[Reportaje]: Comprar primera vivienda luce cuesta arriba para muchos inmigrantes

Los meses fueron pasando y no fue sino hasta 2022 cuando decidió comenzar a hacer ofertas. Hasta ahora ha hecho solo tres. Está siendo guiada por una agente inmobiliario, quien, como suele suceder, le pidió una precalificación para conocer cuál es el presupuesto y así estar claros qué casas pueden buscar en el mercado montrealés, uno que ha estado bien movido durante los meses de la pandemia. Diana no quiere irse a los suburbios. Le gusta Montreal, pero "los precios no paran de subir", agregó.

En Canadá, los precios de las viviendas venían en aumento antes de la pandemia. Con la paralización de la economía, las históricas bajas tasas de interés -para de alguna manera mantenerla a flote-, la ayuda financiera que dio el gobierno y una baja oferta en general de inmuebles, el costo de las viviendas se disparó. De acuerdo con los datos más recientes de la Asociación Inmobiliaria Canadiense (CREA), el precio de una vivienda en Canadá fue de 816 720 dólares en febrero, un récord.

A esta realidad de elevados precios se le suman las particularidades de las ciudades y, ahora, de sus suburbios, pues durante la pandemia se generó un fenómeno inédito: muchas personas dejaron las urbes para irse a las ciudades aledañas, impulsadas por menores precios y más espacio, lo que ha puesto una presión importante en los precios de esas viviendas y, por ende, ha aumentado más los retos para muchos inmigrantes que optaban por irse fuera de las ciudades para pagar menos por sus casas o apartamentos.

En todo este contexto son muchos los inmigrantes que siguen con su sueño de tener casa propia. En el caso de muchos latinoamericanos es hasta un factor cultural. Es realmente una prioridad, pero para Luis Briceño, broker en Ontario, todos los retos en torno a comprar una primera vivienda en Canadá está haciendo cuesta arriba alcanzar ese sueño.

Se está dando un círculo vicioso en el que el comprador se ve entrampado y finalmente ve cómo se va escapando, gradualmente, el sueño de comprar casa Una cita de Luis Briceño, broker inmobiliario

Los retos

Generalmente cuando hablamos de comprar vivienda se piensa en los procesos iniciales. Buscar un agente inmobliario, realtor o broker de confianza. Tener ahorros para dar la inicial, que puede ser de 5% del valor del inmueble. Calcular si se debe pagar un seguro de préstamo hipotecario, necesario para toda compra con inicial de 5 a 20%. Tener una estabilidad financiera para asumir el pago de la hipoteca. Lograr una tasa de interés interesante para la hipoteca y claro está, encontrar esa casa de ensueño, con nuestros gustos particulares. Pero en un mercado de vendedores, con precios que suben aceleradamente y una guerra de ofertas, el camino de comprar vivienda está mucho más empedrado.

Luis Briceño trabaja en uno de los mercados inmobiliarios más movidos de Canadá. Toronto es una de las ciudades donde los precios de las viviendas son más elevados en este país, junto con Vancouver, en Columbia Británica. Tal y como ha ocurrido en las principales urbes, los precios de las unidades habitacionales se han disparado, no solo en pleno Toronto, sino también en las urbes aledañas, lo que ha puesto más cuesta arriba el alcanzar esa prioridad de tener vivienda propia.

"Aquí, al igual que en Montreal y el resto del país, estamos viendo el mismo impacto para los primeros compradores, porque el aumento de los precios en los últimos dos años, luego de todo esto de la pandemia, empezaron a dispararse, pero de una manera ya más desmedida que antes", explicó.

Para Briceño, el cambio que se dio en el interés de los compradores -de la ciudad a los lugares aledaños- también ha tenido un efecto importante en los inmigrantes que quieren comprar una primera vivienda en Canadá.

"Esto es inédito, porque antes, como forma alternativa, el primer comprador podía tomar la decisión de irse un poco más lejos y tener acceso un poco más razonables, pero eso quedó migado con la pandemia y el inicio de fuentes de financiamientos que no son propias de producción a raíz de la necesidad que hubo de que el gobierno le hiciera llegar dinero a las personas que no estaban trabajando, lo que creo una masa monetaria excesiva, que no se correspondía con los bienes y servicios que existían en el mercado y eso trajo como consecuencia más presión sobre los precios".

Comprar una casa es un sueño para muchos inmigrantes. Foto: getty images/istockphoto / Vasyl Dolmatov

"La demanda superó con creces la oferta", reiteró el broker.

En el caso de Ontario, Briceño ha observado que como muchos inmigrantes que están llegando al país lo están haciendo con permisos de estudio, los retos aumentan mucho más para estos, pues en esta provincia hay un impuesto de 15% para los compradores de vivienda extranjeros, es decir, que no tienen residencia permanente.

"Ahora la tendencia es que la gente viene a través de una visa de estudiante, con la que puede conseguir trabajo y luego de dos o tres años trabajando puede aspirar a tener la residencia. Cuando la persona es primer comprador, por lo general, si no compra pronto va viendo cómo los precios van escalando. Este impuesto tiene unos lapsos. Si el comprador obtiene la residencia, se lo devuelven".

Paguen este impuesto o no, es decir, sean residentes permanentes o no, los primeros compradores deben también someterse a los llamados stress test en Ontario. Esto se traduce en que las personas que van a comprar vivienda tienen que poder demostrar que pueden pagar la hipoteca, no a la tasa actual, sino a una tasa que es definida como de estrés para el comprador. "A las personas que vienen de otros países les cuesta demostrar, por ejemplo, que tienen la inicial, que tienen la capacidad de comprar, porque los primeros trabajos que tenemos en este país no necesariamente nos permiten financiarnos a un grado tan alto".

Briceño indicó que lo que sucede para muchos de los inmigrantes, que incluso tienen vivienda propia en sus países de origen, cuando llegan a Canadá se dan cuenta de que, primero, no tienen el ingreso necesario y segundo, de que es posible de que su inicial, aunque sea sustancial, puede no ser suficiente.

En un escenario en que la familia o el inmigrante sí tenga los ingresos necesarios, la inicial y cumplan las pruebas de estrés exigidas, los retos no se acaban.

Vendedores tienen la sartén por el mango

Diana, como compradora primeriza, sabe bien que este es el momento de los vendedores. Ha hecho tres ofertas junto con su agente inmobiliario, Sonia Sanhueza, pero en ninguna ha quedado como la compradora final.

En la entrevista con RCI, Diana contó que en una de las ofertas estaba de segunda en el orden de potenciales compradores, pero que no hubo buena comunicación con el agente inmobiliario que acompaña a los vendedores y la oferta ganadora era de 4000 dólares por encima de lo que ellas habían ofrecido.

Según la Asociación Inmobiliaria Canadiense, el precio de una vivienda en Canadá se elevó a los 816 720 dólares en febrero, su nivel más alto registrado. Foto: Radio-Canada / MARC GODBOUT

En el caso de Montreal y sus ciudades aledañas, muchas veces no tan aledañas, no es descabellado que por una misma vivienda se hagan 20 ofertas que el precio final de venta de la casa esté hasta 100 000 dólares por encima del precio publicado, como comentó Sonia Sanhueza, también en entrevista con RCI.

"El número de propiedades vendidas es mayor al de las propiedades que entran al mercado. Hay una baja de inscripciones y un aumento de la demanda, lo que conlleva a que estemos participando en luchas por una propiedad. El lunes me confirmaron la oferta de compra de unos clientes con los que visitamos la vivienda el domingo, sin embargo, sabemos que ya hay 20 ofertas, al mismo tiempo", indicó Sanhueza.

Hay mucha gente con capacidad de comprar, pero al mismo tiempo, hay muy poca oferta en el mercado. Una cita de Sonia Sanhueza, agente inmobiliario en Quebec

En el caso de Quebec, la Organización de Autorregulación de Corretaje de Bienes Raíces de Quebec (OACIQ por sus siglas en francés) determinó en 2021 que era necesario que se publicaran precios más realistas de las unidades habitaciones, pero a pesar de ello, las viviendas están siendo vendidas en esta provincia de Quebec muy por arriba del costo publicado. "Estamos viendo que sigue la misma estrategia de 2021: la gente está pagando hasta 100 000 dólares más del precio publicado".

En Ontario el panorama es similar, comentó Briceño. "Los vendedores tienen la sartén agarrada por el mango: establecen una estrategia con sus realtors de salir a un mercado a un precio que sea atractivo, bajo una estrategia de venta que pone a la gente a competir para una fecha específica que se haya predeterminado y bajo ciertas condiciones, que son para proteger a los compradores. Estas condiciones confirman que la hipoteca haya sido aprobada; también que esa persona pueda hacer una inspección adicional a la propiedad, para de alguna manera determinar que no haya daños ocultos, entre otras cosas", resaltó el broker.

Lo que está ocurriendo es que como parte de esa lucha entre las múltiples ofertas -por la cantidad de personas que están queriendo adquirir esa vivienda- mucha gente se ve en la necesidad de remover esas condiciones, entonces muchos compradores terminan eliminando esas condiciones para poder hacer atractiva su oferta y tienen que pagar un sobreprecio que muchas veces el banco cuando hace el avalúo final, puede decir 'esta casa está muy bonita, te sigo prestando los 600 000 dólares pero ya no te alcanzan', entonces el comprador tiene que buscar un monto adicional".

Recordemos en este punto que, como regla general, un banco aprueba un crédito hipotecario de hasta cuatro veces el ingreso neto de una persona o grupo familiar. Si ese ingreso es de 60 000 dólares, comentó Sanhueza -siempre en el caso de Quebec- comprar casa se vuelve más difícil. Pero si es de 100 000 dólares, lo que permitiría tener un crédito hipotecario de hasta 400 000, la cosa tampoco es tan color de rosa. "Uno cree que con 400 000 se puede comprar cualquier cosa en Montreal, pero no. Los compradores se encuentran con la realidad de que casas unifamiliares por 400 000 dólares casi no existen", agregó.

Aunque la guerra de ofertas también se está dando en ciudades aledañas a Montreal, Sanhueza enfatizó que aún es posible comprar en comunidades retiradas de los centros urbanos. Sin embargo, recordó que "si te vas a ir muy retirado de Montreal, pero tu trabajo está en Montreal, debes tomar en cuenta el kilometraje que vas a hacer diariamente para calcular el costo de la gasolina, por ejemplo".

Sanhueza recordó que existe un programa federal de ayuda a los primeros compradores de vivienda, (nueva ventana) que permite obtener parte de la inicial. Pero según la agente inmobiliario hay que conocer bien los bemoles del programa. "Si compras una casa con la ayuda de este programa, no puedes devolver el porcentaje que te prestó el gobierno con la hipoteca, por ejemplo. El gobierno va a cobrar el porcentaje de lo haya prestado en el momento que vendas la casa. Por ejemplo: la compré en 300 000 dólares y el gobierno me prestó 10%, es decir, 30 000 dólares. Si la vendes después de cinco años, en 600 000 dólares, el gobierno va a exigir 10% de los 600 000 dólares, es decir, le tengo que pagar 60 000 y ahí me libero de la relación con la ayuda del primer comprador".

Otra alternativa que recordó la agente inmobiliaria es la figura de don o regalo que pueden recibir los compradores, ese dinero que generalmente proviene de la familia para recabar para la inicial.

Seguir buscando

Corina -nombre modificado a petición de la entrevistada- está por mudarse de Montreal a la isla de Vancouver, precisamente otra de las ciudades en la que el mercado inmobiliario es más movido. Está empezando a informarse de cómo comprar una propiedad en Columbia Británica. Se muda por motivos personales, buscando nuevas aventuras, comentó en entrevista con RCI.

Hasta ahora la información que ha recibido es que rentar es muy costoso, no solo en la ciudad, sino también en los suburbios. Es por ello que decidió que lo mejor para ella y su familia es comprar vivienda.

"Estamos tratando de buscar fuera de la ciudad. Hablé con una realtor que me incluyó en una lista en la que puedo ver cómo se va moviendo el mercado. Me explicó que hace algunos meses comprar iba a ser bien difícil, como pasa ahora en Montreal. Pero al parecer, en estos momentos, hay más oferta y hay menos competencia en la parte de las ofertas de las casas", comentó.

Corina ya tiene casa propia en Montreal entonces de una manera conoce bien todos los retos que se viven a la hora de comprar una propiedad. "Fui hace poco a Columbia Británica y me di cuenta de que el estilo de vida es diferente allá respecto a Montreal. Estamos buscando una casa y no estamos interesados en instalarnos en la ciudad como tal. He visto que los precios de las casas están igual o mejor que en Montreal, eso sí, siempre, en las afueras de la isla".

La esperanza de Corina, así como la de Diana, es poder comprar vivienda pronto, sobre todo, antes de que los precios sigan aumentando.

"Encima de que la capacidad de ahorro se hace cada vez más difícil, los precios están aumentando más rápido que los salarios. Aspiro poder comprar pronto", comentó Diana.

Sanhueza advirtió que sigue siendo posible comprar vivienda, dependiendo del presupuesto y las posibilidades de la familia o el individuo. "Sí se están pudiendo comprar casas. El año pasado yo lo comprobé. A pesar de que era una guerra de ofertas, logré cerrar muchos dossiers de buenas compras. Los clientes están felices, pero hubo muchos corredores que no lograron cerrar muchos dossiers de venta".

Por su parte Briceño reiteró que es necesario estar muy bien informado. "Definitivamente siempre hay interés de comprar vivienda dentro de este mercado tan diversificado, siempre hay una búsqueda de comprar casa, pero cada vez son menos personas las que pueden hacerlo. Es necesario identificar algunos criterios que antes no eran necesarios. Tengo unos clientes que tienen un ingreso de 150 000 dólares, los dos trabajan, y no hemos podido comprar casa en los últimos seis meses".

Algunas proyecciones

Según la CREA, las venta de viviendas en Canadá caerá 8% respecto a 2021 y en 2023 esta tendencia se mantendrá, con un retroceso de 2,7%. Sus proyecciones indican que esta caída se dará de forma más prominente en Columbia Británica, Ontario y Quebec, mientras que en Alberta y Saskatchewan habrá más bien aumentos moderados en las ventas el año entrante.

Mientras tanto, un reporte publicado justo el lunes, indicó que habrá correcciones en los precios de las viviendas. Tony Stillo, director de Canada Economics en Oxford predice que una corrección de la vivienda a partir de este otoño hará que los precios disminuyan 24% a mediados de 2024.

En el reporte se analizan varios desencadenantes para la corrección. El primero, y quizás el más importante, es el propio mercado. A fines de 2021, los precios de las viviendas estaban 19% por encima de la capacidad de endeudamiento de los hogares de ingresos medios en Canadá. Oxford espera que a mediados de año los precios de las viviendas estén un 38% por encima de lo que el hogar promedio puede pagar.

Creemos que esto hará que el mercado inmobiliario llegue a un punto de ruptura y se derrumbe bajo el peso de su propio éxito antes de fin de año , dijo Stillo en el informe.

En segundo lugar, las tasas de préstamo más altas. El Banco de Canadá comenzó su ciclo de alzas con un aumento de 25 puntos básicos a principios de este mes. Oxford espera un camino cauteloso con tres aumentos más este año, una pausa para evaluar la economía y luego aumentos graduales que elevarán la tasa al 2% para mediados de 2024.

Se espera que las tasas hipotecarias a cinco años -de tasa fija- aumenten a 4,25% para fines de este año y luego aumenten gradualmente a 5% más adelante.

"Una caída del 24% en los precios de las viviendas suena aterrador, y en tiempos normales lo sería. Pero aún dejaría los precios un 15% más altos que antes de la pandemia y conduciría a un mercado más saludable".