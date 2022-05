Muerte de abejas ocasionará pérdidas millonarias al sector apícola en Canadá

En 2020, la contribución total estimada de la industria canadiense de la miel y las abejas fue de entre 4.000 y 5.500 millones de dólares.

Esta es la peor situación que hemos visto y llevo 50 años en esto , dijo George Scott, quien es el presidente de Niagara Beeway, una compañía apícola en Hamilton que se abastece de abejas reina en los Cárpatos de Ucrania.

En Niágara hemos perdido miles de colonias. La mayoría de nuestras operaciones aquí están tan dañadas que no vamos a poder prestar servicios de polinización este año. Creemos, y podemos documentar la pérdida en Canadá de ingresos en la explotación agrícola de más de mil millones de dólares. Así que los agricultores no van a tener esos ingresos porque la polinización no se va a producir. Una cita de George Scott, apicultor.

En la localidad de Niagara on the Lake, Eduard Unger ha sido apicultor toda su vida. ‘El dice que la mortandad de abejas de este año no tiene precedentes.

Es muy, muy difícil para mí... Vivo de lo que produce mi granja de abejas y esta pérdida de un 90% es tremenda , dijo Unger, quien ha estado tratando de reconstruir sus colonias, pero los costos son bastante altos y no tiene los ingresos suficientes.

Nunca habíamos tenido una mortandad de abejas tan grande como la de esta temporada. Es increíble. La gente ha perdido hasta el 95 o el 98% de sus abejas. Esto tendrá un gran impacto en toda la industria agrícola. Los viticultores, los productores de alimentos, los productores de arándanos y todo el mundo, quieren abejas de nosotros, nos piden abejas desde muy lejos y no pueden conseguirlas. Nunca ha sido así. Una cita de Eduard Unger, apicultor.

Por primera vez en la historia, Canadá no será un exportador neto de miel. Foto: Radio-Canada / Rozenn Nicolle

Tomar un año de pausa

Scott explicó que la región de Niágara es extremadamente importante en los servicios de polinización interprovincial. Añadió que el sector ha sido tan afectado, que muchos apicultores simplemente se están retirando porque no pueden permitirse invertir de nuevo para comenzar otra vez con nuevas abejas".

Scott afirma que la situación es tan grave que los apicultores de Niágara están considerando tomarse un año de pausa.

Niagara Beeway es el mayor importador de abejas reina ucranianas y hemos tenido más de 9.400 cancelaciones de nuestros clientes que han pagado. Ayer les devolvimos todo el dinero. No vamos a importar porque la mayoría de nuestros apicultores que compran abejas no tienen abejas para poner a las reinas , dijo.

"Se trata de una cuestión realmente crítica, porque sin reinas nuevas no hay crecimiento del sector, y 10.000 colmenas nuevas es una cantidad enorme. Por tanto, la demanda ha bajado porque la gente simplemente ya no tiene abejas para poner reinas. Habrá muy poca expansión, y creo que por primera vez en la historia de Canadá, no seremos un exportador neto de miel".

Los servicios de polinización se van a ver afectados y la producción de miel también". Una cita de George Scott, presidente de Niagara Beeway.

Las consecuencias de los productos químicos agrícolas

Según la Asociación de Apicultores de Ontario, los apicultores de toda la provincia informan de importantes pérdidas de hasta el 90% de sus colonias.

Se cree que un pequeño parásito llamado ácaro Varroa es el responsable de la mayor parte de las muertes de abejas de este año, pero Scott tiene una teoría diferente.

He oído hablar mucho del parásito, que es la varroa. Llevamos más de 10 años con la varroa y la estamos gestionando, así que no aceptamos esa explicación , dijo.

Tenemos otro problema de proporciones realmente catastróficas... Ahora estamos viendo una combinación bastante drástica de industrias que son muy, muy comunes en Canadá, y son fungicidas que se combinan con insecticidas , explicó.

Roy Allemann, presidente de la Asociación de Apicultores de la Herradura Dorada, que comprende las regiones de Hamilton, Brant y Halton, está de acuerdo con Scott.

Allemann cree que la excesiva dependencia de los productos químicos agrícolas contribuye de forma significativa al aumento de la mortalidad de las abejas, especialmente en los últimos 10 años.

Llevamos 30 años enfrentando a los ácaros, si no un poco más. Hay formas de controlar los ácaros muy conocidas que son utilizadas por muchos apicultores experimentados y que funcionan, y las hemos estado utilizando durante ese tiempo , dijo Allemann.

Lo que sospechamos que está ocurriendo es que hay una abundancia y un uso excesivo de productos químicos en la agricultura, algunos de los cuales son conocidos como asesinos de abejas, y hay tantos estudios realizados en todo el mundo sobre algunas de estas toxinas, específicamente los pesticidas sistémicos que se utilizan para el recubrimiento de semillas, y estos también se utilizan como profiláctico, y se los utiliza sin importar si hay o no un problema conocido en los cultivos. Una cita de Roy Allemann, presidente de la Asociación de Apicultores de la Herradura Dorada.

La enorme mortandad de las abejas, y la desaparición de especies nativas de Canadá, están vinculadas al uso extensivo de productos químicos en la agricultura. Foto: iStock

Una pérdida total de ingresos

Allemann afirma que normalmente trabaja con unas 120 colmenas, pero que ya ha perdido algo más del 40%. Aun así, él afirma que sus pérdidas son mucho menores que las de otros apicultores de la zona que abarca su asociación.

Según Allemann, antes de la última década, cualquier pérdida superior al 15% se consideraba mala. Esta temporada, dice, las pérdidas medias en todo Ontario superarán el 60%, y este será probablemente el peor año registrado en cuanto a la muerte de las abejas.

He hablado con varios apicultores, algunos bastante grandes, que han perdido el 80% o más, y estamos hablando de personas que tienen desde 400 colmenas hasta más de 10.000 , dijo,

Si pierdes más del 80%, te pasas todo el verano intentando recuperar tus existencias. Básicamente significa una pérdida significativa de ingresos. En realidad es una pérdida completa de ingresos durante un año. Una cita de Roy Allemann, presidente de la Asociación de Apicultores de la Herradura Dorada.

Allemann afirma que, aunque siempre se pueden importar abejas reinas de Estados Unidos, Europa, Australia, Nueva Zelanda o Sudamérica, le preocupa que unas 400 especies de abejas nativas de Canadá también están desapareciendo en gran número.

Nadie intenta recuperar las poblaciones, por lo que hay abejas autóctonas y polinizadores autóctonos que, de nuevo, están disminuyendo en número, algunas de ellas con bastante rapidez, y pueden perderse para siempre , dijo Alleman.

Fuente: CBC / D. Brown

Adaptación: RCI / R. Valencia