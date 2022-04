El mexicano-canadiense Andrés Cisneros Montemayor cree que la Revolución Azul sólo será posible si no se incluye a las naciones indígenas y originarias en el proceso de la recolección y si no se aprovechan los conocimientos tradicionales e indígenas no será nunca una revolución. En la foto, mujeres de Tanzania de una aldea de pescadores pescando en el océano. 23 de junio de 2017

Foto: iStock / VladK213