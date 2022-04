La industria alimentaria se adapta al brote de gripe aviar en Canadá

La Agencia Canadiense de Inspección Alimentaria afirma que éste ha sido un año sin precedentes en lo que respecta a la gripe aviar.

Desde finales de 2021 se detectaron brotes de la cepa H5N1 de la gripe aviar, altamente patógena, en las provincias de Alberta, Ontario, Terranova y Labrador y Nueva Escocia.

Hasta la fecha, unas 260.000 aves han sido eutanasiadas o murieron a causa del virus en Canadá. Aproximadamente 166.000 de ellas en Alberta y otras 84.000 en Ontario.

Aunque la mayoría de las formas de gripe aviar son leves, el H5N1 puede causar una enfermedad grave y la muerte de las aves.

El Ministerio de Agricultura y Agroalimentación de Canadá afirmó que hay varios factores que ocasionan el aumento de los costos de los alimentos, por lo que es difícil encontrar una relación directa entre el virus y los altos precios de los huevos y la carne de pollo, pero la agencia está siguiendo de cerca esta situación.

La producción de aves de corral y de huevos en Canadá está gestionada por la oferta y existen mecanismos que las organizaciones encargadas pueden desplegar para tener la flexibilidad necesaria y poder ajustarse a este tipo de perturbación , dijo Donald Boucher, director general de desarrollo del sector en el Ministerio de Agricultura y agroalimentación de Canadá.

Sabemos que algunas de esas medidas se han aplicado también en el contexto del actual brote de gripe aviar , añadió Boucher.

Las autoridades consideran que las aves migratorias son responsables de los brotes de gripe aviar en Canadá. Foto: Radio-Canada / Daniel Coulombe

La Agencia Canadiense de Inspección Alimentaria cree que las aves migratorias son las responsables de los 25 brotes de la cepa H5N1 en Canadá, y estima que habrá más casos a medida que las bandadas de aves migratorias sigan volando hacia el norte para pasar el verano. Hasta ahora, no ha habido pruebas de transmisión de granja a granja.

Creo que este es, en la memoria más reciente, uno de los mayores casos de gripe aviar en varias provincias y es la primera vez que tenemos el virus H5N1. Una cita de Mary Jane Ireland, jefa de Salud Veterinaria de Canadá.

La Agencia Canadiense de Inspección Alimentaria ha establecido zonas de control en áreas con brotes activos en Ontario y Alberta para poner en cuarentena a los animales infectados y limitar el movimiento de mercancías y ganado dentro y fuera de las zonas afectadas.

Esta es una experiencia estresante para los granjeros y propietarios de pequeñas granjas avícolas, dijo Ireland, sobre todo por el impacto en sus fuentes de ingresos.

Ella añadió que el Ministerio de Agricultura y Agroalimentación de Canadá se está preparando para responder en caso de que aparezcan nuevos brotes de la gripe aviar.

No se ha detectado ningún caso humano en Canadá, y la gripe aviar no es un problema de salud pública importante para las personas sanas que no están en contacto habitual con aves infectadas.

Fuente: CBC

Adaptación: RCI / R. Valencia