[Entrevista] Sonia Rodríguez, bailarina con más años en el Ballet Nacional de Canadá

Un hecho que quizá no imaginó a sus 12 años, cuando supo que se dedicaría al ballet, y mucho menos a los 17, cuando ingresó a la institución canadiense. Eso sí, Sonia comenzó en España, pero hizo carrera en Canadá y esa realidad de estar aquí y allá si la ha tenido siempre presente en su vida.

Su español es perfecto, aunque ella dice que lo tiene algo rusty , porque su vida en Canadá es en inglés. No hablo casi (español) y cuando lo hago en casa, pues hablo de la comida, de lo que vamos a hacer del día a día, pero no de mi trabajo , comentó en la entrevista que concedió a RCI a propósito de su retiro, pero aprovechamos para también conocer más sobre su carrera, sobre su vida de hija de inmigrantes y sobre sus aspiraciones para los años venideros.

Expresarse con el movimiento y la música

Sonia Rodríguez siempre quiso expresarse a través del movimiento y la música. Foto: Ballet National du Canada / Karolina Kuras

Naciste en Toronto. Tus padres son inmigrantes españoles. ¿Recuerdas algo de esa primera etapa en Canadá y recuerdas algo del cambio cuando a los 5 años tus padres regresaron a España?

De Canadá recuerdo muy poco. Tenía apenas 5 años cuando nos mudamos a España. Ahora, la llegada a España sí la recuerdo bastante bien, sobre todo porque al contrario de cuando volví a Canadá después, a los 17 años, cuando llegué a España yo no quería hablar español. He tenido que vivir lo mismo dos veces en dos tiempos de mi vida. Mis padres dejaron entonces de hablarme en inglés para que me esforzara a hablar español.

Y luego terminó siendo lo contrario. Cuando ya me encontré a gusto en español, decidí que no quería hablar inglés, porque no quería ser diferente a los demás. Fue una transición un poco extraña.

España ha sido para mí mi país natal, aunque no haya nacido allí. Pasé mis años formativos, donde me crié y me moldeó en la persona que soy.

Entiendo que la primera obra que viste fue Swan Lake, de Tchaikovsky. ¿Qué fue lo que te enamoró?

Fue por televisión y fue la primera vez que vi un ballet. Fue un mundo que me atrajo muchísimo. Ver a esas mujeres que parecía que flotaban en el escenario y yo enseguida quise formar parte de ese mundo, un mundo muy mágico para mí. Comenté a mis padres que por favor me apuntaran en clases de ballet y bueno sí, les convencí.

Empezamos en un gimnasio, que era realmente de judo, ni siquiera de ballet. Un gimnasio muy pequeñito, local y ahí fueron mis primeras experiencias en una clase de ballet.

¿Fue amor a primera vista?

No. Cuando empecé a tomar clases no tuve la experiencia que pensaba que iba a tener después de haber visto esa función en televisión. Pensaba que tendría una sensación de libertad de movimiento. Siempre he estado muy atraída a moverme con la música, desde muy pequeña, de expresarme de esa manera. Y una vez que empecé las clases no encontraba esa sensación, no encontraba esa conexión al ver esa esa función. Era muy restrictivo. Puede ser que el profesor no fuera el ideal para niñas pequeñas, pero la verdad no me enamoró.

¿Cómo decidiste continuar?

Soy de esas personas que no suelen dejar las cosas a medias y seguí adelante y fue creciendo en mí. Eso sí, a los 12 años yo sabía que iba a ser bailarina. Una vocación que llegó bastante temprana.

¿Qué representó para ti haber trabajado de la mano de Pedro de la Cruz?

Fue mi mentor, mi profesor. Un segundo padre, realmente. Fue mi único profesor hasta que yo me hice profesional. Gracias a Pedro estuve expuesta a la Academia de la Princesa Grace, en Montecarlo, que nos abrió a un mundo completamente diferente. Nos expuso a diferentes escuelas. Me abrió los ojos sobre el mundo del ballet y la posibilidad de una carrera profesional. Con esa escuela, también nos invitaban a ir y a hacer espectáculos en los veranos en compañías semiprofesionales. Hacíamos giras. Me dio una versión muy real de lo que iba a ser mi futuro. Fueron unos años muy importantes y todo eso gracias a Pedro.

Sonia Rodríguez en "La Viuda Alegre". Foto: Ballet National du Canada / Karolina Kuras.

De un shock cultural a la bailarina de más años de servicio

Regresas a Canadá a los 17 años y te sumas al Ballet Nacional de Canadá. ¿Notaste diferencias en cómo se hacían las cosas en este país respecto a Madrid, por ejemplo?

Diferente todo. Fue mi primera compañía. Una llega con muy poca idea, muy inocente, sin saber mucho. Llena de ilusión. Es una compañía grande. Yo era la más joven y no tenía conexiones con ninguno de los bailarines. La mayoría de ellos venían de la escuela, ya se conocían de antes. Entonces me encontraba un poco como un outsider. Pero la compañía fue muy acogedora. No sé si fue porque era muy joven. No hablaba nada de inglés. Sonreía mucho e intentaba hacer parte lo mejor posible.

Pero me encantó que la compañía tenía un repertorio increíble, que me ofrecía muchos estilos de danzas, y poder trabajar con diferentes coreógrafos. Es algo que me parecía fundamental para poder formarme como artista.

¿Cómo fueron esos primeros meses de adaptación en todo ese contexto?

Muy difíciles. Fue un shock cultural. Sin hablar inglés. Tenía dolores de cabeza diarios. Llegaba con un bombo en la cabeza de estar no solamente concentrándome en mi trabajo -muchas horas de ensayo, todo el repertorio nuevo- pero, aparte, intentar entender qué me estaban diciendo. El vocabulario del ballet es internacional, francés, los pasos, todo eso bien, pero cuando me hablaban sobre lo que tenía que hacer… todo fue bastante difícil. Creo que al final sí tenía algo de inglés en el fondo de mi cabeza, porque en cuestión de meses ya estaba hablando fluido, ya entendía chistes, y eso es una buena señal. Como a los tres, cuatro meses, ya me encontraba bastante a gusto.

Echaba mucho de menos España, a mi familia. No había lo que hay hoy de poder verte así (a través de una videollamada). Era cuestión de hablar con mis padres una vez al mes, por teléfono, porque era muy costoso llamar a España.

¿Te vienes sola a Canadá?

Sí, pero tengo familiares de mi padre. Primos hermanos de mi padre. Una de ellas es mi madrina, con quien vivo durante el primer año. Mis padres se encontraban muy a gusto sabiendo que si tenía que irme a algún sitio fuera de España, no iba a estar sola.

Hablas de un proceso de transición de seis meses y ahora estamos conversando por tu retiro después de 32 años de carrera. Se dice fácil… ¿Cuáles son los recuerdos más gratos que tienes de estos 32 años?

Tantos… Esta compañía no solo ha sido un sitio de trabajo. Ha sido un hogar para mí. Ha sido donde he crecido, donde me he formado como artista y persona. Ha sido una familia para mí. Tengo recuerdos muy bonitos. Amistades que durarán una vida completa. En el escenario he tenido momentos inolvidables, giras, estrenos, ballets que nunca soñé hacer. Viajar por todo el mundo.

También me aceptaron en el Canadian Walk of Fame, que fue un momento muy importante para mí. Fue un día muy especial, porque no solamente sentía el apoyo de mi mundo del ballet y de la gente que siempre sé que está ahí, sino que se amplió más y tener ese escenario lleno de gente apoyándome y celebrando. Fue un momento inolvidable. Tener a mis padres viéndome, cada vez que podían. Son recuerdos muy bonitos. Son tantos. El nacimiento de mis hijos y tenerlos en el escenario y compartir mi carrera con ellos. He tenido la fortuna de que como ha sido una carrera tan larga, ellos han podido disfrutar de ella también.

¿Y los no tan gratos? Horas de trabajo, cansancio.

Hay, sin duda, altibajos en una carrera de 32 años. Hay momentos en los que dudas de ti, de tus habilidades, incluso a veces dudas si tienes las ganas y la fuerza de seguir adelante. Pero, es normal. Creo que no es solo normal, sino necesario, porque ha sido parte del éxito de haber tenido esta carrera tan larga. El haber tenido esos momentos bajos que te esfuerzan a encontrar esa fuerza interna y esa pasión. Te ayudan a buscar por ti mismo por qué hacer lo que haces. Superar estas situaciones te hacen más fuerte y te dan la energía para seguir adelante, para encontrar esa pasión renovada.

Como bailarines nuestro cuerpo es nuestro instrumento y también vives momentos difíciles en este aspecto. Cuando tienes lesiones y tienes que superarlas, son momentos difíciles.

Zdenek Konvalina y Sonia Rodriguez en "La Gaviota". Foto: Ballet National du Canada / Cylla von Tiedemann

Ni de aquí ni de allá

Has tenido todas estas transiciones. Has sido inmigrante, pero al mismo tiempo perteneces. Tienes una vida de inmigrante y no, porque siempre has pertenecido. ¿Qué puedes decirle a esos inmigrantes que quisieran entrar al mundo de las artes y lo ven cuesta arriba?

Yo lo llamo como el curse (maldición) del inmigrante: que nunca te sientes que estás completa en un sitio. Hay una parte de mí que es muy española y otra que es muy canadiense, porque llevo aquí mucho tiempo. La mayor parte de mi vida he estado en Canadá y me siento muy feliz, pero siempre hay parte de mí que algo me falta. No sé si es algo cultural… Entonces voy a España y recargo mis baterías. Luego estoy ahí un tiempo y digo, también me hace falta mi estilo de vida canadiense. Estás que vas y vienes. Pero estoy en un momento que soy del mundo. Ni de aquí, ni de allá, sino parte de todo y creo que es algo muy bonito y muy importante y de alguna manera más completo.

Canadá es un país muy acogedor, lleno de oportunidades. Es cuestión de no ponerte delante ninguna barrera tú mismo, sino ir por aquello que te apasiona.

En cuanto a las artes, animo a todo el mundo que las disfrute. Es lo que nos une. Rompe barreras. Creo que, sobre todo en estos momentos tan difíciles que estamos pasando en el mundo, el arte trasciende.

Sonia Rodriguez y Guillaume Côté en "Un Tranvía Llamado Deseo". Foto: Ballet National du Canada / Karolina Kuras

El futuro

¿Qué planes tienes?

De momento relajarme un poquito. Quiero disfrutar un poquito de la libertad, yo creo. Este trabajo ha consumido completamente mi tiempo y mi energía. Es algo a lo que tienes que dedicarte al completo. Estoy con la con la ilusión de poder pues descubrir otras cosas que me gusten quiero. Quiero seguir actuando de alguna manera. Me he retirado de la compañía y de principal y de ese cargo tan importante, pero no me quiero retirar completamente de poder hacer funciones, aunque sean espectáculos más pequeñitos o proyectos que simplemente me interesan para mí misma. Serán proyectos personales y para mí. Sigo con la idea de seguir bailando, ahora mismo, haciendo mis clases, mantenerme, estar dispuesta a que si cualquier cosa se presenta cualquier oportunidad que me guste que pueda estar preparada para atacar y hacerlo. Viajar un poquito. Me gustaría descubrir un poquito el arte dramático. Siempre me ha gustado. Centrarme en mis hijos. Estar en casa. Disfrutar de la vida un poco más.