¿A quiénes atrae el fascismo?: un estudio sobre el autoritarismo gana interés

Algunos estudiosos creen que un libro publicado hace más de 70 años, La personalidad autoritaria , podría ayudar a los investigadores, y al público en general, a lidiar con las preocupantes tendencias políticas en la actualidad.

Vemos tantas variaciones del populismo de derecha, del autoritarismo, del neofascismo en todo el mundo que un libro como éste ha adquirido, por desgracia, nueva relevancia , dijo Peter E. Gordon, profesor de historia en la Universidad de Harvard, que escribió la introducción a una nueva edición de “La personalidad autoritaria'' publicada en ocasión del septuagésimo aniversario de su publicación.

El autor principal del estudio fue Theodor Adorno, un filósofo alemán y miembro destacado de la Escuela de Frankfurt de teoría social y filosofía crítica. Sus tres coautores fueron la psicóloga Else Frenkel-Brunswik, que huyó de la persecución antijudía tanto en Polonia como en Austria en los años 1930; el profesor de psicología de la Universidad de California Nevitt Sanford; y el estudiante de doctorado Daniel J. Levinson, investigador de la psicología del etnocentrismo.

Estos cuatro individuos aportaron a su estudio una preocupación muy profunda sobre el futuro de la democracia en Europa y también en América. La interrogante sobre si algo como el fascismo podía persistir o aparecer de nuevo era algo que les preocupaba profundamente. Una cita de Peter E. Gordon, profesor de historia en la Universidad de Harvard.

Foto tomada en Heidelberg en abril de 1964 por Jeremy J. Shapiro en el Instituto Max Weber de Sociología. Al frente: Max Horkheimer y Theodor W. Adorno. Atrás a la izquierda: Siegfried Landshut. Atrás a la derecha (con la mano en el pelo) Jürgen Habermas. Foto: Creative commons / Jeremy J. Shapiro

Tanto Adorno como Frankel-Brunswick se vieron directamente afectados por el antisemitismo de la Alemania nazi. El padre de Adorno, por ejemplo, fue maltratado por la Gestapo. Ambos académicos vivían exiliados en el sur de California en la década de 1940, como parte de una comunidad de emigrantes alemanes que vivían en el pequeño barrio de Pacific Palisades y sus alrededores, área al que un escritor describió como el Weimar en el Pacífico .

La escala F

Los cuatro estudiosos encuestaron a 2.000 personas que vivían en el sur de California entre 1945 y 1946.

Quieren averiguar cómo personas bastante normales podían verse atraídas hacia movimientos autoritarios de derecha radical , dijo Gordon, pero advirtió que ese libro, La personalidad autoritaria suele ser malinterpretado.

No es un estudio sobre las causas del fascismo. Es un estudio de lo que llaman el individuo potencialmente fascista, mediante el cual quieren averiguar: ¿qué es lo que hace que alguien sea susceptible a la propaganda fascista? Una cita de Peter E. Gordon, profesor de historia en la Universidad de Harvard.

Para responder a esa pregunta, elaboraron cuestionarios para determinar en qué posición se encontraban los participantes en cuatro escalas diferentes: la escala de antisemitismo; la escala de etnocentrismo; la escala de conservadurismo político-económico; y la más conocida, la escala F, para comprobar el grado de fascismo.

El cuestionario original de la escala F incluía 77 preguntas para comprobar la susceptibilidad de una persona a la propaganda fascista. Se preguntaba a los participantes en qué medida estaban de acuerdo o en desacuerdo con una serie de afirmaciones. Por ejemplo: la obediencia y el respeto a la autoridad son las virtudes más importantes que deben aprender los niños y el empresario y el fabricante son mucho más importantes para la sociedad que el artista y el profesor .

El líder nazi Adolf Hitler rodeado del fervor de sus seguidores. Tanto Adorno como Frankel-Brunswick se vieron directamente afectados por el antisemitismo de la Alemania nazi. Foto: Getty Images

Un subgrupo de los participantes en el estudio también se sometió a entrevistas en profundidad, basadas en el psicoanálisis freudiano y en la creencia de que las relaciones entre los niños, por un lado, y los padres y las figuras de autoridad, por otro, son fundamentales para la formación de la personalidad de un individuo.

Cada una de las preguntas fue diseñada para ayudar a los investigadores a determinar en qué medida los sujetos del estudio estaban influidos por una especie de sesgo profundo hacia un mundo que es inmutable , dijo Kathy Kiloh, profesora en la Universidad OCAD de Toronto y cofundadora de la Asociación de Estudios Adornianos.

El estudio se centra en la idea de que tenemos que reconocer que esta dependencia de la autoridad es profunda, muy profunda. Una cita de Kathy Kiloh, profesora en la Universidad OCAD de Toronto.

Cuando el estudio de casi 1.000 páginas fue publicado en 1950, sacudió el mundo académico. Pero el interés desapareció pronto. La profesora Kiloh sostiene que La personalidad autoritaria era considerado como un libro demasiado oscuro , demasiado freudiano y que simplemente no era pertinente para la época.

Durante el auge económico de la posguerra, el optimismo democrático era muy grande. Este libro se convirtió en uno de interés meramente histórico porque la gente pensaba que ese texto pertenecía absolutamente al pasado , dijo Gordon.

Resurgimiento de la personalidad autoritaria

La llegada del ricacho Donald Trump a la escena política el 16 de junio de 2015 fue un punto de inflexión. Ese día este individuo bajó por una escalera mecánica dorada en las Torres Trump de Nueva York y declaró: el sueño americano ha muerto; yo lo traeré de regreso , anunciando que se presentaba como líder del partido republicano y candidato a la presidencia de Estados Unidos.

Ese día Matthew MacWilliams, autor del libro En torno al fascismo: 12 lecciones en la historia de Estados Unidos quedó impactado por lo que vio. Vi a Trump bajar, escuché su discurso y me dije: ese fue un discurso autoritario. Nunca había escuchado algo así en Estados Unidos , recordó.

MacWilliams se preguntó si Trump estaba activando a los autoritarios en su partido. Para averiguarlo, realizó una encuesta entre los votantes de las primarias republicanas y descubrió que aquellos con inclinaciones autoritarias eran mucho más propensos a preferir a Trump.

MacWilliams dijo que esas inclinaciones se mantenían aún cuando se incluía la educación y otras grandes variables que deberían absorber toda la previsibilidad de la variable.

Su encuesta mostró que esas inclinaciones autoritarias no aparecían en el caso de los otros candidatos como Ted Cruz o Marco Rubio, pero se mantenían entre los votantes que apoyaban a Donald Trump.

Al atraer a personas con tendencias autoritarias en el Partido Republicano, Trump ha profundizado la división política en Estados Unidos. Foto: Reuters / JONATHAN ERNST

MacWilliams escribió un artículo de opinión en el que argumentaba que Trump atraía a personas con tendencias autoritarias en el partido. El artículo se hizo viral. También desencadenó una reacción violenta y MacWilliams recibió amenazas.

En cierto modo, encaja con ese excepcionalismo estadounidense que nos hace creer que cruzamos en nuestros barquitos el océano y que durante esa larga travesía, fuimos lavados de todo autoritarismo. Y el hecho es que no, eso no sucedió , dijo MacWilliams.

Las instituciones y la política no están respondiendo a la amenaza porque siguen pensando que el autoritarismo no puede ocurrir aquí , añadió.

La encuesta que realizó MacWilliams, y las preguntas que formuló para comprobar las inclinaciones autoritarias, se basaron en la historia y la tradición intelectual establecida por el libro La personalidad autoritaria .

Aunque los trabajos sobre el autoritarismo pasaron de moda en los círculos académicos, un pequeño grupo de profesores e investigadores siguió trabajando para subsanar las deficiencias metodológicas y los sesgos del estudio original.

Las pruebas sobre el autoritarismo en la actualidad

En lugar de la larga lista de preguntas en el cuestionario original de la escala sobre el fascismo, en la actualidad los investigadores hacen entre cuatro a ocho preguntas sencillas, ninguna de ellas directamente sobre política.

Son preguntas sobre la crianza de los hijos, diseñadas para hacerse una idea de la relación de una persona con la autoridad. El cuestionario original de la escala F incluía varias preguntas sobre la crianza de los hijos que son bastante similares a las que hacen los investigadores hoy en día.

Estas cuatro preguntas han sido formuladas en todo el mundo por MacWilliams y otros estudiosos.

La escala F utilizada para determinar la forma de criar a los hijos La gente tiene diferentes ideas sobre la forma en que se debe educar a los niños. He aquí cuatro pares de atributos que se tienen en cuenta para establecer si una persona tiene o no tendencias al autoritarismo: Independencia o respeto a los mayores

Curiosidad o buenos modales

Autosuficiencia u obediencia

Ser considerado o ser bien educado

Lo que pasa con las preguntas es que no tienen nada que ver con la política o el comportamiento político , dijo MacWilliams. Y eso es lo que las hace tan poderosas. Porque no es que yo pregunte: ¿crees que necesitamos un líder fuerte que ignore la Constitución y el Parlamento? Sí, lo creo. Oh, ¡puedes ser un autoritario!... Pero sabemos que esa tendencia está ahí fuera. Podemos observarla. Estas preguntas son nuestro filtro para poder observarla. No son perfectas, pero son muy buenas en lo que hacen , explicó.

Por supuesto, la mayoría de los padres valoran los ocho atributos y los fomentan en sus hijos.

Lo interesante es lo que ocurre cuando se obliga a la gente a elegir una prioridad , dice Jonathan Weiler, profesor de estudios globales en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill y coautor del libro Un Prius o una camioneta: cómo las respuestas a cuatro simples preguntas explican la gran división en Estados Unidos

Cuando la gente prioriza, cuando se ve obligada a elegir, las decisiones que toma tienen una relación increíblemente poderosa con sus opiniones sobre el matrimonio gay, sobre la raza, sobre el género en la sociedad, sobre la política en general. Una cita de Jonathan Weiler, profesor de estudios globales en la Universidad de Carolina del Norte.

El presidente brasileño Jair Bolsonaro, llamado el Trump tropical, afirmó que Brasil sería una "republiqueta" si no fuera por las obras del "gobierno militar", en referencia al período en que el país vivió bajo la dictadura militar. Foto: Reuters / Adriano Machado

Estudiosos como Jonathan Weiler y Matthew MacWilliams han constatado que alrededor del 25% de la población estadounidense se sitúa en el extremo no autoritario del espectro, el 35% se encuentra en algún punto intermedio y entre el 30% y el 35% está en el extremo autoritario de la escala.

Weiler afirma que estas cifras no han cambiado mucho a lo largo de los años. Lo que ha cambiado es la relación entre la visión del mundo de una persona y su política. La política solía girar en torno al papel del Estado y al tamaño del gobierno. Ahora tiene que ver mucho más con los sentimientos, según Weiler.

En esta época de polarización se ha abierto una nueva brecha partidista altamente emocional, que se hace patente en la evolución de las respuestas de los estadounidenses a las cuatro preguntas sobre la crianza de los hijos.

Cuando estas preguntas fueron hechas por primera vez en 1992, había una división bastante pareja al interior de los demócratas entre quienes respondían a estas preguntas en una dirección autoritaria y los que lo hacían en una dirección no autoritaria , dijo Weiler. Pero todo eso cambió en 2020.

Las personas que se identificaban como demócratas eran mucho más propensas a responder a estas preguntas sobre la crianza de los hijos de forma no autoritaria y las personas que se identificaban como republicanas eran mucho más propensas a responder a estas preguntas de forma autoritaria.

En Canadá, el Partido Nacional Social Cristiano, una organización fascista inspirada en la Alemania de Hitler, fue fundado en febrero de 1934 por Adrien Arcand. Foto: Centre de recherche Lionel-Groulx / Ville de Montréal

Frank Graves es presidente y fundador de Ekos Research Associates y profesor adjunto en el Departamento de Sociología de la Universidad de Carleton en la capital, Ottawa. Él también ve un patrón similar en la política canadiense.

Lo que vemos es que el centro se ha vaciado y lo que vemos es un paisaje político cada vez más fragmentado, donde hay un lugar para ti si eres un autoritario de derecha , dijo Graves.

Graves ha formulado las cuatro preguntas sobre la crianza de los hijos en las encuestas realizadas en Canadá, y ha observado que los sentimientos en el extremo autoritario de la escala han ido cambiando durante los dos últimos años de la pandemia.

Al igual que el propio virus, parece que bajo diversas presiones, esta perspectiva populista ordenada también está mutando , dijo Graves, quien considera que la desinformación está desempeñando un papel clave: los individuos de este grupo autoritario de derecha muestran una confianza casi nula en el gobierno, la ciencia y los medios de comunicación .

El espacio para el debate reflexivo está siendo vaciado por los foros en las redes sociales que recompensan a la voz más ruidosa y la actitud más extrema. Una cita de Peter E. Gordon, profesor de historia en la Universidad de Harvard.

Todos los individuos tienen ese potencial de convertirse en estereotipos y de responder al mundo de forma estereotipada o rígida, y la advertencia final del libro es que eso es justamente lo que va a destruir la democracia , añadió Gordon.

Fuente: CBC / K. Nelson

Adaptación: RCI / R. Valencia