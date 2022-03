Invasión a Ucrania: Periodista de Swissinfo nos da una perspectiva desde Suiza

Con la invasión de Rusia a Ucrania ese carácter neutral de Suiza ha ocupado titulares en ambos lados del Atlántico. Amplios han sido los debates que analizan si las sanciones impuestas por el gobierno suizo a empresarios, políticos y organizaciones rusas representan el inicio del fin de esa neutralidad.

Para conocer la perspectiva de este debate, así como la solidaridad que ha expresado el pueblo suizo a los refugiados ucranianos entrevistamos a la encargada de la jefatura de la redacción en español de Swissinfo, Marcela Aguila, vía Zoom.

¿Cuál es la perspectiva de esa perpetua solidaridad de Suiza en medio de la invasión rusa a Ucrania?

Se está debatiendo mucho ahora si la neutralidad se rompió o no y ha sido el debate desde el inicio de este conflicto. Suiza no se había sumado a las sanciones aplicadas por la Unión Europea, precisamente por el temor de romper la neutralidad. Suiza no ataca. Suiza se defiende en caso necesario, pero también asumió una posición de condena hacia actos que van en contra del derecho humanitario. Sí ha corrido muchísima tinta sobre el tema de la neutralidad.

Hay quienes dicen que la neutralidad finalmente tampoco significa que un país se quede sin hacer nada, sin expresarse. Tiene que haber un posicionamiento, pero siempre busca el respeto al derecho internacional, al derecho humanitario.

A esto le sumamos el elemento de los buenos oficios, que es también una de las de las particularidades de Suiza: siempre está dispuesta a mediar y las cosas se resuelvan en mesas de negociaciones.

¿Es algo que está planteado en este momento? Suiza podría mediar en el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Suiza siempre está dispuesta a mediar. En algún momento se habló de que se había convocado una reunión en Ginebra, pero el presidente (Ignazio Cassis) dijo que no se ha hecho esa propuesta específica. Pero el planteamiento de Suiza, de toda la vida, es acá estamos''. Podemos ayudarles a que platiquen . Es parte de su política internacional.

Las sanciones El gobierno de Suiza amplió el miércoles las sanciones impuestas contra Rusia por la invasión de Ucrania, agregando a más empresarios, oligarcas y organizaciones rusas. De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Economía, Educación e Investigación, el ministro Guy Parmelin, aprobó la incorporación de más de 200 personas y organizaciones a la lista de sanciones, que ahora es igual que la de la Unión Europea (UE). En total 197 personas están sujetas a sanciones financieras y de viaje, mientras que nueve organizaciones lo están a medidas financieras. Esto quiere decir que los activos de empresarios y oligarcas rusos destacados fueron congelados. Al mismo tiempo, Suiza, fiel a su doctrina de neutralidad militar, decidió el viernes pasado prohibir el sobrevuelo de su territorio a todos aquellos que deseen brindar apoyo militar a los beligerantes en Ucrania, de acuerdo con lo que anunció el gobierno. En relación con la agresión rusa contra Ucrania, el Consejo Federal ha decidido (...) que las solicitudes de sobrevuelos del territorio suizo de las partes en conflicto y otros estados con el objetivo de proporcionar apoyo militar a las partes en conflicto, incluso a través de la no se aceptaría la entrega de material bélico , dijo en un comunicado.

¿Cuál es la percepción del ciudadano común en estos momentos, respecto a la invasión rusa a Ucrania?

Hubo mucha consternación en un principio. Después vino la condena y ahora vemos, sobre todo, mucha solidaridad. La gente está siendo muy solidaria. No solo de parte de las autoridades, sino también de la sociedad. Se han dado manifestaciones de solidaridad tremendas hacia los ucranianos.

Hay dos puntos importantes: El primero es que el gobierno suizo se comprometió a desembolsar 80 millones de francos suizos (CAD $108 millones de dólares) para programas de apoyo a los refugiados en los países vecinos a Ucrania y para los ucranianos una vez se puedan establecer en estos países. Pero también hay una organización que se llama la Cadena de la Solidaridad, que es un brazo humanitario que existe desde hace muchos años y que todo el tiempo tiene abierta colectas en diferentes momentos. Esta organización ha reunido más de 80 millones de francos, dinero recolectado entre la sociedad civil. De hecho, organizó una jornada por Ucrania y solo en un día recabó 50 millones de francos (CAD $67,5 millones).

Puertas abiertas para ucranianos y demás refugiados provenientes de Ucrania

El sábado pasado se activó en Suiza el denominado permiso S para los refugiados ucranianos que se instalen en Suiza. Se trata de un permiso aprobado en 1999 que no había sido utilizado hasta la fecha y da estatus de refugiado inmediato, con una serie de beneficios, durante un año, con posibilidad de renovación. Si el conflicto se extiende hasta cinco años, por ejemplo, los refugiados pueden optar por la residencia permanente.

Pero además del mencionado permiso, una medida gubernamental, la solidaridad de Suiza hacia los refugiados de este conflicto también quedó evidenciada con el ofrecimiento de 45 000 camas en sus propios hogares.

Estamos hablando de 45 000 camas disponibles en un país que es pequeño (8,6 millones de habitantes). Es muchísimo. Tengo, de hecho, unos amigos que están ofreciendo su casa, que tiene dos pisos y están arreglando el primer piso para ponerle una estufa y un refrigerador y así se sientan más independientes .

Entre 50 000 y 60 000 ucranianos podrían irse a Suiza Entre 50 000 y 60 000 ucranianos podrían buscar protección en Suiza tras la invasión rusa de Ucrania, según la ministra de Justicia de ese país. Karin Keller-Sutter dijo a Blick TV el jueves de la semana pasada que era difícil dar estimaciones precisas sobre la cantidad de ucranianos que pueden viajar a Suiza, ya que depende de cuánto tiempo dure la lucha. Pero podría ser hasta 60.000, aseguró. Este es un desafío muy grande para nuestro país, dijo Keller-Sutter.

¿Y cuáles son los beneficios del llamado permiso S ?

El permiso da opción al alojamiento de los refugiados. Tienen permiso de trabajo de inmediato y el permiso de permanecer en Suiza. Tienen, además asistencia social, atención médica y una subvención de 1000 francos mensuales (CAD $1351), por persona.

Importante destacar que Suiza adoptó ciertas medidas para proteger no solo a los ucranianos sino a los ciudadanos de otros países que tenían residencia en Ucrania y que no pueden regresar a sus países de origen.

¿Cuántos refugiados ucranianos ha recibido Suiza hasta los momentos?

Hasta el domingo 13 de marzo, que son las últimas cifras que manejo, había más de 3000 refugiados que ya estaban registrados y en las noticias reportaron este jueves, los centros de asilo están atendiendo un total de 1000 por día, un número que normalmente se registra, aproximadamente, en un mes. Esto demuestra que han estado trabajando a todo vapor.

Analizando la dependencia energética

Hablar con un país ubicado prácticamente en el medio de Europa es también preguntarse qué pasa con la dependencia energética de Rusia. Un 25% del consumo en la zona que cubre Gaznat, que comprende el oeste de Suiza, vino de ese país en 2021.

Los precios de la gasolina también han aumentado en el territorio suizo,, como ha ocurrido en casi en todas las latitudes, desde que estalló la invasión, hace justo tres semanas.

¿Se ha hablado en Suiza de tomar medidas especiales para disminuir la dependencia de la energía rusa, como se ha expresado en otros países europeos?

Si este conflicto no se prolonga parece que no habría problema. Ya vemos un impacto en los precios de la gasolina, pero por ahora no se observan problemas de suministro (de gas). El problema está si el conflicto se prolonga.

Suiza, además, ha sido un gran impulso histórico de las energías renovables, por lo que continuar con esas políticas sigue teniendo una alta relevancia en ese país.

Búnkeres para todos, por ley Un dato que quizá muchos no conocen es que con el conflicto entre Ucrania y Rusia ha vuelto al tapete el tema de la existencia de refugios antibombas para toda la población suiza. Marcela Aguila comentó que cuando empezó la invasión, comenzó nuevamente a hablarse en las calles sobre qué pasaría si hubiera un ataque. Volvió a salir a la luz. Todas las personas deben tener un refugio en Suiza. Existen, en total 360 000 en todo el país que darían protección a los más de 8 millones de habitantes . Estos búnkers fueron construidos hace muchos años. Suiza, en medio de Europa y sin participar en las guerras… había una gran preocupación. Es por ello que en algún momento los edificios que se construyeron los hicieron con refugios .

