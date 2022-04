[Reportaje]: Efectos de la pandemia en el procesamiento de expedientes de inmigración

El gobierno federal ha reconocido los problemas, que como dijimos no son causa solo de la pausa obligada de la pandemia, sino que ésta vino exacerbarlos aún más. De hecho Canadá tiene previsto desembolsar $2,1 mil millones en los próximos cinco años para mejorar el procesamiento de las solicitudes de residencia permanente y así abordar el retraso.

La ministra de Finanzas, Chrystia Freeland, anunció la nueva financiación como parte de su presupuesto federal el pasado 7 de abril. El gasto también incluye $317,6 millones en curso, además de los $85 millones anunciados en la declaración económica de otoño del año pasado.

También nos embarcamos en una modernización sin precedentes del sistema de inmigración, con más de $800 millones en el presupuesto de 2021 para crear una nueva plataforma digital para gestionar casos de inmigración , dijo la portavoz del ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía (federal) Béatrice Fénelon, la semana pasada.

Esta nueva plataforma transformará nuestro sistema de inmigración, lo que significa que los casos se procesarán más rápido y los trabajadores llegarán antes .

Pero los retrasos siguen. Son miles las personas que tanto dentro de Canadá como fuera del territorio nacional están esperando una respuesta, para finalmente hacer vida en el país escogido. La palabra clave, aunque trillada, parece ser paciencia.

Recordemos que es precisamente Quebec la región canadiense que tiene más autonomía en la selección de los inmigrantes que se van a instalar en su territorio. Los lapsos en la Belle Province, recordó Rodríguez-Pacanins, siempre han sido más largos respecto al resto de las provincias canadienses, algo que la pandemia vino a complicar aún más.

Antes de la pandemia el tiempo de espera para una residencia permanente de trabajadores cualificados seleccionados por Quebec era de 20 meses, pero ahora el lapso oficial es de 27 meses , indicó el abogado. Lo que hemos visto últimamente, que oficialmente son 27 meses, en la práctica se está mejorando , aseveró.

Pero Rodríguez-Pacanins profundizó en todos los efectos que dejó la pandemia en el procesamiento de las solicitudes de inmigración en Canadá y, en especial, en Quebec, donde la mayoría de los trámites aún se hacen en papel.

“Primero es necesario recordar que Quebec tiene ante el gobierno federal una especie de cuota de residencias permanentes que son procesadas cada año. En 2019 ocurrió un problema con eso. Hubo reportes de que las cuotas se habían agotado y eso ocurrió hacia la mitad del año. Lo que pasaba era que lo que se recibía lo pasaban al procesamiento del año siguiente. Hubo allí como una especie de crack, como un hueco donde cayó una cantidad de solicitudes que se hicieron entre mayo y agosto-septiembre de 2019, que no vinieron a ser procesadas sino en 2020, es decir, en plena pandemia. Ese grupo son las que tenían el mayor retraso y las que están comprendidas en el recurso de la Association québécoise des avocats et avocates en droit de l’immigration".

En este punto es importante resaltar que el grupo de abogados especialistas en inmigración decidió acelerar las medidas en contra del ministerio de Inmigración, argumentando los lapsos no razonables en la obtención de la residencia permanente. "Nuestro objetivo es hacer que las cosas se muevan. Estamos hablando de personas que ya están trabajando aquí, que están integradas", dijo entonces Stéphanie Valois, presidenta de la asociación.

Pero sin duda la pandemia y con ella el teletrabajo tuvo un impacto profundo en el tratamiento de los dossiers.

El otro problema que generó la pandemia estuvo vinculado al hecho de que muchas de las solicitudes son hechas en papel. “Los funcionarios estuvieron en teletrabajo y había que escanear los documentos y pasarlos y eso retrasó todo. Uno de los retrasos más odiosos, por así decirlo, es el del acuse de recibo. Tú mandas la solicitud, en papel, y esperas un acuse de recibo que lo que indica es que el expediente está completo, que no le falta ninguna pieza y que pasa entonces a ser procesado. Esa primera etapa, normalmente, antes de la pandemia, podría darse a los tres meses, o cuatro meses. Pero con la pandemia hubo un espacio más largo, de silencio de radio, sobre todo para esos expedientes que fueron depositados en el segundo semestre de 2019.

Otro problema bien conocido fue el cierre de los espacios para capturar los datos biométricos. Pasaron varios meses en los que no se recibieron. Todos los procedimientos que las requerían quedaron entonces en suspenso , agregó.

Esto, sin dejar de mencionar documentos en los países de origen de los inmigrantes o incluso los exámenes médicos que se le exigen para poder venir a Canadá. Muchas de esas instituciones u organismos estuvieron cerradas. No podían obtener estos documentos de forma rápida .

"Impotencia"

Carolina (nombre modificado a petición de la entrevistada) vive en Montreal y fue de las que tuvo la suerte de que su madre resultara seleccionada en la lotería del programa de apadrinamiento de padres y abuelos. Era entonces el año 2018 y fue así como Carolina tuvo un primer suspiro de alivio, considerando que el programa ha sido altamente criticado por dejar al azar quiénes son seleccionados. Pero la mamá de Carolina aún está en su país de origen, Venezuela, sola, donde ha pasado toda la pandemia a pesar de su condición vulnerable. La espera ha sido casi de cuatro años, desde que fue seleccionada.

"Envié todo lo que me pidieron, después de la selección en la lotería, en septiembre de 2018. En ese momento me dijeron que el lapso de espera promedio para apadrinamiento de padres era de 24 meses. Claro, uno tenía referencias sobre cuánto habían tardado los del año anterior y aunque era muy variable, en general no llegaba a los dos años", explicó Carolina a RCI vía telefónica.

"En diciembre de ese mismo año me llegó el acuse de recibo y unas semanas después me llegó la carta que me informó que había sido aceptada como sponsor y que tenía que iniciar los trámites para el Certificado de Selección de Quebec (CSQ)", agregó. Hasta aquí todo parecía andar viento en popa, pero Carolina ni sospechaba que llegaría la primavera de 2022 y su madre aún estaría en Caracas.

"Todo iba muy bien. El CSQ de mi mamá me llegó en mayo de 2019. En esa época ya había problemas o retrasos con el propio CSQ, pero el de ella salió rápido. Envié una copia a México y, desde ese momento, fue el silencio... No supe más nada... ", comentó Carolina.

Posteriormente, en octubre de 2019, Carolina decidió enviar un correo a Inmigración Canadá, "con la excusa de preguntar si a mi mamá le iban a pedir datos biométricos, algo que comenzaron a pedir justo ese año, pero mi mamá fue elegida en 2018, cuando esto no era aún requisito. Pregunté porque quería traerla de visita y tenía el temor de que le pidieran los biométricos. Desistí de la idea de que viniera", indicó. La espera continuaba entonces.

Carolina incluso dio un paso más allá y pidió las notas del expediente a través de la Ley de Acceso a la Información, preocupada porque habían transcurrido tantos meses y aún no tenía noticias sobre cuándo su madre podría venirse a Canadá. "Puedes ver la actividad que ha habido en el expediente. Revisé y no había ningún cambio desde que recibieron el CSQ. No habían tocado el expediente".

Llegó entonces la pandemia y la ansiedad se incrementó, sobre todo considerando que la madre de Carolina es mayor y que vive sola en su país de origen. "Volví a pedir las notas y aparecía exactamente lo mismo. Es decir, en un año y medio, nadie había tocado ese expediente", narró.

Otro paso que hizo Carolina -uno muy común entre los inmigrantes que están esperando por reunificación familiar-: contactar al diputado de su circunscripción. "Ellos llamaron y les dijeron que todavía estaban esperando que el expediente fuera tratado por un oficial de inmigración. Lo cual me confirmó que nadie lo había tocado.

El 2021 fue similar para esta familia, de ansiedad y preocupación. "No pasaba nada. Escribí para preguntar sobre la validez del pasaporte de mi mamá, porque se vencía en diciembre de 2020 y me dijeron que igual podía hacer el trámite con el pasaporte expirado (gracias a un acuerdo que existe entre Venezuela y Canadá). Pero nos dio tiempo de hacer la prórroga del pasaporte. La envié a la oficina de México, donde tratan los expedientes de Venezuela. En agosto de 2021 volví a enviar un mensaje porque estaba muy preocupada por el simple hecho de que mi mamá está sola y que es una persona vulnerable, no tiene acceso a salud privada y además estaba el COVID. Todo esto me tenía la cabeza que me iba a explotar. Me daba rabia que nadie había tocado ese expediente. Era algo que me parecía insólito. Me respondieron que todavía estaba esperando para ser tratado por un oficial", destacó.

No fue sino hasta noviembre de 2021, dos años y un poco más desde que la solicitud fue enviada, cuando llegó la petición de los exámenes médicos para la mamá de Carolina, así como los antecedentes penales. "No me dieron ninguna explicación por el retraso. Solo me decían que considerara que la actividad había sido afectada por la pandemia y que por favor mantuviera las comunicaciones a lo mínimo posible".

El calvario de la espera por traer a su madre a Montreal parece haber llegado a su fin para Carolina, pues ya con este último paso, la podrá tener en Canadá a finales de la primavera. "La fecha de recepción de la solicitud fue el 13 de noviembre de 2018 y la aplicación empezó a ser tratada el 5 de noviembre de 2021... finalmente, la solicitud de visa fue a principios de marzo de este año. Esto demuestra que el tiempo que se tardó en analizarse el expediente fueron cuatro meses".