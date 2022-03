[Reportaje]: Indígenas latinos en Canadá hablan sobre encuentro en el Vaticano

El lunes se llevó a cabo el primer encuentro entre una delegación indígena canadiense y el papa Franciso en el Vaticano. Esta primera delegación estuvo liderada por la presidenta del Consejo Nacional de Métis, Cassidy Caron. La delegación estuvo compuesta por más de 20 representantes, pero al final nueve personas fueron las que se reunieron con el papa Francisco el lunes.

No hubo disculpas. No al menos en el primer encuentro. Recordemos que uno de los objetivos de las comunidades indígenas es que la Iglesia Católica presente oficialmente sus disculpas por la realidad de las escuelas residenciales que funcionaron en Canadá en el siglo XIX. La última cerró sus puertas en 1996. Se calcula que unos 150 000 niños fueron forzados a permanecer en estas instituciones. Según investigaciones, muchos murieron por desnutrición o enfermedad. El dolor máximo de esta realidad se vivió en 2020, cuando fueron descubiertas cientos de tumbas sin identificar en el oeste canadiense.

En el marco de la visita de las comunidades indígenas al Vaticano, RCI aprovechó la oportunidad para conversar con dos representantes indígenas de regiones latinoamericanas, específicamente de las culturas Mayas y Quechua. Se trata de Tito Medina, indígena Maya de Guatemala y de Fausto Jimbo, indígena Quechua del Ecuador.

Un pasado común: el despojo

Fausto Jimbo emigró a Canadá hace 32 años, pero siempre se ha mentenido cerca de la lucha de los pueblos indígenas Foto: RCI / Paloma Martinez

Es común hablar de un genocidio cultural con consecuencias devastadoras para las naciones indígenas, para los pueblos originarios del continente americano. Experiencias vividas de norte a sur, con diferentes protagonistas pero consecuencias similares que han dejado heridas tan profundas que aún pasados siglos permanecen abiertas.

Fausto Jimbo conoce bien esas heridas. Aunque emigró a Canadá hace 32 años ha dedicado parte de su vida a la lucha de los pueblos indígenas. Se define a sí mismo como parte de la nación Quechua-Incas.

"Mi idioma materno es el Quechua , comentó en la entrevista con RCI. Era parte de la dirección del movimiento Indígena en la Zona Norte de la Confederación Indígena del Ecuador. Fui consejero por elección popular y también fui miembro del Consejo Mundial de Pueblos Indígenas, con el estatus de diputado”.

Aunque como suele suceder en la vida de un migrante, el dejar su territorio natal lo llevó a dedicarse a otras actividades, pero aseguró que no se ha distanciado de las diferentes actividades de solidaridad hacia los pueblos indígenas.

Sobre el encuentro de las delegaciones indígenas con la iglesia católica, que busca de alguna manera que se reconozca el despojo del que fueron víctimas las naciones indígenas, no solo en el norte, sino también en el centro y el sur de América, Fausto Jimbo aseguró desde Ecuador que no cree que haya mucha diferencia entre las maneras de exclusión del colonialismo impuesto por ingleses, franceses o españoles. “Igual son criminales, genocidas. Quieren negar la realidad de una forma hipócrita y cínica, diciendo que no hubo genocidio.

Son millones y millones los hermanos que murieron en todo el continente. Éramos 100 millones de habitantes y no quedamos ni la cuarta parte. A eso no se puede llamar el encuentro de dos mundos. Una cita de Fausto Jimbo, indígena Quechua de la región del Ecuador

Tito Medina tiene una visión desde su esencia mestiza, pero que también refleja dolor, exclusión. Somos una mezcla de muchos mundos, porque el mestizaje es un elemento natural que se da en los seres humanos desde el origen de los tiempos. Mi abuelo decía que somos aborígenes de la madre Tierra. El pensamiento de otros lados impone colonialismo, imperialismo. Ellos quieren decirnos que es cosa del pasado, pero el colonialismo entró a Canadá y no ha salido .

En 500 años, ¿cuáles son los efectos del colonialismo. ¿Cuántos niños han sido quemados vivos? ¿Cuántos abuelos? ¿A cuántas madres le han partido el vientre para quitarle al niño que no ha nacido aún? En Guatemala quemaron a 50 niñas vivas que protestaban ante el maltrato por parte de las autoridades gubernamentales.Quemaron a un abuelo vivo, al Tata domingo, y eso no crea noticia. Los fundamentalismos van a crear un ser vil. Una cita de Tito Medina, indígena mestizo Maya de la región de Guatemala

Tito Medina es mestizo, originario de Guatemala. Ha trabajado en el área de la cultura, la música y la composición. Foto: RCI / Paloma Martínez

Sobrevivencia

A pesar de esas profundas heridas, los pueblos indígenas siguen luchando y una muestra de ello es precisamente ese encuentro entre las Primeras Naciones y el papa Francisco. Esa resistencia y ese deseo de seguir adelante en circunstancias tan complejas es reconocida por Fausto Jimbo. Aunque también reconoce que todas esas luchas no han llevado al cambio necesario, a la reconciliación, a la paz, algo que también es expresado de forma frecuente en territorio canadiense.

"Pienso que el papa tiene un criterio muy autocrítico de la iglesia. Tiene ideas bastante actualizadas. Conoce mucho los delitos que han cometido. Pero hay una cúpula de la iglesia que es bastante conservadora y creo que ahí pueden estancarse todos los intentos para dar un giro radical y reconocer que la iglesia fue parte importante del genociidio de los pueblos originarios de América", expresó.

Sin embargo, Jimbo cree que la lucha debe continuar, sobre todo para lograr dar ese giro radical que espera y que, de alguna manera, también se espera en Canadá. “De todas maneras nuestra denuncia tiene que ser permanente en foros internacionales, civiles, en la ONU. Se ha hablado mucho. Hay mucha teoría sobre la reconciliación, pero en la práctica no está pasando nada, no se han devuelto los territorios, los derechos. Somos utilizado en la cultura con eventos folklóricos. Somos utilizados en la política, no como sujetos sino como objetos, para que demos nuestros votos y así las mismas oligarquías y grupos de poder en América Latina se distribuyan el poder".

No ha habido cambios profundos para los pueblos indígenas, que hemos estado excluidos permanentemente. Una cita de Fausto Jimbo, indígena Quechua de la región del Ecuador

"Que la esperanza no muera"

El encuentro entre el papa y las primeras naciones que se lleva a cabo esta semana es un momento idóneo para que, según Tito Medina, la iglesia católica se dé el permiso de abrir su corazón y encuentre sus propias espiritualidades positivas. El efecto de lo negativo está a la vista, en la miseria, en la pobreza… .

Que la esperanza no muera , dijo por su parte Fausto Jimbo, quien pidió sinceridad de parte de ese mea culpa anhelado. Para que reconozcan que se cometió uno de los peores crímenes contra la humanidad. En esto han callado, los medios, los grupos de poder, para que no se reconozca como tal. Para que traten de entender, de que busquen nuevas formas de gobernabilidad, no sumisos al sistema del poder mundial, con la participación de todos los sectores sociales, con gobiernos para la mayoría .

Por ahí se podría ir recuperando derechos y formas de pensar, de intercambio de las diferencias, de unidad en las diferencias. Ojalá el padre santo tenga la capacidad y suficiente valentía para seguir luchando contra un sistema bastante enquistado en la iglesia, y así para que se vea algo fructífero. Que no se quede solo en documentos de propuestas en archivos y escritorios, que luego van a quemar y van a desaparecer. Así ha pasado de generación en generación. Una cita de Fausto Jimbo, indígena Quechua de la región del Ecuador

Los miembros de la delegación de Métis se reunieron en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, poco antes de reunirse con el papa para hablar sobre las escuelas residenciales que funcionaron en Canadá. Foto: Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Por su parte Tito Medina considera que es una nueva oportunidad para reflexionar y compartir en colectivo sobre lo ocurrido. "La esperanza es lo último que se pierde. Porque en la casa hemos contado las historias de mis amigos, de mis hermanos, las torturas de mi madre, para que la nuevas generaciones sepan cuál ha sido el sufrimiento, no para que pongan sus corazones duros o para que busquen venganzas, sino para mejorar nuestra relación. Para utilizar herramientas como la ternura, para poder avanzar en sanar la herida. No es solo pedir perdón, porque esas letras se escriben fácil en cualquier idioma, pero ¿de qué sirve el papel? Este encuentro es una oportunidad para conocer la realidad brutal. Es necesario enumerar todas estas atrocidades cometidas y que ellos asuman su responsabilidad”.

Y de ese reconocimiento, explicaron ambos, plantear un camino a seguir. Para Medina, por ejemplo, se podría establecer cuál va a ser la doctrina de la iglesia para educar a sus nuevos fieles. “No podemos cambiar que ayer nos caímos. Lo importante es cómo nos levantamos. Como en Canadá, en este caso, que se reconozca no solo la parte folclórica, sino que hay muchas comunidades que no tienen agua potable. Que a pesar de lo crudo del invierno sus plantas de electricidad no funcionan. Que no pueden comprar sus casas, sino que tiene que ser agente a precios ridículamente altos. Muchos deben abandonar sus territorios porque las mineras y otras industrias contaminan las aguas".

Medina concluyó diciendo que ojalá que este encuentro demuestre que tenemos derecho a nuestros idiomas, a que suenen diferentes idiomas, como los pájaros, diferentes voces, diferentes melodías y saber que dentro de todo eso hay conocimiento. Ojalá todo esto nos sirva para tener un planeta sostenible, porque lo estamos destruyendo .

María Gabriela Aguzzi, con información recabada por Paloma Martínez Méndez.