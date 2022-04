Canadá envía ilegalmente basura al extranjero, el gobierno no dice quién la envía

Una investigación del difusor público canadiense CBC ha descubierto que al menos 123 contenedores de transporte han sido enviados de regreso a Canadá en los últimos cinco años después de que las autoridades extranjeras descubrieron numerosas violaciones de las leyes internacionales sobre exportación de residuos que buscan impedir que los países occidentales envíen su basura a los países con menos recursos económicos.

No podemos hacer públicos esos nombres , dijo el ministro de Medioambiente, Steven Guilbeault, añadiendo que la única ocasión en que se haría públicos esos nombres será cuando una empresa o un ejecutivo sean acusados en virtud de la Ley de Protección Ambiental de Canadá.

El Ministerio de Medioambiente de Canadá declaró al programa de investigación periodística The Fifth Estate/Enquête que en los últimos cinco años ha enviado nueve cartas de advertencia contra empresas implicadas en el envío de residuos ilegales.

Durante ese mismo lapso, también se han impuesto seis multas por un total de menos de 9.000 dólares a cuatro empresas y dos individuos.

Según la normativa, los funcionarios del medioambiente pueden evitar presentar cargos si deciden que una multa o una advertencia es suficiente y adecuada para hacer frente a una empresa que ha infringido la ley.

Guilbeault dijo que, dado que sus funcionarios sólo impusieron multas, está de acuerdo con la decisión del Ministerio de Medioambiente de Canadá de no hacer públicos esos nombres.

Podemos imponer multas, pero en lo que respecta a comunicar esta información públicamente, sigue existiendo en nuestro sistema legal la disposición de que uno es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad ante un tribunal , dijo Guilbeault.

El ministro de Medioambiente y Cambio Climático de Canadá, Steven Guilbeault. Foto: La Presse canadienne / Chris Young

Sin un cambio de política, el envío de residuos ilegales continuará

El inspector portuario belga Marc De Strooper inspecciona los contenedores marítimos que pasan por el puerto de Amberes rumbo a sus destinos finales en la India y otros países de Asia.

Él declaró que en 25 años de carrera, ha detectado repetidamente cargamentos supuestamente de materiales de reciclaje pero que en realidad contenían basura ilegal procedente de Canadá.

En enero de este año, De Strooper descubrió cinco cargamentos de reciclaje ilegal procedentes de Canadá y destinados a países llamados en desarrollo.

De Strooper cree que las empresas canadienses envían su basura a los países en desarrollo porque puede resultar más barato enviarla al extranjero que procesar el papel y los plásticos reciclados en su país. Por esta razón, él dice que los gobiernos deberían estar más atentos para evitar la exportación de productos de reciclaje contaminados.

No sé cómo [las autoridades canadienses] hacen estas inspecciones, ni cuánta inspección hacen de estos artículos. Sigo viendo que estos residuos llegan al puerto de Amberes. Si Canadá no cambia esta política o sus hábitos en la materia, la situación continuará. Una cita de Marc De Strooper, inspector portuario belga

Marc De Strooper inspecciona los contenedores para comprobar la calidad de los materias a bordo de los barcos. Foto: Radio-Canada / Chantal Lavigne

Si no hay nombres, no hay responsabilidad

La abogada medioambientalista Sabaa Khan, especializada en temas de residuos internacionales en la Fundación David Suzuki, dijo que los canadienses tienen derecho a conocer los nombres de las empresas sancionadas por el gobierno federal, y que el levantamiento del secreto en torno a los envíos ilegales podría ayudar a prevenir futuras violaciones.

Si no hay transparencia, tampoco puede haber responsabilidad. Esa es la parte más frustrante. El gobierno canadiense ha decidido que no va a vigilar de cerca los residuos de plástico . Una cita de Sabaa Khan, abogada medioambiental en la Fundación David Suzuki.

Según la legislación canadiense, las empresas pueden exportar algunos materiales de reciclaje, como el papel o los metales, para su procesamiento. Pero DeStrooper y otros inspectores han descubierto que, con demasiada frecuencia, los envíos para reciclar papel, por ejemplo, son mezclados con basura doméstica o plástico no reciclable.

En cuanto a los envíos ilegales procedentes de Canadá detectados recientemente en Bélgica, De Strooper afirmó que los manifiestos indicaban que la basura procedía de empresas que operaban en Montreal, Toronto y Calgary.

"Siento como si me hubieran mentido"

Para los jóvenes ecologistas y recicladores, como las hermanas Sadie y Willa Vipond, de Calgary, la falta de transparencia contribuye a proteger a las empresas que violan las normas e impide que los canadienses aborden el problema en público.

Si la gente supiera que esto está ocurriendo y hubiera más transparencia, entonces creo que podría producirse un cambio real , dijo Sadie, de 16 años.

Personalmente, siento como si me hubieran mentido , dijo Willa, de 14 años. ¿Por qué nos muestran estos videos en la escuela sobre lo que se supone que ocurre después de reciclar algo, cuando es sólo un mito? .

A través de fuentes confidenciales, la investigación del difusor público canadiense CBC pudo identificar el origen de algunos de los contenedores que, según las autoridades belgas, estaban siendo enviados ilegalmente al extranjero.

Los residuos de papel procedían de uno de los centros de reciclaje de la ciudad de Montreal, gestionado por la empresa Ricova International. Según los inspectores, el cargamento de reciclaje de papel destinado a la India contenía demasiados residuos adicionales de plástico y de otros tipos de basura.

La empresa Ricova rechazó las conclusiones del inspector belga y afirmó que los residuos no relacionados con el papel que contenía el cargamento no se salen de lo normal.

¿Por qué nos muestran estos videos en la escuela sobre lo que se supone que ocurre después de reciclar algo, cuando es sólo un mito?, pregunta la niña canadiense Willow Vipond en Calgary. Foto: Radio-Canada / Audrey Neveu

"Deja de exportar tu basura de plásticos"

Jóvenes activistas y gobiernos de todo el mundo están presionando para que se prohíba totalmente la exportación de basura de los países ricos a los países llamados en desarrollo.

En Indonesia, la ecologista Nina Azzahra, de 14 años, ha logrado un gran número de seguidores en las redes sociales debido a sus esfuerzos para intentar convencer a los países occidentales de que dejen de enviar basura a su país.

Representantes de varios países, como Alemania, Australia y Holanda, se reunieron con ella y le prometieron cambiar sus políticas de exportación.

Desde el año 2020, Nina ha enviado dos cartas al primer ministro canadiense Justin Trudeau.

¿Por qué envías tu basura a nuestro país? Deberías ocuparte de tu propia basura en tu propio país , escribió.

La oficina de Trudeau respondió a Nina en enero, casi dos años después de su primera carta, y dijo que había remitido su carta al ministro de Medioambiente. Sin embargo, hasta la fecha el ministro Guilbeault aún no le ha respondido.

Ellos saben que el reciclaje es duro, es difícil y caro. Tal vez todavía no quieran dejar Indonesia. Siguen queriendo que Indonesia sea un vertedero para su basura. Realmente quiero que paren, que dejen de exportar sus residuos de plástico a Indonesia. Simplemente que paren. Una cita de Nina Azzahra, ecologista de 14 años de Indonesia.

Nina Azzahra muestra una bolsa de un producto hecho en Canadá y que ella encontró en su barrio de Indonesia. La joven activista quiere que Canadá deje de enviar basura a su país. Foto: CBC

Los políticos apoyan la prohibición

Scot Davidson, diputado conservador por York-Simcoe, al norte de Toronto, ha estado presionando para que se prohíba la exportación de residuos plásticos canadienses no reciclables.

Canadá tiene que asumir su responsabilidad. No podemos tirar nuestra basura a la casa de nuestros vecinos y decir: 'Ojos que no ven, corazón que no siente'. Una cita de Scot Davidson, diputado conservador por York-Simcoe.

El año pasado, su proyecto de ley para prohibir la exportación de residuos plásticos no reciclables obtuvo un amplio apoyo de los partidos de la oposición. Pero los liberales no quisieron apoyarlo.

Odio ser partidista, pero a veces hay que serlo. Esto es pura palabrería y nada de acción. Los liberales proclaman ser el partido del medioambiente, pero fue como si no quisieran que los conservadores ganen en materia medioambiental, por lo que decidieron no votar a favor de este proyecto de ley. Una cita de Scot Davidson, diputado conservador por York-Simcoe.

Guilbeault dijo que no está de acuerdo con la explicación de Davidson de por qué los liberales votaron en contra de su proyecto de ley. Dijo que el gobierno liberal se centra en la prohibición de algunos tipos de sustancias de plástico de un solo uso para reducir la cantidad de plástico que Canadá está produciendo en general.

Estamos prohibiendo las sustancias plásticas en Canadá , dijo Guilbeault. Esta idea de que no votamos a favor de ese proyecto de ley porque no queremos abordar el problema simplemente no es cierta , añadió.

A pesar de la oposición liberal, el proyecto de ley C-204 fue aprobado en la Cámara de los Comunes. Sin embargo, murió en el Senado junto con otras propuestas legislativas cuando se convocaron las elecciones de 2021.

Lamentablemente, creo que los océanos del mundo van a sufrir por ese retraso , dijo Davidson.

Él ha vuelto a presentar su proyecto de ley para esta sesión del Parlamento y espera que en esta ocasión sea aprobado en ambas cámaras.

Sabaa Khan es una abogada medioambiental de la Fundación David Suzuki especializada en cadenas de suministro de residuos internacionales. Foto: CBC

Canadá evita el compromiso internacional de poner un alto a las exportaciones de deshechos

Sabaa Khan, abogada medioambiental en la Fundación David Suzuki, dijo que Canadá ha recibido en repetidas ocasiones los pedidos de otros países para que ponga fin a los envíos de basura y que se una a los acuerdos internacionales, pero Ottawa no lo ha hecho.

Vivimos en una de las sociedades más ricas y más avanzadas tecnológicamente. No hay ninguna razón para que exportemos nuestros residuos. Una cita de Sabaa Khan, abogada medioambiental en la Fundación David Suzuki.

En los últimos años, los países de Asia en particular, han presionado contra el envío de residuos procedentes de países occidentales.

En 2019, 187 países firmaron una enmienda a un tratado internacional conocido como el Convenio de Basilea. La enmienda establece nuevas normas para el traslado de residuos plásticos. Canadá acabó firmando, pero con dos años de retraso.

Hasta la fecha, Canadá no ha firmado otra enmienda a la Convención de Basilea de 1995, que prohíbe la exportación de desechos tóxicos y que respondería a las demandas de ecologistas como Nina Azzahra en Indonesia.

Más de 100 países han firmado la nueva enmienda que prohibiría por completo la exportación de muchos residuos hacia los países llamados en vías de desarrollo.

Al final, se trata simplemente de una falta de voluntad política por parte de Canadá. La Unión Europea, por ejemplo, ha adoptado la prohibición de Basilea, pero Canadá se ha negado rotundamente a hacerlo. Una cita de Sabaa Khan, abogada medioambiental en la Fundación David Suzuki.

Según el ministro federal de Medioambiente, Steven Guilbeault, hay una serie de razones por las que Canadá aún no ha firmado. Dijo que una de las razones era que su gobierno está evaluando las leyes canadienses y las herramientas de aplicación y está considerando endurecer las sanciones para las exportaciones ilegales.

También dijo que el plan de los liberales de prohibir algunos tipos de plásticos de un solo uso, que entrará en vigor a finales de 2022, reducirá la cantidad de plástico que se produce en este país.

Tenemos que hacerlo mejor , dijo Guilbeault. Vamos a prohibir un cierto número de sustancias plásticas en Canadá. Se trata de gestionar los residuos en Canadá .

En cuanto a Nina Azzahra, ella sigue esperando la promesa de Canadá de poner un alto a la exportación de residuos no reciclables a Indonesia. Ella sigue educando a la gente en todo el mundo, y recientemente viajó a los Países Bajos para dar un discurso a los ecologistas de ese país.

Como niños, tenemos derecho a vivir en un entorno seguro, limpio y saludable , dijo Nina a la multitud.

La generación actual no debe robar nuestros derechos básicos y poner en peligro la vida de la próxima generación. Una cita de Nina Azzahra, ecologista de 14 años de Indonesia.

Fuente: CBC / R. Ward / H. Cashore / C. Lavigne / G. Shochat / G. Findlay

Adaptación: RCI / R. Valencia