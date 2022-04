Médicos suspendidos por no estar vacunados vuelven a ejercer en Nueva Brunswick

El Colegio de Médicos y Cirujanos de Nueva Brunswick decidió reintegrar a cinco de los nueve médicos, entre ellos un especialista y cuatro médicos de familia, según confirmó el miércoles el secretario de esa institución, el doctor Ed Schollenberg.

Se espera que otros dos especialistas sean reintegrados el jueves, dijo. Por otro lado, un médico de familia decidió abandonar la provincia.

El Colegio aún no tiene noticias del otro médico de familia sobre si piensa volver a ejercer la profesión, dijo Schollenberg.

Cuando los médicos fueron suspendidos, Schollenberg explicó que son justamente ellos los que tienen que dar el ejemplo y no poner en peligro la salud de sus pacientes. No se puede animar a los pacientes a vacunarse si uno mismo no se vacuna , dijo en ese entonces.

Este 6 de abril, el doctor Ed Schollenberg dijo que sigue creyendo que eso es cierto. Él atribuyó el cambio de política a una modificación de la política de parte de las autoridades de salud regionales.

A última hora de la tarde del viernes, recibimos un memorándum diciendo que iban a eliminar todos los requisitos. Así que nos dimos cuenta de que no podíamos justificar seguir suspendiendo a estos médicos. Una cita de Ed Schollenberg, secretario del Colegio de Médicos y Cirujanos de Nueva Brunswick.

Los médicos fueron suspendidos el 30 de noviembre a petición de los hospitales, dijo Schollenberg, una medida que dejó a sus pacientes en una situación difícil ya que se vieron obligados a tener que buscar atención médica en una provincia ya desesperada por falta de médicos.

Se desconoce el número de pacientes afectados. Unas 40.000 personas están en la lista de espera en Nueva Brunswick esperando poder encontrar un médico de cabecera.

La vacuna contra el Covid-19 ya no es obligatoria para los empleados públicos en Nueva Brunswick. Foto: pool/afp via getty images / CARLOS OSORIO

Cambios en política del gobierno provincial entra en vigor el 11 de abril

Este cambio de posición de las autoridades de salud en Nueva Brunswick se produce después de que las autoridades anunciaron el viernes la abrogación de la vacuna obligatoria para los empleados del gobierno provincial en sectores vulnerables, incluida la atención médica, a partir del 11 de abril.

Los empleados de las unidades de salud regionales y del servicio de ambulancia que estaban suspendidos sin salario por no presentar una prueba de vacunación podrán volver al trabajo siempre y cuando cumplan con todas las medidas de mitigación exigidas por su empleador, basadas en las orientaciones del Ministerio de Salud Pública, hasta que estén completamente vacunados.

El cambio también se aplica a las residencias de adultos mayores y a los centros residenciales para adultos autorizados por el Departamento de Desarrollo Social.

Según Schollenberg, Nueva Brunswick es la única provincia que ha suspendido a los médicos por no presentar pruebas de vacunación.

Somos la única provincia en la que cada médico tiene una responsabilidad hospitalaria. Las demás provincias se limitaron a decir: 'Los médicos no pueden ir al hospital'. Pero la mayoría podía seguir trabajando sin problemas. Aquí no tenemos esa posición. Si no puedes ir al hospital, tampoco puedes trabajar en tu consultorio médico. Una cita de Ed Schollenberg, secretario del Colegio de Médicos y Cirujanos de Nueva Brunswick.

Los médicos deben vacunarse, dice la sociedad médica

Preguntado sobre si se exigirá a los nuevos médicos que deseen ejercer en Nueva Brunswick que presenten una prueba de vacunación, Schollenberg respondió: Los médicos actuales no necesitan vacunarse. Seguimos verificando a los nuevos solicitantes, pero aún no hemos hecho ningún cambio al respecto .

La Sociedad Médica de Nueva Brunswick, que representa a más de 2.000 médicos, apoyará el mantenimiento de la política actual del colegio , dijo su presidente, el doctor Mark MacMillan. La organización sigue creyendo que todos los médicos deberían vacunarse contra el Covid-19.

Independientemente de que sea un requisito obligatorio, nuestra posición es que todos los habitantes de Nueva Brunswick, incluidos los trabajadores de la salud, deben seguir las pruebas científicas que demuestran que la vacunación es la mejor manera de protegerse de las consecuencias graves relacionadas con el Covid-19. Una cita de Mark MacMillan, presidente de la Sociedad Médica de New Brunswick.

Como proveedores de servicios de salud, cuidamos a los ciudadanos más vulnerables. Si vamos a animar a la población a vacunarse para protegerse mejor a sí misma y a los demás, debemos ser el ejemplo , añadió MacMillan, quien destacó que el 99,5% de los médicos están vacunados.

Hemos animado de la forma más enérgica posible a los médicos no vacunados a que sigan la ciencia que ha guiado sus carreras y se vacunen .

Hay pruebas innegables de que la vacuna contra el Covid-19 es muy eficaz para reducir las tasas de hospitalización y mortalidad , añadió.

Fuente: CBC / B.J. MacKinnon

Adaptación: RCI / R. Valencia