Ottawa presenta ley para obligar a los gigantes de Internet a compensar a la prensa

El nuevo marco regulatorio obligará a empresas como Google y Facebook, propiedad de Meta Platforms, y a otras grandes plataformas en línea que reproducen o facilitan el acceso a contenidos periodísticos, a pagar o a someterse a un proceso de arbitraje vinculante establecido por un regulador independiente, la Comisión Canadiense de Radio Televisión y Telecomunicaciones (CRTC por sus siglas en inglés).

La compensación obtenida de estos gigantes digitales deberá ser utilizada, en gran parte, para financiar la creación de contenidos informativos con el fin de proteger la sostenibilidad del ecosistema informativo canadiense , según una nota informativa del Gobierno distribuida a los periodistas.

El gobierno está presentando el acuerdo como una forma de sostener una industria que ha visto un declive constante desde la aparición del internet.

Según las cifras del gobierno, más de 450 medios de comunicación en Canadá han cerrado sus puertas desde 2008 y al menos uno de cada tres puestos de trabajo en el periodismo canadiense ha desaparecido en ese mismo periodo.

Las empresas periodísticas continúan luchando por generar dinero con sus contenidos tras perder importantes fuentes de ingresos, como los anuncios clasificados y las suscripciones a la prensa.

En la era del cortar el cable, algunos radiodifusores privados y públicos también están luchando por monetizar sus ondas y pagar por las noticias locales, regionales y nacionales de radio y televisión.

El dominio de la publicidad del que gozaban los medios de comunicación tradicionales ha desaparecido. Google y Facebook controlan el 80% de todos los ingresos por publicidad en línea en Canadá y recaudan anualmente la friolera de 9.700 millones de dólares, según datos del gobierno.

Los desiertos informativos

La pérdida de ingresos publicitarios ha derrumbado los anteriores modelos de negocio de los medios de comunicación. Miles de periodistas canadienses han perdido sus puestos de trabajo y algunas comunidades se han convertido en desiertos de noticias , sin acceso a periódicos, sitios de noticias digitales, programas de televisión o radio.

El ministro canadiense de Patrimonio, Pablo Rodríguez, dijo que las empresas de noticias de Canadá deberían ser compensadas por ayudar a Google y Facebook a atraer la atención del público a esas plataformas.

El sector de las noticias está en crisis. Tradicionalmente, la publicidad ha sido una fuente importante de ingresos para el negocio de las informaciones. Eso es cada vez menos el caso. Yo diría que la realidad es sombría. Una cita de Pablo Rodríguez, ministro canadiense de Patrimonio.

El proyecto de ley C-18 contribuirá a fortalecer la democracia, en parte porque creará un ecosistema informativo más equitativo, según el ministro de Patrimonio de Canadá, Pablo Rodríguez. Foto: La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Google y Facebook utilizan contenido de noticias en sus sitios, generadas por los medios de prensa, sin tener que pagar realmente por ello , destacó Rodríguez.

Con este proyecto de ley, buscamos corregir ese desequilibrio del mercado. Los medios de comunicación y los periodistas deben recibir una compensación justa por su trabajo. No debe ser gratis. Una cita de Pablo Rodríguez, ministro canadiense de Patrimonio.

Rodríguez también presentó el programa como una forma de combatir la reciente ola de desinformación procedente de fuentes dudosas. Dijo que una industria de noticias basada en hechos que se tambalea permite justamente que surjan otros medios menos creíbles, lo que podría llevar a una mayor desconfianza pública y una desinformación dañina en nuestra sociedad.

Para preservar el acceso a las noticias canadienses, el gobierno federal ha adoptado gran parte del llamado modelo australiano , llamado así por el país que obligó por primera vez a los gigantes digitales a pagar por el uso de los contenidos informativos.

Según la Comisión Australiana de la Competencia y el Consumidor, ya se han pagado más de 190 millones de dólares a las empresas de medios de comunicación australianas desde que se promulgó el modelo el año pasado. Los grandes ganadores han sido los medios de comunicación tradicionales, así como los más grandes.

El nuevo plan canadiense exigiría que Facebook, Google y otras plataformas digitales, que tienen como ventaja un desequilibrio de negociación con las empresas de noticias , hagan tratos comerciales justos con los periódicos, las revistas de noticias, las empresas de noticias en línea, las emisoras privadas y públicas y ciertos medios de noticias no canadienses que cumplen con criterios específicos.

El objetivo es que estas plataformas digitales negocien acuerdos con los editores sin necesidad de que intervenga el gobierno. Rodríguez dijo que la cantidad de dinero que cada empresa periodística reciba de estos gigantes digitales se decidirá en esas negociaciones; no existe una fórmula preestablecida.

A falta de algún tipo de acuerdo voluntario, las empresas periodísticas pueden iniciar un proceso de negociación obligatorio y acudir a un panel de arbitraje de la CRTC para obtener una decisión vinculante.

Google da marcha atrás en Australia

Google se opuso enérgicamente a los esfuerzos de Australia por hacerle pagar por las noticias que utilizaba; incluso amenazó con cerrar el acceso al motor de búsqueda en ese país si el proyecto de ley seguía adelante como estaba previsto. Al final, Google cedió y llegó a un acuerdo con varios medios de comunicación para evitar un proceso de arbitraje vinculante.

Google sostiene que su modelo actual es justo para los editores porque su motor de búsqueda dirige un tráfico importante a los sitios de los medios de comunicación.

En un comunicado difundido este martes, Google dijo que está revisando cuidadosamente la legislación para entender sus implicaciones .

Apoyamos plenamente que los canadienses tengan acceso a noticias fidedignas y esperamos trabajar con el gobierno para fortalecer la industria de las noticias en Canadá , dijo Lauren Skelly, portavoz de Google Canadá.

El difusor público canadiense CBC/Radio-Canada podría ser un beneficiario de este nuevo programa federal porque opera uno de los mayores sitios de noticias en el país y los enlaces a su contenido son compartidos regularmente en plataformas de terceros.

En la actualidad, CBC/Radio-Canada no tiene ningún acuerdo comercial con Google o Meta que implique una compensación por el uso de sus contenidos informativos, dijo un portavoz del difusor público canadiense.

Esta legislación es un paso importante para garantizar una compensación justa por los contenidos informativos producidos por CBC/Radio-Canada, entidad financiada por los canadienses , dijo Leon Mar, portavoz corporativo de CBC/Radio-Canada.

La CRTC decidirá qué medios de comunicación pueden beneficiarse de esta ley

Un funcionario del gobierno dijo que la CRTC, un organismo federal canadiense que históricamente sólo se ha ocupado de las empresas de radiodifusión y telecomunicaciones, fue elegida para administrar este nuevo régimen de regulación porque tiene un historial de tratar con el sector de los medios de comunicación.

Un medio de comunicación será considerado como una empresa de noticias elegible si emplea regularmente a dos o más periodistas en Canadá, opera en gran medida dentro de Canadá y produce contenido que se edita y diseña en el país.

Los medios de comunicación elegibles deben producir principalmente contenidos informativos. Un medio no podrá acogerse a este régimen si se dedica a producir contenidos que promuevan sus intereses o informen sobre las actividades de una organización .

La CRTC tomará la decisión final sobre si un determinado medio de comunicación puede acogerse a este programa, dijo Rodríguez.

Yo no decido quién califica y quién no , dijo el ministro. Eso sería terrible para nuestra democracia . Esta tarea de determinar qué organización es o no un medio informativo no debería estar en manos de un ministro o de un gobierno, añadió Rodríguez.

Algunos académicos y observadores se oponen a este tipo de régimen porque afirman que socavará la libertad de prensa, ya que los medios de comunicación podrían acabar dependiendo más de los acuerdos con los gigantes digitales, negociados por la CRTC, para obtener ingresos.

Esto representa nada menos que un chantaje respaldado por el gobierno que corre el riesgo de socavar la independencia de la prensa, aumentar la dependencia de las grandes tecnologías y perjudicar la competencia y la inversión en los medios de comunicación canadienses , dijo Michael Geist, responsable de la cátedra de investigación en derecho de internet y comercio electrónico en la Universidad de Ottawa, un puesto financiado en parte por el Consejo de Investigación de Ciencias Sociales y Humanidades del gobierno federal.

Este proyecto de ley es una política terrible , dijo Geist en un reciente artículo de su blog sobre el tema.

En una entrevista posterior, Geist dijo que cree que la mayor parte de los beneficios irán a los bolsillos de un puñado de grandes actores de los medios de comunicación que han estado presionando al gobierno para conseguir este tipo de legislación.

News Media Canada, un grupo de presión que representa a periódicos y cadenas de prensa escrita como el Globe and Mail, Postmedia, La Presse y el Winnipeg Free Press, entre otros, ha mantenido docenas de reuniones con funcionarios del gobierno sobre esta cuestión.

Geist considera que la legislación es una extorsión porque los gigantes digitales se verían obligados a pagar por algo que tiene poco valor: los enlaces a artículos de noticias que remiten a los usuarios a la fuente original.

Fuente: CBC /J. P. Tasker

Adaptación: RCI / R. Valencia