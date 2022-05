[Reportaje] La distancia ha sido buena consejera para estos dos escritores

De izquierda a derecha, la poeta, novelista y periodista chilena-canadiense Carmen Rodríguez, el escritor y moderador del panel Rafael Osío Cabrices y el novelista colombiano Juan Gabriel Vásquez durante el evento The wide range of Latin American Nonfiction (La amplia gama de obras no ficticias latinoamericanas) del festival Blue Met Metropolis Bleu de Montreal.

Foto: Radio Canadá Internacional (RCI) / Paloma Martínez Méndez