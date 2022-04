[Reportaje]: Lucy Granados regresó a Canadá tras cuatro años de su deportación

RCI conversó con Granados este miércoles, a apenas horas de su regreso a territorio canadiense, luego de casi cuatro años exactos de haber sido expulsada. "No hallaba las horas para regresar y para ver a mi gente que me ha apoyado", dijo. "Estoy superfeliz. Esta semana que pasó ya yo no hallaba las horas de que llegara el domingo, se me hizo larga la espera. Me emocioné mucho. Mi mamá me decía que estuviera tranquila, que todo iba a estar bien.

Estoy superfeliz de haber regresado después de tanta lucha y tormentos que pasé. Los días pasaban y no sabía nada, no tenía respuestas, pero así trabaja Dios, en silencio. Una cita de Lucy Granados, activista guatemalteca

Sobre su vida en Guatemala durante estos cuatro años, Granados explicó que fueron días complejos, en especial por el trauma con en el que quedó luego de su arresto y posterior deportación. "Mi regreso a Guatemala fue muy frustrante. Cuando recién llegué tenía mucho miedo. Tras la detención de inmigración en Montreal quedé muy traumada. Al llegar a Guatemala, cuando veía a la policía, le tenía miedo. Mi hermano me decía que estuviera tranquila, que en Guatemala no me iban a hacer nada. Yo cerraba los ojos y me ponía a llorar. Empezaba a temblar. Era el puro miedo que llevaba de aquí. Me enfermé. Me salieron manchas negras en todo mi cuerpo. Me hice muchos exámenes", narró.

De hecho, en febrero de este año, Lucy Granados optó por hacerse una radiografía en su brazo izquierdo, el mismo que le quedó afectado después del arresto realizado por los agentes de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA por sus siglas en inglés) en 2018. "Me fui a hacer unos exámenes porque me agarró mucho dolor en el codo izquierdo. Siempre me había dolido, pero no mucho, y por eso me hice unas radiografías y tengo trazos de quebradura. Todo esto me quedó de la detención porque es el mismo brazo que los agentes de inmigración me golpearon".

Amigos se trasladaron al aeropuerto de Montreal para recicibr a Lucy Granados tras cuatro años de su deportación. Foto: RCI / Cortesía Solidaridad sin Fronteras

La historia de Lucy Lucy Granados llegó a Montreal en 2009. Durante todos esos años trabajó en esta ciudad quebequense para enviar su salario a sus tres hijos, quienes permanecían en Guatemala. Al mismo tiempo, dedicó parte de su vida a la lucha por mejorar las condiciones sociales y laborales de cientos de mujeres sin documentos, trabajando en el Colectivo de mujeres sin estatus y en la Asociación de trabajadores temporales de agencia de empleo. La mujer debió dejar su país natal luego de que su esposo muriera y ella recibiera amenazas de parte de los maras, grupos delictivos que operan no solo en Guatemala, sino también en El Salvador y Honduras, que se dedican desde el tráfico de personas, hasta la extorsión y el narcotráfico. Es ante esta realidad que Lucy decidió dejar su país y viajó a Canadá, específicamente en el año 2009. Entonces pidió asilo, pero éste fue negado tres años más tarde. Vivió sin estatus entre 2012 y 2017, cuando decidió presentar una solicitud de residencia permanente por motivos humanitarios. Mientras esperaba la decisión sobre su petición, Lucy fue detenida. El 20 de marzo de 2018, agentes de inmigración llegaron a su casa, ubicada en Montreal, y fue trasladada a un centro de detención para luego ser deportada. Pero Lucy se enfermó y la deportación debió ser puesta en pausa. De hecho, la mujer debió ser hospitalizada de emergencia, pues resultó herida en el brazo y en la garganta durante su arresto, según reportaron entonces sus familiares. Lo ocurrido hizo que Lucy quisiera presentar una queja ante la Comisión de Derechos Humanos, para denunciar el comportamiento abusivo de los funcionarios de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA por sus siglas en inglés). El procedimiento no fue posible bajo el argumento de que la comisión no tenía jurisdicción. Entonces, la CSBA aseguró que no se habían cometido irregularidades en la detención de la guatemalteca. Lucy finalmente fue deportada, lo cual no significó el fin de su lucha. De hecho, a un año de su deportación, sus amigos canadienses viajaron hasta Guatemala para visitarla.

Planes de traer a sus hijos

Como en su primer viaje, Lucy Granados vino a Canadá sola. Sus hijos se quedaron en Guatemala. Explicó que tiene planificado hablar con su abogada para buscar las formas de poder traerlos a Canadá.

El futuro aún no está completamente definido para la guatemalteca, pues han pasado apenas horas desde su regreso a Canadá. Algo que sí tiene claro es que quiere seguir trabajando en la lucha de las mujeres sin estatus, una tarea que ya había comenzado antes de ser deportada.

Por los momentos tiene planificado hacer todos los trámites necesarios para ingresar al mercado laboral. "Me ofrecieron trabajo en el hotel donde trabajé cuando recién vine, que está ubicado en Montreal, pero necesito primero hacer unos trámites, como el seguro social. Voy a ver cómo hago. Ahora vengo un poco traumada y feliz al mismo tiempo. Pero voy a buscar quién me puede ayudar para hacer estos trámites".

Pero también quiero seguir en la lucha con las personas que viven sin estatus. Quiero decirles que vean que sí se puede, solo que lleva su tiempo, pero sí se puede. Esto que están viendo, que ya yo estoy de regreso, es una muestra de ello. Nadie lo cree. Mucha gente me decía que una vez una persona es deportada es muy difícil que regrese a Canadá, pero aquí estoy y esa es una bendición de Dios. Yo animo al grupo a que no agachen la cabeza, sino que la levanten porque sí se puede permanecer en Canadá. Una cita de Lucy Granados, activista guatemalteca

Lucy Francineth Granados, de origen guatemalteco, regresó a Canadá luego de cuatro años de haber sido deportada. En 2019 fue aprobada su solicitud para obtener residencia permanente por motivos humanitarios. Foto: RCI / Cortesía Solidaridad sin Fronteras

"Lucy no desistió en ningún momento"

Amy Darwish, del organismo Solidaridad sin Fronteras, explicó en entrevista vía telefónica que la lucha de Lucy, de activistas y organizaciones que se sumaron a su causa rindió frutos, gracias, precisamente, a ese trabajo mancomunado.

Lucy fue recibida el lunes, en el aeropuerto Trudeau de Montreal, por unas 15 personas: amigos y camaradas que la recibieron con pancartas y flores, para destacar su regreso. "Fue un momento muy emotivo, pues demostró la lucha de Lucy, quien no desistió en ningún momento. Lo que pasó con el caso de Lucy es algo que rara vez ocurre, porque una vez que los migrantes son deportados, las solicitudes de permanencia por razones humanitarias nunca son aceptadas” explicó Darwish.

"Lo que demuestra el caso de Lucy es que quizá no podría haber regresado sin el apoyo público que recibió”, agregó.

Recordemos que Canadá puede otorgar residencia permanente a migrantes por razones humanitarias, siendo ésta una de las vías a través de la cual muchas personas sin estatus intentan permanecer en el país. Según la vocera de Solidaridad sin Fronteras, es poco común que estas personas sean aceptadas una vez que son deportadas. "Normalmente, luego de que una persona es deportada, la tasa de aceptación cae a prácticamente a cero”.

La tasa de aceptación de las solicitudes de residencia permanente por motivos humanitarios y compasivos se situaba en torno al 64% antes de 2020. De acuerdo con Solidaridad sin Fronteras, estas tasas han descendido drásticamente, sin que se haya anunciado ningún cambio en la política pública. Según cálculos, en Canadá viven unas 500 000 sin estatus migratorio.

Amy Darwish aprovechó el espacio para recordar a las personas que están sin documentos que no desistan de su deseo de permanecer en Canadá. "Creo que lo que demuestra el caso de Lucy es que hay oportunidades de ganar. Pedimos a las personas no desistir en su lucha, que nos contacten. Creemos que el caso de Lucy demuestra, de forma muy clara, la necesidad de dar un estatus para todos”.