar el costo de los desplazamientos, al fin de conservar a sus empleados mientras pueda.

Me parece que vamos a tener que pagarles más y me parece bien , dijo el propietario de Captain Scott's Fish and Chips.

Les ofreceremos uno o dos dólares más por hora para que vengan aquí, porque entiendo que es caro conducir hasta aquí todos los días .

Donovan es uno de los muchos propietarios de negocios de temporada de la isla que esperan una buena temporada turística y un descenso del precio de la gasolina.

Fuente: CBC / M. Mutuc / S. Bruce

Adaptación: RCI / R. Valencia