Marina canadiense investiga incidentes racistas y de carácter sexual

Tres marineros en formación fueron expulsados del curso y uno de ellos está siendo expulsado del ejército, dijo un portavoz de la marina este jueves tras preguntas sobre el incidente planteadas por el difusor público canadiense CBC.

Cuatro incidentes separados tuvieron lugar supuestamente entre el 15 de febrero y el 9 de marzo en diferentes lugares durante el mismo curso de formación en la Base de las Fuerzas Canadienses en Esquimalt, en la provincia de Columbia Británica.

Hemos dejado en claro que cualquier forma de acoso y comportamiento inapropiado dentro de nuestras filas es inaceptable. Perjudica a nuestra gente, pone en peligro nuestra eficacia operativa y es incompatible con nuestros valores y principios éticos , dijo el comandante Anthony Wright en un comunicado difundido a última hora del jueves.

En uno de los incidentes, supuestamente se creó un grupo de intercambio de textos por internet entre algunos reclutas y se compartió una foto sexualmente explícita. Se espera que la persona que presuntamente envió la foto, a quien la marina no identificará, sea expulsada de las filas del ejército.

Por otra parte, un instructor de uno de los cursos recibió comentarios sexualmente inapropiados de parte de dos reclutas, dijo Wright.

La situación de ambos marineros se encuentra bajo revisión y se enfrentan a la posibilidad de ser expulsados de la marina.

En el tercer incidente se colocó supuestamente un mensaje racista y de odio en el equipo de un recluta. Hubo un segundo incidente racista separado, que involucró a otro recluta y que incluyó supuestas amenazas de daño físico.

La fragata HMCS Winnipeg (FFH 338), la novena de la clase Halifax de la Marina Real Canadiense. Foto: Reuters

Suspensión de la formación

La policía militar ha iniciado investigaciones sobre ambos incidentes de supuesta conducta de odio, pero aún no ha identificado a los sospechosos.

En consecuencia, se ha dado por terminada la formación de todo el curso y se están convocando investigaciones internas, conocidas como Juntas de Revisión del Progreso, para todos los reclutas. Esta evaluación determinará si los reclutas pueden continuar con la formación.

Al comienzo de la formación en enero, había 51 candidatos en el curso. Dieciséis de ellos abandonaron esa formación por diversos motivos, entre ellos la baja voluntaria y por motivos médicos o de compasión. Al momento de ser cancelada esa formación, había 35 alumnos que seguían formando parte del programa.

Los incidentes ocurridos no implicaron daños físicos a ningún miembro del grupo , dijo Wright. Esto no reduce en absoluto la gravedad de estos incidentes, ya que los comportamientos perjudiciales, especialmente los racistas, no tienen cabida en nuestras filas .

A la luz de las investigaciones en curso, es posible que más reclutas sean sacados del programa o se enfrenten a acciones administrativas, medidas disciplinarias o cargos penales , añadió el comandante Anthony Wright.

Fuente: CBC / M. Brewster

Adaptación: RCI / R. Valencia