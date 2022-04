[Reportaje]: Canadá va al Mundial y para los latinos es motivo de celebración

No será una competencia sencilla. Eso lo saben los jugadores. Y también los fanáticos. Un Mundial no es Concacaf. Es otro nivel. Y, si a eso sumamos que en la primera ronda, la selección masculina de fútbol canadiense se enfrentará a equipos duros como Bélgica, el panorama luce complejo. Pero estos muchachos no quieren solo clasificar al Mundial. Quieren ir a ganar , dijo en entrevista con RCI el entrenador Sebrango.

Este viernes se realizó el sorteo para definir a los grupos. Canadá estará enfrentando en la fase de grupos a Bélgica, Croacia y Marruecos. Pero esos análisis vendrán en los meses que restan hasta noviembre. Hoy los latinoamericanos quieren expresar su orgullo, su confianza y el amor por la camiseta de su país adoptivo.

Eduardo Sebrando, futbolista de origen cubano. Antiguo jugador del Impact de Montreal, quien hoy se desempeña como entrenador de la academia del CF Montréal. Foto: RCI / CF Montréal - Pablo A. Ortiz

¡Olé, olé, olé, olé, Canadá, Canadá!

Eduardo Sebrango tiene 22 años viviendo en Canadá. Es jugador de fútbol profesional. Ha jugado para múltiples equipos de Concacaf y también para el extinto Impact de Montreal, hoy CF Montreal. Es, de hecho, entrenador de la academia del equipo montrealés. Vive fútbol. Suda fútbol. Llora con el deporte más bonito del mundo y así fue cuando vio a la selección canadiense clasificar para el mundial el domingo pasado.

Conozco a muchos futbolistas de la selección. Me siento canadiense también, por lo que lo del domingo fue algo especial. Tuve la suerte de mirarlo tranquilo. Mi esposa salió con mis niños y lloré solo, viendo la manera en la que clasificaron y la actividad que hicieron posteriormente, con los exjugadores. Esto es grande para el fútbol canadiense, es grande para los jóvenes , indicó el futbolista de origen cubano.

Laura Bolívar, periodista especializada en deportes, también celebra la clasificación de Canadá, porque considera que es el resultado de un proceso profesional y de años. "Ha sido un proceso exitoso, serio y profesional de años. Tienen a un excelente técnico que ha probado su eficacia con la selección femenina. Eso sin mencionar el talento de sus jugadores y cómo han logrado que la gente se identifique con ellos" indicó a RCI. "Quedar de primero en las eliminatorias de la Concacaf, por encima de Estados Unidos y México es extremadamente sorprendente. Yo me hubiera esperado que quedaran en tercer lugar, pero jamás que fueran los líderes. En pocas palabras, parece demasiado perfecto para ser verdad… y los es" agregó Bolívar.

Laura Bolívar es periodista especializada en deportes y ha colaborado con varios medios de comunicación en Montreal. Foto: RCI / Cortesía - Laura Bolívar

Selección de inmigrantes

Si hablamos de jugadores del equipo de fútbol canadiense saltan de la lista nombres como Alphonso Davies, Jonathan Osorio, Jonathan David, Stephen Eustáquio... todos inmigrantes o hijos de inmigrantes. Mucho se ha hablado y, con orgullo, que esta selección canadiense es el reflejo del empeño de muchos padres inmigrantes de involucrar a sus hijos en este deporte.

Octavio Zambrano dirigió esa selección de inmigrantes. La conoce bien pues estuvo a su cargo durante casi un año, entre 2017 y 2018, antes de que tomara la dirección técnica el actual entrenador, John Herdman. En entrevista con RCI aseguró que parte del éxito de esta oncena es precisamente este factor.

Hay una dinámica que sucede en este momento en Canadá, que en Estados Unidos pasó hace algunos años: en Canadá, muchos de los chicos que están jugando son inmigrantes de primera generación. Alphonso Davies, por ejemplo, no nació en Canadá. Osorio sí, pero vemos que hay chicos cuyos padres son inmigrantes. ¿Cuál es la dinámica cuando un padre o una madre viene de otro país, un país inmerso en fútbol, como son la mayoría de los países en el mundo entero? Este es el deporte que ellos conocen. Muchos no quieren saber de béisbol. Quieren saber de fútbol. Vienen entonces con una idiosincrasia ya establecida y quieren transmitirla a sus hijos. Son el motor, en cierta manera, para que estos chicos participen en diferentes competencias de fútbol , explicó el también exfutbolista de origen ecuatoriano.

Sebrango, por su parte, dijo que esta selección, también de inmigrantes, podría lograr lo que las previas no han logrado. Lo que parecía imposible ahora es posible y todo esto va a formar la revolución del fútbol en Canadá, que existía ya, pero ahora con resultados. Los resultados son los cambian la cultura de un país en el fútbol y un mundial obviamente cambia mucho .

Laura Bolívar, fanática ella misma del fútbol y del tenis, indicó que el peso de que muchos de los jugadores sean inmigrantes o hijos de inmigrantes es evidente. Estoy totalmente convencida de eso. Y es en parte una de las razones por las que el espacio mediático del fútbol ha crecido en este país. Cada vez que voy a un partido del CF Montreal me gusta observar y escuchar al público que está a mi alrededor. Es un ejercicio analítico totalmente informal, pero me gusta ver que, además de los quebequenses, escucho a muchos hablar el español, o algún acento francés , dijo.

Las ganas de ver fútbol entre la comunidad inmigrante de Canadá vienen también en las maletas, en palabras de la periodista. Las familias inscriben a sus hijos en las academias, se reúnen entre amigos o familia a ver los partidos. En el tiempo que tengo aquí fue apenas el año pasado que pude ver por primera vez la Copa América en un canal de suscripción nacional. Definitivamente, este deporte está ganando espacios y esto se debe en gran medida a la comunidad inmigrante, que genera esa demanda .

Octavio Zambrano, de origen ecuatoriano, dirigió a la selección masculina de fútbol de Canadá durante casi un año, entre 2017 y 2018. Foto: RCI / Captura de pantalla - María Gabriela Aguzzi.

Una selección con personalidad, que genera orgullo

Zambrano trabajó con la selección masculina de fútbol canadiense justo con estos jugadores que se preparan para ir a Qatar 2022. No sorprende que su clasificación al Mundial sea un motivo de orgullo para el entrenador. Muchos de los chicos que están en este momento participando y que van a ir a un Mundial por primera vez fueron muchachos que estuvieron durante mi proceso en miras a la Copa Oro, que fue realmente el segundo torneo que jugamos como selección. El primer torneo fue en Qatar. Eso fue con el equipo Sub 23, el equipo olímpico canadiense. Luego jugamos la Copa Oro y fuimos a cuartos de final. En realidad ese fue como el comienzo de una idea futbolística diferente a la que Canadá había venido manteniendo por mucho tiempo. Y el resto es historia. No me sorprende en absoluto adonde han llegado, porque lo vengo diciendo desde hace ya tres años, mucho antes de la pandemia, cuando salí de Canadá: era solamente cuestión de tiempo de que Canadá se convirtiera en referente en Concacaf y ahora lo es .

Para Sebrango es el estilo con el que clasificó el equipo canadiense, con la personalidad que lo está caracterizando, uno de los puntos que más celebra. "Es algo que a veces parecía imposible, pero fueron capaces de hacerlo, y en un estilo increíble también, por la manera en la que están jugando y cómo dominaron en Concacaf. Es increíble".

El entrenador del CF Montreal fue cauteloso, recordando que un Mundial es algo muy diferente a la Concacaf. Pero veo un grupo que puede sorprender. Veo a los jugadores con mentalidad de que van a ganar, es un grupo que no se siente contento con solo ir al Mundial, pero obviamente, la historia dice que un Mundial es más duro , advirtió.

Para Laura Bolívar la confianza en la selección es clave. Confío en el orden y la estabilidad que reina, es decir, todos los medios estarán a la disposición para que el grupo se prepare. Por otro lado, noto –o al menos parece- que hay cohesión en el equipo. Y, por supuesto, esperamos contar con alguna genialidad de Alphonso Davies, aunque el equipo ha sabido salir adelante en su ausencia, lo cual es positivo también y da más confianza , concluyó.

¡Vamos, Canadá!