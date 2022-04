Sitio a favor de Ucrania en Canadá es considerado "herramienta de reclutamiento ilegal"

Chris Ecklund abrió el sitio en internet FightForUkraine.ca tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania, a finales de febrero. Él explicó que esa página en la red tiene como objetivo proporcionar educación a quienes quieran ayudar al país, incluso a quienes quieran ir a luchar contra los invasores.

Sin embargo, algunos activistas contra la guerra sostienen que el sitio en internet viola la Ley de Alistamiento en el Extranjero de Canadá, cuyo propósito es impedir que los canadienses sean reclutados para alistarse en un ejército extranjero, porque ese sitio en internet ofrece un enlace directo a otro sitio en la red, donde la gente puede alistarse en la Legión Internacional de Defensa de Ucrania, una fuerza de combate conformada por extranjeros voluntarios.

Ken Stone, tesorero de la Coalición de Hamilton para Detener la Guerra, describió el sitio de Ecklund como una herramienta para el reclutamiento ilegal , y dijo que cree que el gobierno canadiense debería decirle que lo retire.

Nos molesta que el gobierno canadiense haga la vista gorda ante esta acción ilegal. Si no cesan y desisten, deberían ser acusados , dijo Stone.

Ecklund sostiene que su sitio en internet no es una herramienta de reclutamiento. Dijo que simplemente proporciona información para educar e informar no sólo a los canadienses, sino a cualquier persona en el mundo que quiera ir, sobre las verdaderas realidades de la guerra .

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha hecho reiterados llamados para que los voluntarios en todo el mundo ayuden a defender su país. Estableció la Legión Internacional de Defensa, abrió las fronteras para que los voluntarios entren sin visa, estableció un proceso de solicitud en las embajadas y lanzó un sitio en internet, al que se puede acceder desde la página del filántropo de Hamilton, Chris Ecklund.

Ecklund calcula que unas 500 personas se han puesto en contacto con FightForUkraine.ca desde su creación, entre ellas las que desean prestar ayuda humanitaria o han mostrado interés en el servicio militar.

Él explicó que el objetivo de su sitio es tratar de eliminar a las personas que quieren presentarse en la frontera en pantalones vaqueros y una camiseta y decir: 'Dame un arma' .

La ley fue establecida durante la Guerra Civil en España

La Ley de Alistamiento en el Extranjero, aprobada por Canadá en 1937 durante la Guerra Civil española, convierte en delito el reclutamiento de cualquier persona para alistarse... en las fuerzas armadas de cualquier estado extranjero u otras fuerzas armadas que operen en ese estado , aunque los funcionarios consulares y diplomáticos pueden hacerlo.

Esta ley también prohíbe a los canadienses alistarse en el ejército de un país extranjero que esté en guerra con un Estado amigo , como Ucrania.

Tyler Wentzell, que está estudiando para obtener un doctorado en Derecho en la Universidad de Toronto, ha escrito varios artículos sobre esa ley.

La prohibición de reclutar en Canadá es bastante amplia y fue redactada deliberadamente de ese modo , dijo Wentzell, añadiendo que es la única parte de la ley que se ha aplicado, y a la que se limita su cumplimiento es el envío de una carta de cese y desistimiento severamente redactada .

Interrogado si la inclusión de un enlace en un sitio en internet podría constituir un acto de inducir a una persona a alistarse, Wentzell comparó la situación con proporcionar una dirección postal virtual del consulado ucraniano, donde se podría encontrar más información.

No veo que proporcionar este enlace constituya un reclutamiento según la Ley de Alistamiento en el Extranjero , dijo Wentzell, quien hizo parte de las fuerzas armadas canadiense y que fue desplegado en Afganistán. Sin embargo, creo que tal vez se acerca bastante , añadió.

Por otra parte Wentzell destacó que el sitio mismo puede ser innecesario ya que se puede encontrar información similar mediante una simple búsqueda en internet.

Wentzell dijo que lo que realmente sería una violación de la ley canadiense de alistamiento en el extranjero sería organizar el acceso a billetes de avión para ir a Ucrania o o crear una organización de voluntarios dentro de Canadá que luego viajarían juntos a Ucrania. Eso sería un caso muy diferente , señaló.

Una persona toma una foto de la fotografía "Muerte de un soldado republicano" (1936) de Robert Capa, tomada durante la Guerra Civil española en la que participaron más de 1.500 voluntarios canadienses en el Batallón Mackenzie -Papineau. Foto: AFP / Guetty Images / Gabriel Bouys

La publicación en Facebook menciona el entrenamiento

Una página en la red social Facebook a la que se podía acceder directamente desde el sitio en internet FightForUkraine.ca, y que llevaba el mismo nombre que el sitio, incluía publicaciones en las que se describía a los miembros del equipo que estaban ingresando a Ucrania y se mencionaba una posibilidad de entrenamiento... para aquellos que quieran luchar por Ucrania.

Será un curso intensivo de dos semanas que cubrirá lo que necesitas saber y aprender para mantenerte seguro y ser efectivo en el teatro , decía una publicación del 10 de marzo.

Ecklund dijo al difusor público canadiense CBC que habría sido un curso intensivo sobre lo que se podía esperar, pero la formación no se llevó a cabo. Realmente no hubo interés en ello, así que no seguimos adelante , añadió.

Interrogado si las personas que reunió a través de su página en internet habían ido a Ucrania, Ecklund dijo que hay mucha gente allí, sí , pero se negó a proporcionar más detalles, citando la seguridad operativa (OPSEC).

Por razones de OPSEC, no hablo nada de lo que está ocurriendo dentro de Ucrania .

Desde entonces, la página de Facebook asociada al sitio de Ecklund ha sido eliminada o convertida en página privada.

Interrogado sobre la razón, Ecklund respondió por correo electrónico que esa decisión no tenía nada que ver con las investigaciones de la CBC.

Miles de personas se han puesto en contacto con la Embajada de Ucrania

Un portavoz de la Real Policía Montada de Canadá (RPMC) confirmó que estaba al tanto de la existencia del sitio en internet FightForUkraine.ca.

La Policía Federal tiene el mandato de investigar todo comportamiento ilegal de acuerdo a los términos de la Ley de Alistamiento en el Extranjero, escribió Robin Percival en un correo electrónico enviado al difusor público canadiense.

Pero, señaló Percival, la RPMC generalmente no confirma, niega o divulga información sobre investigaciones criminales hasta que se presentan cargos.

El gobierno de Canadá ha estado advirtiendo desde febrero a los canadienses que eviten todo viaje a Ucrania, destacando que hacerlo pone su seguridad en alto riesgo, particularmente si usted participa en combate activo .

A los canadienses que se encuentran actualmente en Ucrania, el gobierno de Canadá les aconseja que busquen un lugar donde refugiarse. Por su lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá les advirtió que su capacidad para prestar servicios consulares puede verse limitada.

Los canadienses en Ucrania no deben depender del gobierno de Canadá para salir del país , escribió la portavoz Lama Khodr en un correo electrónico.

Alrededor de 1.250 personas figuran en la lista de canadienses que se encuentran en Ucrania a través del servicio de Registro de Canadienses en el Extranjero del gobierno, pero esta información es voluntaria, por lo que Khodr dijo que no refleja una imagen completa sobre el número real de canadienses actualmente en Ucrania.

Elena Lazar, presidenta en funciones de la rama del Congreso Ucraniano Canadiense en Hamilton, dijo que está al tanto de los canadienses que han ido a combatir al extranjero.

Mi opinión personal es que Ucrania está luchando por la democracia para el resto del mundo, incluyendo Canadá, Estados Unidos y Europa. Ellos están llevando la peor parte, así que creo que ya es hora de que todo el mundo vaya allí a echar una mano , señaló Lazar.

La Embajada de Ucrania en Ottawa dijo que más de 1.000 canadienses se han puesto en contacto con la embajada desde que comenzó la guerra y docenas han viajado por su cuenta a Ucrania para alistarse en la Legión Internacional de Defensa.

La Embajada ucraniana también subrayó que no hace ningún tipo de reclutamiento, pero sí proporciona información a quienes quieren ir a la guerra, y pondera criterios como la edad y la experiencia militar. Los que se alistan tampoco pueden tener antecedentes penales ni ser miembros en servicio activo de las Fuerzas Armadas canadienses o de la reserva del ejército.

Dos soldados ucranianos cargan municiones para hacer frente a la invasión rusa. Foto: Associated Press / Vadim Ghirda

El alistamiento no debe tomarse a la ligera

Ken Stone, activista en Hamilton de la Coalición para detener la guerra dijo que Canadá debería hacer cumplir la Ley de Alistamiento en el Extranjero o eliminarla.

Si alguien reclutara voluntarios para Rusia, estoy seguro que el gobierno canadiense le caería encima como una tonelada de ladrillos. Pero como están reclutando para causas que casualmente el gobierno de Trudeau favorece, hacen la vista gorda. Creo que esto está mal .

Ken Stone, activista de la Coalición para detener la guerra

Ecklund dijo que las preocupaciones de Stone no son más que información errónea y que había muchas inexactitudes en la declaración que la coalición publicó denunciando su sitio en internet.

También dijo que está al tanto de la ley y que el gobierno federal tiene un conocimiento muy, muy claro de lo que está ocurriendo con el sitio, pero que no ha presentado ninguna preocupación.

Wentzell dijo que cualquiera que considere participar en la guerra debe evaluar en última instancia los riesgos. No es una actividad que deba tomarse a la ligera, y aunque es cierto que el pueblo ucraniano necesita una enorme cantidad de ayuda y apoyo, los canadienses que quieran ayudar deben preguntarse cuáles son sus habilidades y capacidades y cuál es la mejor manera de ayudar , señaló.

