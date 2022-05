Piden la cancelación del partido de fútbol entre Canadá e Irán

Las familias califican el partido previsto de bofetada y dicen que quieren que el gobierno federal se niegue a conceder visas a los futbolistas iraníes y a los que viajen con el equipo.

Refiriéndose a Canadá Soccer, Hamed Esmaeilion, portavoz de la asociación que representa a las familias y que perdió a su esposa y su hija de 9 años en el trágico vuelo, dijo que ese organismo no entiende, no tiene simpatía, no tiene corazón .

Me siento traicionado por la organización y traicionado por el gobierno. Es una forma de normalizar la relación con la República Islámica de Irán. Esto se llama lavado deportivo. Una cita de Hamed Esmaeilion, portavoz de las familias que perdieron a sus seres queridos en el vuelo PS752.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI) derribó el avión de pasajeros ucraniano con el disparo de un par de misiles tierra-aire poco después de despegar del aeropuerto Khomeini de Teherán el 8 de enero de 2020, matando a las 176 personas a bordo, entre ellas 85 canadienses y residentes permanentes.

Irán culpó a una serie de errores humanos del derribo del avión comercial. El propio análisis forense de Canadá determinó que la culpa fue la imprudencia, incompetencia y desprecio gratuito por la vida humana del CGRI.

Un relator especial de la ONU fue más allá y acusó a las autoridades iraníes de múltiples violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional en el período previo al ataque con misiles, así como posteriormente.

Desde entonces, las familias de las víctimas dijeron que se han enfrentado a la intimidación, el acoso y las amenazas que creen que provienen del régimen iraní.

Las familias dicen que este partido de fútbol abre la frontera a la Guardia Revolucionaria de Irán y se preguntan si agentes de inteligencia iraníes viajarán con el equipo a Canadá.

Kambiz Foroohar, periodista y consultor estratégico centrado en Irán, ha escrito que en las últimas décadas la mayoría de los clubes deportivos de Irán han sido tomados por organizaciones políticas o militares de seguridad, con antiguos guardias de la Revolución ocupando los puestos más altos .

Debido a la popularidad del fútbol, hay una importante participación de personas del régimen , escribió en el sitio en internet del Instituto de Oriente Medio, con sede en Washington y cuyos presidentes han sido una serie de ex embajadores estadounidenses.

Los restos del vuelo PS752 son fotografiados desde el aire el 8 de enero de 2020. Foto: Associated Press / Ebrahim Noroozi

"No fue una buena idea"

El primer ministro Justin Trudeau declaró que la organización de ese partido amistoso de fútbol no fue una buena idea y que Canada Soccer debe dar explicaciones. Preguntado sobre si el gobierno federal podría negar la concesión de visas al equipo iraní visitante, Trudeau no respondió.

Fue una decisión de Canada Soccer , dijo Trudeau en una conferencia de prensa en St. John’s Creo que no fue una muy buena idea invitar al equipo de fútbol iraní aquí a Canadá, pero eso es algo que el organizador tendrá que explicar .

La organización Canada Soccer aún no ha respondido a la solicitud de entrevista de la CBC, que fue enviada a su director de comunicaciones el lunes por la noche.

El derribo del vuelo PS752 no es el único tema que ensombrece la posibilidad del partido de fútbol previsto para el 5 de junio en el Estadio B.C. Place.

Discriminación de las mujeres en los partidos de fútbol

La FIFA, el organismo que gobierna el fútbol mundial, ordenó a Irán en 2019 que permita a las mujeres ingresar a sus estadios sin ninguna restricción. Irán prometió poner fin a esa prohibición establecida hace aproximadamente 40 años y cambió las normas sólo en el papel.

El organismo de defensa de los derechos humanos, Human Rights Watch, con sede en Nueva York, informó que las autoridades iraníes impidieron el 28 de marzo que decenas de mujeres ingresen a un estadio de fútbol para ver un partido de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 entre las selecciones de Irán y Líbano.

Un vídeo en las redes sociales parece mostrar a las mujeres frente al estadio alegando que se utilizó gas pimienta para dispersarlas después de haber comprado sus entradas para ver el partido en la ciudad de Mashhad.

La Federación Iraní de Fútbol emitió más tarde un comunicado en el que afirmaba que, debido a la falta de preparación , no podían acomodar a las mujeres en el partido y que los aficionados habían repartido entradas fraudulentas.

La aficionada iraní al fútbol, Sahar Khodayari, apodada Muchacha Azul, murió tras prenderse fuego a las puertas de un juzgado en Teherán en 2018. Khodayari había sido acusada después de intentar ingresar a un estadio disfrazada de hombre.

Parisa Eghbalian, esposa de Hamed Esmaeilion, perdió la vida junto a su hija de nueve años, Reera, en el derribo del vuelo PS752 en Teherán. Foto: CBC/Madeline McNair

"Mi hija Reera amaba el fútbol"

Esmaeilion se pregunta por qué un gobierno canadiense que se esfuerza por presentarse como feminista querría tener algo que ver con este equipo.

Este gobierno dice ser un defensor de los derechos de las mujeres. Invitan a la Federación iraní de fútbol a venir aquí. No respetan los derechos de las mujeres. Una cita de Hamed Esmaeilion, portavoz de las familias que perdieron a sus seres queridos en el vuelo PS752.

Él cuenta que su hija de 9 años jugaba en el Richmond Hill Soccer Club. A mi hija Reera le encantaba el fútbol y practicaba este deporte todas las semanas , dijo. Mi recuerdo de su amor por este juego hace que esta situación sea aún más confusa y difícil de procesar .

Dijo que hay un doble rasero en el ámbito del fútbol que anima a los países a sancionar a Rusia a través del deporte, pero no a Irán.

Las familias de las víctimas han escrito cartas a Canada Soccer y a la Ministra de Relaciones Exteriores Mélanie Joly. Las familias dicen que aún no han recibido respuesta. También piden a los jugadores canadienses que se opongan a ese partido con la selección de Irán.

Fuente: CBC / A. Burke

Adaptación: RCI / R. Valencia