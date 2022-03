¿Qué puede significar para los canadienses el acuerdo entre liberales y neodemócratas?

Estos dos partidos acordaron trabajar juntos en áreas políticas clave en las que ambos quieren el mismo resultado a medio plazo , evitando al mismo tiempo una convocatoria a elecciones nacionales anticipadas.

Según el acuerdo, esas áreas políticas clave son el cambio climático, el gasto en salud pública, la reconciliación con los pueblos indígenas, el crecimiento económico y los esfuerzos por hacer la vida más asequible.

Para esto, los partidos tendrán que establecer una relación de trabajo que regule la forma de comunicar sus planes e intenciones de voto. La Oficina del Primer Ministro publicó una declaración en su sitio web en la que se describe el acuerdo. He aquí algunas preguntas clave.

¿Se trata de un gobierno de coalición?

No. El Nuevo Partido Democrático no pasa a formar parte del gobierno liberal. Los diputados neodemócratas se mantienen en la oposición, ellos no obtienen ningún puesto en el gabinete de ministros y el NPD puede abandonar el acuerdo si considera que ya no le sirve a sus intereses.

El acuerdo sólo exige que el NPD vote en apoyo del gobierno en las votaciones de confianza y en asuntos presupuestarios, como la legislación de ejecución del presupuesto y los proyectos de leyes monetarias.

El compromiso del voto de apoyo se mantiene hasta que el Parlamento llegue al fin de su mandato en junio de 2025. Esto permitirá a los liberales de Justin Trudeau presentar cuatro presupuestos federales más.

El líder del NPD, Jagmeet Singh, dijo el martes que el primer ministro Justin Trudeau no ofreció incorporar a ningún neodemócrata al gobierno, y que él habría rechazado tal oferta de todos modos.

Quiero ir con un espíritu de optimismo esperanzador, pero voy a seguir siendo crítico y vamos a seguir siendo un partido de oposición. Vamos a seguir siendo contundentes a la hora de conseguir ayuda para la población y asegurarnos de que este acuerdo se cumpla. Una cita de Jagmeet Singh, líder federal del Nuevo Partido Democrático.

Liberales y neodemócratas acordaron establecer un programa de atención dental que comenzará con los niños menores de 12 años de familias de bajos ingresos este año. Foto: Getty Images / FRED TANNEAU/AFP

¿Cómo trabajarán juntos los partidos día a día?

El comunicado de la Oficina del Primer Ministro dice que para que el acuerdo funcione, el NPD ha acordado no presentar una moción de censura contra el gobierno ni votar a favor de una de estas mociones si la presenta otro partido de la oposición, como los conservadores o los bloquistas quebequenses.

El acuerdo dice que si una votación en la Cámara de los Comunes es elaborada para impedir que el gobierno funcione , esta será declarada como voto de confianza y se le avisará al NPD con antelación. Del mismo modo, el Nuevo Partido Democrático se compromete a informar al gobierno liberal antes de declarar públicamente para permitir que se lleven a cabo debates en torno a la confianza en el gobierno .

Para garantizar que los comités parlamentarios sigan funcionando, el acuerdo establece que ambos partidos se comprometen a mantenerse en contacto sobre cuestiones que causarían obstrucciones innecesarias a la revisión de la legislación, los estudios y los planes de trabajo en los comités.

Los partidos también acordaron acelerar los proyectos de ley en la Cámara de los Comunes, y el NPD prometió apoyar un número limitado de mociones de programación para aprobar la legislación que ambos partidos acuerden .

Para garantizar que el NPD se mantenga informado, el gobierno liberal prometió poner a disposición a funcionarios públicos para que informen a los neodemócratas de manera oportuna para que ese partido tenga el tiempo suficiente como para poder responder antes de que se tomen medidas.

Las partes también han acordado que los líderes de ambos partidos se reúnan cada trimestre, que se lleven a cabo reuniones periódicas entre los líderes de la Cámara y los whips o responsables de la disciplina partidaria, y que se lleven a cabo reuniones mensuales de evaluación presididas por un grupo de funcionarios y políticos.

Singh dijo que seleccionará a los diputados y miembros del personal del NPD que asistirán a esas reuniones.

¿Qué quieren hacer los dos partidos?

Los neodemócratas y los liberales han identificado siete áreas clave en las que dicen que van a trabajar juntos. Esto es lo que han acordado hacer:

Salud

Establecer un nuevo programa de atención dental que comenzaría con los niños menores de 12 años de familias de bajos ingresos este año. En 2023 este programa se ampliará para incluir a los menores de 18 años, los adultos mayores y las personas que viven con una discapacidad. Este programa será sólo para las familias con ingresos inferiores a 90.000 dólares, sin requisitos de copago para quienes ganen menos de 70.000 dólares.

El compromiso de trabajar en un "programa nacional de acceso a los medicamentos" mediante la aprobación de una ley en la materia para finales del próximo año. A continuación, se encargará a la Agencia Nacional de Medicamentos que recomiende cuáles son los medicamentos esenciales y la elaboración de un plan de compras al por mayor.

Un compromiso de "inversiones adicionales continuas" para apoyar a los sistemas provinciales de salud pública mediante la contratación de más médicos, enfermeras y personal de ayuda para atender la salud mental.

Una Ley de Seguridad de los Cuidados de Larga Duración para resolver las deficiencias de financiación y de políticas expuestas por la pandemia del Covid-19.

Liberales y neodemócratas acordaron el establecimiento de un programa nacional de acceso a los medicamentos. Foto: Radio-Canada / Laurie Gobeil

Asequibilidad

Establecimiento de una Ley de aprendizaje temprano y atención a la infancia, que ser’a aprobada este año, para garantizar que los acuerdos de atención a la infancia celebrados entre el gobierno federal y las provincias tengan un financiamiento federal seguro a largo plazo y se centren en espacios sin ánimo de lucro.

El aumento de las viviendas asequibles, un complemento de 500 dólares a la Prestación de Vivienda de Canadá este año y el establecimiento de una Carta de derechos del comprador de vivienda.

Cambio climático

El compromiso para eliminar progresivamente el apoyo del gobierno federal al sector de los combustibles fósiles, incluido el financiamiento de parte de las empresas estatales, a partir de este 2022.

El compromiso para encontrar nuevas "formas de acelerar la trayectoria" hacia una economía de cero emisiones contaminantes para el 2050.

El establecimiento de un Centro de formación de empleos no contaminantes para apoyar la formación de trabajadores del sector energético a medida que Canadá deja atrás los combustibles fósiles.

Empleo

El compromiso de implementar lo antes posible la legislación aprobada por los liberales para garantizar que los trabajadores bajo jurisdicción del gobierno federal tengan diez días de baja por enfermedad, pagados cada año.

La presentación para finales del próximo año de leyes que haga ilegal la contratación de trabajadores de reemplazo cuando un empleador de empleados sindicalizados en una industria regulada a nivel federal declare un cierre patronal contra sus trabajadores.

Reconciliación con los pueblos indígenas

El compromiso de seguir financiando la ayuda a las comunidades de las Primeras Naciones, los inuit y los métis para llevar adelante la búsqueda de lugares de entierro en los terrenos de las antiguas escuelas residenciales para niños indígenas.

El compromiso de trabajar con los pueblos indígenas para decidir cómo se diseñarán y serán llevadas a cabo las inversiones en vivienda.

El compromiso para avanzar en las políticas relacionadas con las mujeres y niñas indígenas desaparecidas y asesinadas.

Iniciativas fiscales

Llevar a cabo cambios en el régimen fiscal para las instituciones financieras que han obtenido grandes beneficios durante la pandemia

El establecimiento para finales de 2023.de un registro de acceso público para tener acceso a la información sobre los usufructuarios de empresas.

Democracia

Un compromiso de trabajar con el Departamento de Elecciones Canadá para ampliar la participación de los votantes, que podría incluir la ampliación de la jornada electoral a tres días de votación.

Un cambio en las normas electorales para permitir que la gente vote en cualquier centro electoral dentro de su distrito electoral.

Mejoras en el sistema de votación por correo para no privar a los votantes de sus derechos.

El compromiso para garantizar que el número de escaños de Quebec en la Cámara de los Comunes se mantenga constante.

