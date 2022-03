No hubo disculpa en la reunión entre el Papa y los supervivientes métis

Fue una reunión muy confortable , dijo la presidenta del Consejo Nacional Métis, Cassidy Caron.

El Papa Francisco se sentó, escuchó y asintió cuando nuestros supervivientes contaron sus historias. Ellos hicieron un trabajo increíble en esa reunión al contar y defender sus verdades. Fueron tan bravos y valientes. Queríamos asegurarnos de que sus voces sean escuchadas, y eso es exactamente lo que hemos hecho hoy. Una cita de Cassidy Caron, presidenta del Consejo Nacional Métis en Canadá.

El Papa no se disculpó por los abusos cometidos en las escuelas residenciales para niños indígenas que existieron en todo Canadá desde la década de 1870 hasta 1997, las que fueron administradas por la Iglesia y financiadas por el gobierno de Canadá. Sin embargo, el Papa Francisco también habló de la verdad, la justicia y la sanación , dijo Caron. Lo tomo como un compromiso personal , dijo ella.

El Pontífice también reiteró su compromiso de viajar a Canadá en algún momento y reunirse con los supervivientes, pero hasta la fecha no se ha fijado una fecha para esa visita, dijo Caron.

Los miembros de la delegación métis de Canadá se reunieron en la Plaza de San Pedro en El Vaticano poco antes de ser recibidos por el Papa para hablar de las escuelas residenciales para niños indígenas en Canadá. Foto: Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Angie Crerar fue una de las supervivientes que asistió a la reunión del lunes, encuentro que hace parte de una serie de audiencias a llevarse a cabo en Roma esta semana para debatir el impacto del papel de la Iglesia Católica Romana en el funcionamiento de la mayoría de las escuelas residenciales para indígenas en Canadá, y cómo la Iglesia puede tratar de enmendar las trágicas consecuencias de sus actos..

La anciana de 85 años de la Nación Métis de Alberta habló con el difusor público CBC antes de la reunión y dijo que los recuerdos de su infancia la inundaron al embarcarse en su viaje a Roma para la histórica reunión con el Papa Francisco.

Me siento muy emocionada, muy humilde, muy agradecida , dijo antes de la reunión que duró una hora.

De camino hacia Roma, Crerar llevaba puesta una chaqueta azul y una banda roja métis que representa la sangre que su pueblo derramó luchando por sus derechos.

Mientras esperaba la salida de su vuelo del aeropuerto internacional de Montreal-Pierre Elliott Trudeau, Crerar recordó lo que le ayudó a sobrevivir casi una década en unos de esos internados, la Escuela St. Joseph, dirigida por la Iglesia Católica Romana, en el pueblito de Fort Resolution, en los Territorios del Noroeste, donde actualmente viven unas 500 personas.

Aunque intentaron cambiarnos, mientras nos decían que nuestra familia no era buena, mi madre y mi padre nos enseñaron la bondad, el amor y el respeto. Una cita de Angie Crerar fue una de las supervivientes

Es con ese sentimiento que Crerar enfocó su mensaje al Papa Francisco para buscar conseguir no sólo una disculpa, sino también ayuda para identificar a los niños que desaparecieron en esas escuelas residenciales. Estos niños tienen derecho a tener un nombre y una identidad , dijo ella.

Demanda de acceso a todos los registros de la iglesia y de los internados

Cassidy Caron dijo antes de la reunión de la delegación con el Papa y otros funcionarios de la iglesia que presionará para obtener el acceso sin restricciones a los registros de la iglesia y de las escuelas residenciales

Poner nombres a los niños es increíblemente importante en el camino de curación de nuestro pueblo. Abogaremos por ello ante el Papa Francisco, así como ante muchos otros funcionarios de la Iglesia, con quienes nos reuniremos a lo largo de esta semana. Una cita de Cassidy Caron, presidenta del Consejo Nacional Métis en Canadá.

Crerar dijo que nunca olvidará aquel día en 1946 en el que no sólo se convirtió en una internada en una escuela residencial, sino también en la madre de sus dos hermanas menores de cinco y tres años.

La presidenta de la Nación Métis de Alberta, Audrey Poitras, a la izquierda, apoya a la anciana Angie Crerar mientras van al Vaticano para reunirse con el Papa Francisco. Foto: CBC / Olivia Stefanovich

La Policía Montada de Canadá la llevó a ella y a sus hermanas a la escuela residencial en un avión desde Yellowknife después del fallecimiento de su madre a causa de la tuberculosis.

Tengo muchas cicatrices , dice Crerar. Las llevo con orgullo . Ella pasó nueve años en la escuela residencial para niños indígenas St. Joseph de Fort Resolution, desde los ocho hasta los 17 años.

Audrey Poitras, amiga de Crerar desde hace mucho tiempo y presidenta de la Nación Métis de Alberta, se sentó con su brazo alrededor de ella en la Puerta 60 del aeropuerto de Montreal este domingo.

Poitras llamó a Crerar el pasado mes de octubre para decirle que ella había sido seleccionada por la Nación Métis para formar parte de su delegación principal rumbo a las reuniones en el Vaticano.

Ella me dijo: 'Iré contigo' , dijo Poitras. Le dije: 'Pero yo no voy', y ella me dijo: 'Bueno, yo voy contigo' .

Poitras observará algunas de las reuniones de esta semana desde una pantalla en una sala cercana y asistirá a la última audiencia del pontífice el viernes, que será pública, y en la que participarán miembros de todas las delegaciones métis, de las Primeras Naciones y de los inuit, junto con sus familiares y personal de apoyo.

En 2004, Poitras dijo que Crerar la empujó a recopilar las historias de los supervivientes métis de las escuelas residenciales porque sentía que ya era hora de que sean contadas.

El libro Métis Memories of Residential Schools (Recuerdos métis de las escuelas residenciales) contiene las historias de 24 supervivientes métis de los internados, incluida Crerar.

Estoy muy contenta de poder acompañarla y compartir con ella otra etapa de su viaje , dijo Poitras. Ella es la persona a la que admiro , añadió.

Fuente: CBC / O. Stefanovich

Adaptación: RCI / R. Valencia