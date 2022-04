Stan Douglas es el artista de Canadá en la Bienal de Venecia

En las imágenes se ve una vista aérea de los disturbios de Tottenham, en el Reino Unido, con el humo, los manifestantes dispersos y flancos de la policía; en otra fotografía se ve una escena del movimiento social de protesta Occupy Wall Street en Nueva York con resistentes no violentos siendo arrestados; otra imagen muestra grupos de jóvenes reunidos en la avenida principal de Túnez, la capital de la República Tunecina, discutiendo pacíficamente sobre política y un futuro distinto al inicio de la Primavera Árabe; y la cuarta imagen muestra los disturbios de Vancouver tras la derrota del equipo canadiense de hockey los Canucks en la final de la Copa Stanley, con una multitud de aficionados del hockey vitoreando junto a un coche volcado que ha sido incendiado.

Aunque son imágenes tomadas en espacios abiertos y con una infinidad de detalles , al examinarlas más de cerca, el espectador se da cuenta de que cada persona, cada objeto y cada estructura captada por la cámara están perfectamente enfocada y reproducida en su totalidad.

Estas imágenes no son en absoluto fotoperiodismo, sino reimaginaciones elaboradas a partir de acontecimientos reales, todos ellos ocurridos en 2011.

Es la idea de la condensación poética , dijo Douglas, uno de los artistas canadienses más aclamados internacionalmente, "de tener la mayor cantidad de información en un solo lugar para que el espectador pueda verla y analizarla como lo desee. Tiene una sensación de irrealidad.

Pero no trato de engañar a nadie. Digo que esta construcción no es tanto una instantánea del momento como un esquema o diagrama de un disturbio. Una cita de Stan Douglas, artista canadiense en la Bienal de Venecia.

Él llama a esta forma de arte como documentales híbridos .

La muestra en dos partes, que incluye la serie fotográfica 2011 ≠ 1848 y la videoinstalación ISDN , una abreviación en inglés de red de servicios digitales integrados, en otra parte de Venecia, marca la quinta aparición de Douglas en la Bienal de Arte de Venecia, quizá la exposición de arte más prestigiosa del mundo.

Pero esta es su primera exposición como artista seleccionado oficialmente por Canadá, y la primera vez que este país elige a un artista afrocanadiense.

El artistas canadiense Stan Douglas representa a Canadá en la Bienal de Venecia. Foto: Fournie par Evaan Kheraj, Victoria Miro and David Zwirner

La viralidad de la protesta

En 2011 ≠ 1848 , Douglas relaciona las protestas de 2011 con la agitación generalizada de la Primavera de las Naciones de 1848, cuando estallaron en toda Europa los levantamientos burgueses contra la aristocracia.

A Douglas le interesan las similitudes entre ambos años: las protestas de 1848 se difundieron con la ayuda de la tecnología de la imprenta, mientras que las de 2011 estallaron gracias a las redes sociales.

Muchos de los acontecimientos que se ven representados se hicieron más grandes porque la gente decía: 'Esto está pasando. Ven y participa'. El ejemplo de la Primavera Árabe es lo que inspiró al movimiento Occupy Wall Street. Una cita de Stan Douglas, artista canadiense en la Bienal de Venecia.

Pero hay diferencias fundamentales: los movimientos de 1848 condujeron en última instancia a la formación de los estados-nación, mientras que las desigualdades sociales, que fueron la causa de las protestas de 2011, una consecuencia de la Gran Recesión de 2007 a 2009, siguen sin resolverse, afirma el artista afrocanadiense.

Otros acontecimientos ocurridos desde entonces, como la pandemia del Covid-19 y el movimiento de protesta Black Lives Matter, han hecho aún más evidente la desigualdad social existente.

La segunda parte de la exposición de Douglas, ISDN , está ambientada justo antes de 2011, cuando el uso del sistema de transmisión digital para transmitir audio a través de las líneas telefónicas tradicionales comenzó a declinar, y es una exposición más esperanzadora.

Dos pantallas gigantes cuelgan en un almacén de sal del siglo XVI en desuso, con un grupo de músicos del estilo musical electrónico grime del Reino Unido proyectados en una pantalla y en la otra un grupo de artistas del estilo musical mahraganat, que fusionan el hip hop, la música electrónica y la música folklórica egipcia.

Los dos grupos de raperos parecen realizar un interminable juego musical de llamada y respuesta, pero es ficticio, ya que cada grupo fue grabado por separado, sin escuchar al otro.

El resultado es una alegre sesión de colaboración imaginaria, con el bajo, las baterías, las melodías y pistas de efectos colocadas en diferentes bucles de tiempo, creando una sesión improvisada que dura más de tres días antes de repetirse en el mismo orden.

Ambos tomaron el modelo del hip hop estadounidense, pero luego incorporaron un idioma local , dijo Douglas sobre la música británica y egipcia. En la pieza, un tercer idioma sale de esto a través de la colaboración [del imaginario ISDN]. Tu mente hace conexiones donde puede que no las haya .

"Túnez, 23 de enero de 2011", de la serie 2011 ≠ 1848, 2021, impresión en revelado cromogénico sobre Dibond, 150 × 300 cm. Stan Douglas. Cortesía del artista, Victoria Miró, Londres y Venecia, y David Zwirner, Nueva York, Londres, París y Hong Kong. Foto: gracieuseté : Musée des beaux-arts du Canada

Señal de "increíble madurez"

Douglas, de 61 años, estudió en la Universidad de Arte y Diseño Emily Carr de Vancouver y ahora pasa la mitad de su tiempo en Los Ángeles, donde es director del programa de posgrado del ArtCenter College of Design.

Ha dedicado su carrera a hacer fotografías, películas y, más recientemente, teatro, explorando utopías fallidas e historias alternativas en relación con el urbanismo, la tecnología y el poscolonialismo.

Utiliza técnicas muy elaboradas para sus fotografías. La toma de una imagen puede durar días enteros en los que docenas de actores son fotografiados en un escenario, a veces de uno en uno, y luego se componen junto con una placa digital del lugar.

Douglas tiene muchos seguidores tanto en el mundo del arte como en el del cine.

Es interesante mirar la historia del mundo a través de cuatro fotos y [procesar] todo lo que pasó y en lo que se convirtió todo ello , dijo la curadora alemana de arte, Bettina Steinbruegge, refiriéndose a 2011 ≠ 1848 .

Y luego ves a los músicos de rap, que es una generación más joven y más polítizada. Es una buena manera de ver lo que está pasando, toda la agitación. Vivimos en un mundo que está cambiando rápidamente y es bastante agresivo, y creo que él lo captó muy bien. Una cita de Bettina Steinbruegge, curadora de arte.

Mark Peranson, editor de la revista de cine canadiense Cinema Scope, también tiene el mismo entusiasmo.

La forma en que compone el vídeo estilísticamente, con las reiteraciones del algoritmo, funciona realmente bien con la música rap. Debido a que no hay una narrativa estricta [en el rap], funcionó. Y la música es genial , dijo Peranson.

Reid Shier, curador del Pabellón de Canadá en Venecia y parte del comité de tres personas de la Galería Nacional de Canadá que seleccionó a Douglas para representar a Canadá, lo califica de artista increíblemente generoso y accesible.

Si entras a la exposición ‘ISDN’ y no sabes nada de Stan Douglas o sobre el arte contemporáneo, te vas a encontrar con una obra que trata sobre la experiencia de escuchar música en tiempo real. No es algo que tengas que venir y leer como un largo y didáctico panel para entenderlo. Puedes entenderlo visualmente, sensorialmente, auditivamente, de muchas maneras diferentes, y eso es prueba de una madurez increíble. Una cita de Reid Shier, curador del Pabellón de Canadá en Venecia

Una imagen de la instalación de 2005 de Stan Douglas, "Inconsolable Memories". Foto: Art Gallery of York University

Interconexión internacional

Aunque la cuestión de la raza es un elemento constante en la obra de Douglas, no es algo explícitamente autobiográfico y suele formar parte de una exploración más amplia del poscolonialismo.

Su cortometraje de 1991, I'm Not Gary ( No soy Gary ), presenta a un hombre blanco que llama erróneamente Gary a un hombre negro con el que se cruza en la calle, un comentario sobre la invisibilidad racial. En Inconsolable Memories ( Memorias inconsolables ), de 2005, Douglas refleja la experiencia de un cubano negro de clase trabajadora.

El artista canadiense dice que ha tenido un interés permanente en el tema de la raza, pero se ha resistido a mostrarla desde una perspectiva puramente regional, citando otra obra temprana, Der Sandmann (1995), que presenta a un personaje alemán de origen africano cuya experiencia es más cercana a la suya.

Es una especie de figura extraña , lo que se asemeja a la experiencia de Douglas al crecer en Vancouver, con una población mayoritariamente blanca .

Douglas afirma que la muestra de Venecia de este año ha sido la más divertida hasta el momento. Él ha estado en este evento lo suficiente como para saber qué esperar y poder relajarse, pero en esta ocasión le molesta la idea de representar a Canadá como artista oficial del país en esta ocasión.

Tengo un problema con la idea de identidad, así que al representar a Canadá, no estoy representando a Canadá, sino una interconexión internacional , dijo, algo que se refleja en su obra.

Me identifico como canadiense, pero no quiero decir: 'Esto es lo que es Canadá'. No tengo ni idea de lo que es. Producir un mito nacional sobre lo que es Canadá no es realmente factible. A diferencia de Estados Unidos, que se mantiene unido por gente que no se soporta pero que ama su constitución, su revolución o lo que sea. En Canadá, no tenemos esos mitos unificadores. Una cita de Stan Douglas, artista canadiense en la Bienal de Venecia.

Vista de la instalación de Stan Douglas "2011 ≠ 1848" en el Pabellón de Canadá de la 59ª Exposición Internacional de Arte -La Biennale di Venezia, del 23 de abril al 27 de noviembre de 2022 Foto: Jack Hems

Aunque Canadá no tenga mitos unificadores, se podría argumentar que Douglas tiene un cierto modo de expresión unificador que, incluso en el mundo de los grandes egos del arte contemporáneo, huye de la hipérbole y el autoengrandecimiento.

Cuando se le pregunta si le sorprende lo bien que le ha ido en su carrera como artista, él se ríe.

Oh, sí, nunca pensé que no tendría que tener un trabajo , dice. Cuando me estaba formando, las expectativas de tener una carrera [artística] eran muy bajas, especialmente siendo canadiense .

Hace una pausa y luego da una explicación discreta, podría decirse que quintaesencialmente canadiense, de su éxito.

Fue suerte, y estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado , añadió.

