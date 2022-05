Aumentan las advertencias sobre la estanflación en América del Norte

Al igual que la reacción a las advertencias de inflación en 2020, la mayoría de los comentaristas financieros han estado diciendo que la amenaza de la estanflación -una combinación inusual de una economía estancada y una inflación constante- es pequeña.

Sin embargo, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, no parecía tan confiado esta semana como en el pasado.

Creo que tenemos una buena oportunidad de restablecer la estabilidad de los precios sin una recesión, sin, ya saben, una desaceleración severa , dijo Powell en una conferencia de prensa este 4 de mayo. Nadie cree que sea fácil, nadie cree que sea sencillo, pero ciertamente hay un camino plausible para hacerlo , añadió.

Eliminar al dragón de la inflación

Powell dejó claro que la prioridad es controlar la inflación, elogiando a su predecesor, Paul Volcker, que finalmente mató al dragón de la inflación mediante el establecimiento de tasas de interés de casi el 20% que llevaron a la economía de los años 80 a una profunda recesión.

Aunque actualmente estamos muy por debajo de esos niveles, Powell subió la tasa de interés en medio punto porcentual, y dijo que esperaba que los dos próximos movimientos de esa tasa también sean aumentos de medio punto.

Sin embargo, hay quienes temen que el actual banquero central de Estados Unidos haya esperado demasiado tiempo para aumentar las tasas, permitiendo que la subida de los precios se afiance, haciendo con ello inevitable la recesión, incluso cuando América del Norte se enfrenta a una creciente inflación importada.

La inflación importada es causada por la guerra y por la interrupción de la cadena de suministro. Ambas situaciones pueden mantener altas las expectativas de inflación, incluso cuando los bancos centrales deciden aumentar las tasas de interés.

Varios destacados comentaristas estadounidenses, como el ex secretario del Tesoro Larry Summers y el economista Mohamed El-Erian, han advertido que el aumento de las tasas de interés, aunque sean aplicadas demasiado tarde como para evitar que la gente espere una inflación persistente, podrían empujar por sí mismas a Estados Unidos, Canadá y el mundo a la recesión y la estanflación.

Recientemente, este punto de vista se ha extendido más allá de los que se preocupan ante la situación, como lo demuestra el normalmente cauto Conference Board of Canada,una entidad dedicada a la investigación y el análisi económico, que ha publicado un informe titulado Could Inflation's Surge Lead to Stagflation? (¿Podría el aumento de la inflación llevar a la estanflación?), en el que explica lo que podría ocurrir en Canadá.

Lo extraño de la estanflación, y la razón por la cual rara vez se produce a pesar de las repetidas y aterradoras predicciones, es que en circunstancias normales, dos condiciones previas tradicionales: la inflación y la caída del crecimiento del PIB, son económicamente opuestas y no suelen darse juntas.

Los precios elevados de los combustibles, otra de las consecuencias de la invasión rusa a Ucrania, tienen un efecto inflacionario, lo que podría alimentar una estanflación. Foto: CBC/Martin Trainor

Lo peor de ambos mundos

Según la orientación de la curva de Phillips, que algunos dicen que estaba desajustada incluso antes de la pandemia, la inflación y la fortaleza económica, medida por la creación de empleo, suben juntas.

Pero en 1965, Iain Macleod, el político conservador británico que acuñó el término, fue uno de los que se dio cuenta de que la regla general keynesiana no funcionaba.

Ahora tenemos lo peor de los dos mundos: no sólo la inflación por un lado o el estancamiento por otro, sino los dos juntos , dijo Macleod en la Cámara de los Comunes británica, donde era crítico de finanzas.

Tenemos una especie de situación de 'estanflación' , dijo. Y la historia, en términos modernos, se está haciendo .

Como ocurre con muchas ideas en economía, hay muchas discusiones sobre las causas y los efectos. Pero cuando la estanflación arrasó con Estados Unidos y Canadá en los años 70, se echó la culpa a la debacle de la oferta provocada cuando los miembros de la Organización de países exportadores de petróleo, OPEP, exigieron repentinamente un aumento del precio de su petróleo, lo que hizo que la inflación, ya de por sí elevada, subiera aún más, golpeando al mismo tiempo la economía.

¿Nunca más?

Cuando era estudiante de posgrado, todos los profesores decían: 'Oh, nunca más volveremos a ver esta época en la que el genio de la inflación sale de su botella' , dijo con ironía la economista Constance Smith, profesora emérita de la Universidad de Alberta.

Al igual que otros que vivieron esa época, la recuerda como desagradable , un término del que se hizo eco exactamente Jerome Powell a partir de sus propios recuerdos, cuando los repetidos intentos de los bancos centrales por sofocar la inflación no lograron convencer a la gente de que los precios dejarían de subir.

La profesora Smith recuerda las constantes batallas sobre las demandas salariales, que acabaron por incluir en los contratos laborales cláusulas sobre ajustes por el costo de la vida para garantizar que los ingresos de los trabajadores no pierdan constantemente su valor adquisitivo debido a una inflación imprevisible.

Al igual que otros que advierten de los peligros del regreso de la estanflación, los investigadores del Conference Board of Canada sugieren que no es sólo la inflación actual, sino las expectativas de la continuidad de la inflación lo que marcará la diferencia.

El informe del Conference Board establece un paralelo con la década de los años 1970, y aunque dice que hay diferencias, hay similitudes entre las dos épocas, lo que implica que la estanflación sigue siendo un riesgo para las perspectivas y que no se la puede descartar sin más .

Los miembros de la Organización de países exportadores de petróleo, OPEP, exigieron repentinamente en los años 70 un aumento del precio de su petróleo, lo que hizo que la inflación, ya de por sí elevada, subiera aún más, golpeando al mismo tiempo la economía. Foto: Reuters / LEONHARD FOEGER

La historia se repite, más o menos

Utilizando una modelización económica, los investigadores realizaron una simulación de la economía canadiense hasta 2024, en un cuadro en que las expectativas de inflación se mantienen muy por encima del dos por ciento.

Los resultados del modelo nos recuerdan lo devastadora que puede ser la inflación para la parte real de la economía, ya que el poder adquisitivo se reduce rápidamente , dice el informe. La situación resultante no es muy diferente a la estanflación que se produjo en la década de 1970, cuando el aumento de los precios al consumo se trasladó a los salarios, ya que los trabajadores exigían salarios más altos para compensar el aumento de los precios .

El informe advierte que, además del establecimiento de tasas de interés a fin de estimular la economía y el elevado gasto público, otra similitud con los años 70 es el impacto de la inflación importada.

En lugar de un aumento del precio del petróleo impulsada por la OPEP, ahora tenemos la invasión rusa de Ucrania que está haciendo subir el precio de la energía y los alimentos, a lo que se suman las continuas distorsiones de la cadena de suministro causadas por las oleadas anteriores de la pandemia y, más recientemente, el cierre de ciudades chinas debido a los esfuerzos de Beijing para tratar de contener un brote de la variante Omicron.

Es probable que estas fuerzas sigan causando un aumento de los precios, así como las expectativas inflacionistas, incluso cuando los bancos centrales de Canadá y Estados Unidos aumenten las tasas de interés para tratar de sofocar la demanda interna.

El viernes, cuando se publiquen las últimas cifras de empleo en Canadá, los economistas prevén que el empleo seguirá aumentando, lo que agravará la escasez de trabajadores y contribuirá a la subida de los salarios.

Como señaló Powell, la solidez del empleo y la salud del ahorro hacen que la economía pueda sobrevivir a la necesaria destrucción de la demanda. Otra forma de decirlo es que la economía tiene un largo camino de caída.

Con tantas fuerzas empujando los precios al alza, el banquero central más poderoso del mundo dejó claro que sabe que llevar a la economía norteamericana a un aterrizaje suave, o uno sin una caída brusca y libre de estanflación, será difícil.

Ha habido una serie de choques inflacionarios que son realmente diferentes a todo lo que se ha visto en 40 años , dijo Powell. Y obviamente será un desafío mayor .

Fuente: CBC / D. Pittis

Adaptación: RCI / R. Valencia