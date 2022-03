Comienza en Vancouver juicio histórico sobre derechos territoriales indígenas

Esas palabras tendrán todo su peso histórico en las próximas semanas, cuando los nachatlaht inicien antes las cortes canadienses una empresa histórica: la búsqueda legal para obtener el título indígena de propiedad sobre 200 kilómetros cuadrados de tierra en la costa oeste de la isla de Vancouver.

Los miembros de esta Primera Nación acudirán este 21 de marzo ante la Corte Suprema de la provincia de Columbia Británica para el inicio de lo que algunos observadores esperan que sea un juicio sin precedentes, en el que intentarán demostrar sus legítimos derechos a las tierras actualmente en manos de la Corona, que en su mayor parte se encuentran en la isla de Nootka.

La "promesa" de la nación Tsilqhot'in

Este caso legal podría ser el primero en aplicar un precedente histórico establecido por la Corte Suprema de Canadá en 2014, cuando la máxima instancia judicial del país concedió a la Primera Nación Tsilquot'in los títulos de propiedad de más de 1.700 kilómetros de territorio en el norte de la provincia de Columbia Británica.

La sentencia de la Corte Suprema de Canadá estableció una prueba de tres puntos para determinar la titularidad que incluye la prueba de la ocupación exclusiva de una zona en 1846, que es la fecha en que estableció mediante un tratado la actual frontera entre Canadá y Estados Unidos.

Esa sentencia también fue importante porque determinó que la titularidad de las Primeras Naciones podía ejercerse sobre grandes extensiones de territorio tradicional, y no sólo sobre pequeños lugares.

Es histórico en el sentido de que estamos entrando en una fase en la que las Primeras Naciones están siguiendo por el camino abierto por la promesa de la Nación Tsilqhot'in , dijo Gordon Christie, profesor de la Universidad de Columbia Británica especializado en derecho indígena. Y aquí estamos viendo si la promesa se va a cumplir realmente o no , añadió.

"Un pueblo relativamente pequeño y débil"

La Primera Nación Nuchatlaht presentó su notificación de demanda civil en 2017 contra la provincia de Columbia Británica, el fiscal general de Canadá y la empresa de explotación forestal Western Forest Products, demandando el título de propiedad indígena de la zona, situada a unos 300 kilómetros al noroeste de Victoria.

Según su sitio en internet, esta Primera Nación cuenta con 151 miembros, de los cuales solo 20 viven en la reserva.

La actual población nuchatlaht desciende y es una continuación de la comunidad indígena nuchatlaht que existía en 1846 en la actual Columbia Británica , dice la notificación de reclamación legal presentada por esta Primera Nación.

Los nuchatlaht ocupaban exclusivamente la zona de la reclamación en 1846 , añade su demanda.

La respuesta de la provincia a la reclamación de los nuchatlaht alega que antes del momento en que los británicos impusieron su soberanía sobre la zona que reclama esta Primera Nación, este pueblo indígena eran una asociación de grupos relativamente pequeña y débil que había sido desplazada de zonas fuera del área de reclamación por otros pueblos indígenas .

No hay ahora y durante muchos años no ha habido comunidades residentes nuchatlaht en la zona de reclamación , dice la respuesta del gobierno de Columbia Británica.

La Corte Suprema de Canadá estableció en 2014 una prueba de tres puntos para establecer el título aborigen. El caso de los nuchatlaht se basará en ese precedente. Foto: La Presse canadienne / Adrian Wyld

"Pero se demostró lo contrario"

El documento que inició la reclamación es breve y cita la decisión sobre la demanda de los tsilqhot'in como base jurídica de la reclamación. Se espera que el juicio dure unos 59 días y que incluya el testimonio de historiadores, arqueólogos y otros expertos.

En esta demanda jurídica se presentarán como pruebas los diarios de Cook, junto con los documentos elaborados de otros exploradores que entraron en contacto con las Primeras Naciones hace siglos.

En marzo de 1778, una expedición británica de 188 hombres dirigida por Cook ingresó en el estrecho de Nootka.

Según documentos presentados como prueba en un caso judicial anterior, Cook escribió que sus dos barcos, el Resolution y el Discovery, fueron recibidos por docenas de personas en canoas que no mostraron la menor señal de miedo o desconfianza .

Además de escribir sobre las costumbres y hábitos de los indígenas que encontró, Cook también hizo una serie de observaciones que parecen hablar directamente sobre su visión de los derechos de propiedad.

Cook dijo que envió hombres a cortar hierba para alimentar a sus cabras y ovejas, sin pensar que los nativos pudieran o tuvieran la menor objeción, pero se demostró lo contrario , escribió el navegante europeo.

Fui al lugar y me encontré con una docena de hombres que reclamaban propiedad de una parte de la hierba, la cual les compré y que me pareció que yo tenía la libertad para cortarla donde quisiera, pero aquí también me equivoqué , anotó en su diario el navegante británico Cook.

¿Qué significa la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas para el derecho?

El caso de los nuchatlaht también promete ser importante porque es el primero que llega a los tribunales desde que la provincia aprobó en 2019 una legislación para alinear sus leyes con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

El artículo 26 de esa declaración establece específicamente que los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o de otro modo utilizado o adquirido.

Gordon Christie, profesor de la Universidad de Columbia Británica especializado en derecho indígena, dice que es incierto saber qué papel jugará el compromiso de adecuar las leyes canadienses con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en los argumentos de la provincia y las consideraciones del juez.

Ahora que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas hace parte de la situación, y la legislación canadiense la ha reconocido tanto a nivel federal como provincial, estamos pendientes de ver qué significa realmente , dijo Christie.

Este mapa representa las tierras tradicionales de la Primera Nación Nuchatlaht en la costa oeste de la isla de Vancouver, C.B. (Nuchatlaht First Nation) Foto: CBC

"Tiene que haber un reconocimiento"

David Rosenberg fue uno de los abogados que luchó para lograr la victoria histórica de los tŝilhqot'in en 2014.

Él no forma parte del equipo jurídico que representa a los nuchatlaht, pero participa en un caso que afecta a otra Primera Nación que probablemente también sentará precedente, ya que trata en parte de la afirmación del título de propiedad indígena sobre tierras que actualmente son de propiedad privada.

Al igual que Christie, Rosenberg tiene curiosidad por ver cómo influirá en el proceso la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Rosenberg explicó que el hecho de que la provincia haya adoptado esa declaración significa que no puede oponerse a ella como política. Por tanto, Columbia Británica no puede oponerse al establecimiento de un título de propiedad territorial indígena, pero puede decirle un demandante de una Primera Nación que tiene que establecer sus derechos de acuerdo con la prueba legal.

Rosenberg dice que ve el caso como parte de un proceso continuo.

Nos hemos dado cuenta de que tiene que haber un reconocimiento de que los pueblos que estaban aquí en el momento del contacto y que estaban aquí en el momento de la afirmación de la soberanía británica no han sido tratadas con justicia hasta este momento , dijo Rosenberg.

Las Primeras Naciones de Columbia Británica nunca han recibido justicia y no han estado en situación de compartir las riquezas y los recursos de los que se han beneficiado otros colombo- británicos , añadió el abogado Rosenberg.

Fuente: CBC / J. Proctor

Adaptación: RCI / R. Valencia