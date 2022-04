Científicos y médicos tratan de remediar las lagunas de información sobre el Covid-19

Hubick es una activista en favor de las personas con discapacidad que tiene el sistema inmunitario comprometido. Otros participantes son una jubilada de la provincia de Columbia Británica que se siente abandonada por los funcionarios de la salud pública, una cocinera de Toronto que quiere mantener a sus compañeros de trabajo sanos y salvos y un hombre de Nueva Brunswick cuyos padres reciben cuidados de larga duración.

Todos ellos consideran que no están recibiendo suficiente información precisa sobre los niveles de propagación del Covid-19 en sus comunidades como para evaluar su riesgo. La mayoría de las provincias canadienses, con excepción de Quebec y la Isla del Príncipe Eduardo, ya no exigen que la gente lleve máscaras en las tiendas, los restaurantes y otros lugares públicos cerrados.

En momentos en que la variante Omicron está ocasionando un aumento de los casos de Covid-19, las pruebas de detección PCR han disminuido significativamente, lo que ha hecho que muchos expertos consideran que las cifras oficiales de casos son más bien dramáticas subestimaciones de la situación. A esto se suma el que algunos funcionarios provinciales de salud pública, entre ellos los de Ontario, han reducido la frecuencia de sus reuniones informativas.

El doctor Kieran Moore, director médico de salud de Ontario, no ha dado ninguna conferencia de prensa ni ha concedido ninguna entrevista a los medios de comunicación en cuatro semanas.

Fue el doctor Moore que decidió poner fin a sus actualizaciones regulares cuando la provincia entró en una nueva fase de la pandemia , dijo un portavoz del primer ministro Doug Ford en una respuesta por correo electrónico a un reportero de Radio-Canadá.

Si el doctor Moore cambia de opinión y quiere volver a ponerse a disposición de los medios de comunicación, es él quien debe hacerlo .

La variante Omicron del SARS-CoV-2, vista bajo un microscopio electrónico. Es más transmisible y tiene más probabilidades de provocar una reinfección que las cepas anteriores del coronavirus. Foto: HKUMed et Electron Microscope Unit/HKU

Un grupo trabaja para colmar las lagunas de información

Es muy importante que haya científicos y profesionales de la salud que sigan estando al lado de la población , afirmó Tara Moriarty, profesora asociada e investigadora de enfermedades infecciosas de la Universidad de Toronto. Ella es cofundadora de Covid-19 Resources Canada, que organiza las sesiones públicas de Zoom todos los martes y miércoles por la noche.

Al principio, uno de los principales objetivos del grupo era proporcionar información precisa sobre las vacunas Covid-19 y ofrecer a las personas indecisas un lugar seguro y sin prejuicios para hacer preguntas a los médicos y otros expertos en salud que ofrecen su tiempo voluntariamente. Sin embargo, en los últimos meses, el enfoque ha cambiado.

Realmente hemos estado trabajando para tratar de cubrir las lagunas de datos, tratar de averiguar lo que realmente está sucediendo con el Covid-19 y proporcionar información que la gente pueda utilizar. Una cita de Tara Moriarty, profesora asociada e investigadora de enfermedades infecciosas de la Universidad de Toronto.

Kalie Hubick, que vive en la pequeña ciudad de Belleville, en la provincia de Ontario, dijo que muchas personas con discapacidades y que están inmunocomprometidas se encuentran desesperadas porque no tienen la información que necesitan para evaluar el riesgo que corren al aventurarse a salir de casa.

Básicamente no podemos salir de nuestras casas en este momento, si la gente no lleva máscaras y no tenemos ni idea de la magnitud de los contagios en nuestras respectivas localidades , dijo Hubick.

Antes decidía si podía salir de mi casa en función de cuántas personas en la comunidad tenían el Covid-19. Si había altos niveles de propagación comunitaria, entonces me quedaba en casa. Si los niveles bajaban, entonces sentía que podía ir de compras a la tienda de comestibles. Una cita de Kalie Hubick, activista en favor de las personas con discapacidad.

En estos momentos, el grupo Covid-19 Resources Canada, que recibe financiamiento de la Agencia de Salud Pública de Canadá, está tratando de desarrollar un método que traduzca el lenguaje científico en información sobre el riesgo que sea clara y convincente para el público en general, dijo Moriarty.

Moriarty y sus colegas están diseñando una herramienta que tomará toda la información disponible, incluyendo los datos extraídos de las aguas residuales, que están demostrando ser útiles para medir los verdaderos niveles de infección en una comunidad, así como las cifras sobre las hospitalizaciones, las muertes por Covid-19, la tasa de positividad de las pruebas de detección de la pandemia y los casos diarios estimados, para poder calcular el nivel de riesgo en cada provincia y territorio de Canadá.

Se parecerá a un termómetro de riesgo de incendio que la gente consulta cuando va a acampar, dijo Moriarty. En este caso, ese termómetro indicará al público si el riesgo de Covid-19 es bajo, moderado, alto o extremadamente elevado. Al igual que no se prendería una hoguera en un campamento si el nivel de peligro de incendio forestal es alto, dijo, la gente podría ajustar sus comportamientos, como limitar los contactos o usar máscaras, en función del nivel de peligro del Covid-19.

Los expertos en salud están pidiendo a las autoridades de la provincia reimponer la obligatoriedad de las mascarillas para que los hospitales no se vean desbordados de nuevo. Foto: CBC / Michael Wilson

La gente está confundida sobre lo que debe hacer

En la ciudad de Peterborough, en Ontario, la unidad local de salud pública ya ha puesto en marcha una versión de esa idea.

La gente en esta coyuntura de la pandemia está confundida. Sabe que estamos entrando en una nueva fase, pero no sabe qué hacer. Y nosotros queremos dar a la gente las mejores evidencias para que tomen sus decisiones , declaró el doctor Thomas Pigott, responsable médico de esa ciudad.

Al escuchar a la población, nuestro equipo consideró que era realmente crítico crear una herramienta que pueda hacer que los residentes estén lo más informados posible en base a las evidencias actuales para tomar sus propias decisiones , dijo Pigott.

Su equipo desarrolló un índice de riesgo local Covid-19 , que es actualizado una vez a la semana. Al igual que el termómetro de riesgo de Moriarty, el cálculo incorpora las tasas de casos locales, el número de hospitalizaciones, las muertes, la vigilancia de las aguas residuales, la positividad de las pruebas PCR y la positividad de las pruebas de antígeno rápido.

Dado que la disponibilidad de las pruebas de detección PCR de la pandemia ha disminuido, la unidad de salud pública de Peterborough decidió pedir a la gente que responda una encuesta confidencial de informe sobre los resultados de sus pruebas rápidas de antígenos.

En este momento, el índice Covid-19 muestra que el riesgo en la comunidad es alto, dijo Pigott. El riesgo elevado significa que hay medidas preventivas que todo el mundo debería seguir tomando , añadió.

Sencillamente, todo el mundo debería seguir llevando una mascarilla. El público en general debería llevarlas porque llevar la mascarilla no sólo te protege a ti mismo, sino que ayuda a proteger a los que te rodean. Una cita de Thomas Pigott, responsable médico de Peterborough.

Interrogado si creía que su comunidad había sido abandonada por el gobierno provincial, Pigott dijo que no creía que le correspondía "comentar la política del gobierno provincial''.

La subvariante Omicron BA.2, altamente contagiosa, está provocando un aumento de nuevas infecciones por Covid-19 en Ontario. Los expertos en salud están pidiendo a las autoridades de la provincia reimponer la obligatoriedad de las mascarillas para que los hospitales no se vean desbordados de nuevo.

Me preocupa que nos apresuremos a pasar de esta fase de la pandemia , dijo Pigott. Estoy tratando de hacer lo mejor que puedo para que los residentes sepan lo que pueden hacer para seguir protegiéndose no sólo a sí mismos, sino también a los que les rodean .

La profesora Tara Moriarty comparte esa preocupación y dijo que, además de proporcionar datos precisos sobre el Covid-19, sus reuniones mediante Zoom ofrecen apoyo a las personas que se sienten abandonadas mientras otras se apresuran a aceptar el fin de las restricciones impuestas para proteger a la población de la pandemia.

Fuente: CBC / N. Ireland

Adaptación: RCI / R. Valencia