Partido Conservador ordena a sus diputados que no digan ni pío sobre el aborto

Los conservadores no comentarán el proyecto de decisión filtrado por la Corte Suprema de Estados Unidos , dice la instrucción enviada a los diputados conservadores y a su personal, obtenida por Radio-Canada y publicada en primer lugar por el por el periódico de circulación nacional The Globe and Mail de Toronto.

El lunes, el sitio estadounidense en internet Politico publicó el borrador de una decisión mayoritaria escrita por el juez conservador Samuel Alito que califica el caso judicial de 1973 Roe v. Wade como infundado. Si esta conclusión se mantiene, la Corte Suprema de EE.UU. podría abolir el derecho al aborto en ese país.

La orden de no comentar el caso, emitida por la dirección de los conservadores canadienses, es una prueba de que el partido no es capaz de asumir la responsabilidad de sus posiciones y no confía en sus propios diputados , dijo una influyente fuente conservadora dentro de la organización.

“La dirección del partido está consciente de que se trata de una cuestión problemática que crea tensiones internas'', dijo la fuente, y quiere evitar el tira y afloja que el partido vivió bajo el liderazgo de Erin O'Toole, quien fue destituido del cargo a principios de febrero de este año tras una revisión de su desempeño como líder.

La decisión de enviar esa orden vino directamente de la oficina de la líder interina en funciones, Candice Bergen, según otra fuente de los Conservadores en el oeste del país. Ella considera que su papel es el de proteger la imagen del partido hasta que llegue el próximo líder, y quiere evitar los temas polarizantes , dijo la fuente conservadora.

Añadió que considera que el tema del derecho al aborto es un tema espinoso para Candice Bergen, ya que la población de su circunscripción es muy religiosa y socialmente conservadora. Su reflejo es evitar estos temas en la medida de lo posible , dijo esta fuente.

Defensoras del derecho al aborto y antiabortistas manifiestan delante la Corte Suprema de Estados Unidos este martes, un día después de la publicación de un documento que revela que los magistrados, en su mayoría conservadores, se preparan para anular el caso Roe v. Wade. Foto: Getty Images / Anna Moneymaker

Un problema en Estados Unidos, no en Canadá

Otros miembros del partido dicen que es prematuro comentar la filtración de documentos sobre un tema que afecta a Estados Unidos y no a Canadá.

Es ridículo pedir a los políticos canadienses que comenten acontecimientos que no tienen ninguna relación clara con nuestro país , dijo un asesor político que recibió el memorando este 3 de mayo por la mañana. La jurisprudencia no es la misma entre los dos países .

La candidata a líder del partido Conservador de Canadá, la antiabortista Leslyn Lewis, ha optado por guardar silencio sobre el tema. En un comunicado, su responsable de comunicaciones dijo que la actual diputada por Haldimand-Norfolk, Ontario, no hará comentarios sobre los documentos filtrados de la Corte Suprema de Estados Unidos, ya que no es una decisión definitiva .

Por su parte, el equipo de otro candidato a la jefatura conservadora, Jean Charest, indicó que él está a favor del aborto.

Charest no se opondría a que los diputados presenten por iniciativa personal proyectos de ley sobre el tema, pero que “un gobierno bajo su liderazgo no presentará ni apoyará nunca una legislación sobre derechos reproductivos'', dijo su equipo.

En cuanto a Patrick Brown, otro de los candidatos, él dice que el aborto en Canadá debería ser legal, seguro y, en mi opinión, poco frecuente . Añadió que siempre defenderá el derecho de las mujeres a tomar sus propias decisiones sobre su salud reproductiva .

Al momento de redactar este artículo, el equipo del aspirante a jefe conservador, Pierre Poilievre, aún no había ofrecido ningún comentario al respecto.

El Primer Ministro Trudeau reiteró la importancia del derecho al aborto a través de un mensaje en Twitter.

El derecho a elegir es un derecho de la mujer, punto final. Todas las mujeres de Canadá tienen derecho a un aborto seguro y legal. Nunca dejaremos de proteger y promover los derechos de las mujeres en Canadá y en todo el mundo. Una cita de Justin Trudeau, primer ministro de Canadá.

El primer ministro canadiense Justin Trudeau ratificó su apoyo al derecho de la mujer a decidir en materia de aborto. Foto: La Presse canadienne / Chad Hipolito

La ley canadiense es fuerte

El líder del Nuevo Partido Democrático (NDP), Jagmeet Singh, manifestó su tristeza por los últimos acontecimientos en torno al tema del aborto al sur de la frontera. En su opinión, no hay ninguna amenaza legal a este derecho en este país. En Canadá, nuestra ley es fuerte , dijo.

Pese a ello, Singh expresó su preocupación por el movimiento antiabortista en Canadá. Sí, me preocupa cuando hay candidatos a la dirección de un partido que no apoya el derecho al aborto , señaló, refiriéndose al Partido Conservador de Canadá.

Según Jagmeet Singh, el gobierno canadiense debe luchar para garantizar un mejor acceso a estos servicios en el país, especialmente en las zonas rurales. No tiene sentido tener un derecho si no se tiene acceso a él , dijo.

Desde su perspectiva, Ottawa debe utilizar las disposiciones de la Ley de Salud de Canadá para obligar a las provincias a prestar servicios adecuados a su población.

Una moción del Bloque Quebequense

Los miembros de la formación separatista en el parlamento federal pretenden aprovechar la ocasión para marcar puntos. Tras el período de preguntas, la diputada bloquista Christine Normandin presentará una moción de consentimiento unánime sobre la libre elección de las mujeres en materia de aborto.

El texto de la moción dice que la Cámara de los Comunes reitere que el cuerpo de la mujer le pertenece sólo a ella y reconoce su libre elección en materia de aborto, por la razón que sea .

Esta moción no vinculante podría sacar a luz las divisiones dentro de la bancada conservadora sobre este tema, aunque no habrá votación individual de los diputados.

Fuente: RC / L. Martin / C. Noël / L. Blouin

Adaptación: RCI / R. Valencia