Turista ucraniana no puede volver a su país ni trabajar en Canadá

La empresaria ucraniana de 49 años estudió inglés en Canadá y tenía previsto visitar a algunos de los amigos que hizo en el país.

Cuando partió de Ucrania el 16 de febrero, Trofymchuk no tenía la menor idea de que su ciudad iba a ser atacada por un ejército invasor y que no podría volver sana y salva a su casa.

No quiero ser una refugiada ya que espero que mi país sea libre, pero no puedo volver a casa , dijo Trofymchuk.

A medida que la invasión rusa de Ucrania se intensifica, Trofymchuk se encuentra ahora en una situación difícil. No puede volver a Kiev y seguir dirigiendo su pequeño negocio y tampoco puede trabajar en Canadá porque tiene una visa de visitante.

Los abogados especializados en inmigración informaron que han estado recibiendo llamadas y mensajes tanto de ucranianos que siguen en ese país como de los que se encuentran en Canadá y no saben qué hacer. A principios de este mes, el gobierno federal dio a conocer una serie de programas para ayudar a las personas que huyen de la guerra, pero muchos detalles aún no se han dado a conocer.

La espera

Trofymchuk reservó un alojamiento en Toronto mediante la aplicación Airbnb hasta el 27 de marzo, fecha en la que tenía previsto viajar de regreso a su país. Después de esa fecha no sabe qué hacer.

No tengo más dinero porque mi negocio sigue en Kiev. Quiero trabajar [aquí] pero no puedo. No me es posible ganar dinero y ahora necesito saber cómo voy a vivir , dijo Trofymchuk, que administraba un club social de mujeres en Ucrania.

Trofymchuk ha estado en contacto con varios grupos en Toronto que la están ayudando a solicitar un permiso de trabajo a las autoridades de inmigración del país..

También está preocupada por su madre y su padre, personas ya mayores que viven en un pueblo en el oeste de Ucrania. No sólo teme por su seguridad, sino que no sabe cómo podrá seguir manteniéndolos económicamente.

Combates en Kharkiv entre tropas rusas y la resistencia ucraniana. Foto: La Presse canadienne / Marienko Andrew

Las medidas del gobierno

El mes pasado, Ottawa informó que daría prioridad a las solicitudes de residencia permanente que ya están en marcha para aquellos que quieren venir a vivir a Canadá de forma permanente. Para quienes quieran venir de manera temporal, el ministro canadiense de Inmigración anunció una autorización de viaje de emergencia para los ucranianos, que elimina muchos de los requisitos normales de obtención de una visa para los que entran al país.

La nueva categoría de visa permitirá a un número ilimitado de ucranianos vivir, trabajar o estudiar en Canadá durante un máximo de dos años. También se introducirá un programa de patrocinio familiar.

El abogado de inmigración Lev Abramovich dice que su oficina ha estado escuchando a personas con preguntas sobre los programas recientemente anunciados, así como de personas que tienen interrogantes sobre la presentación de una solicitud de refugio.

Él dijo que han estado aconsejando a las personas que no soliciten el estatus de refugiado en este momento, ya que su audiencia probablemente tendrá lugar solamente dentro de varios meses, cuando la situación sobre el terreno puede ser diferente.

Puede parecer un poco contradictorio, dada la situación en Ucrania, pero en realidad estamos aconsejando a la gente esperar hasta que se aclare la situación. Es posible que haya otras vías mejores , explicó el abogado.

Abramovich dijo que el Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá ha consultado con el Colegio de Abogados de Canadá y con abogados especializados en inmigración sobre los programas, y dijo que reconoce el mérito de ese Ministerio del gobierno canadiense por lo que llamó su enfoque proactivo .

Dijo que él y su equipo están haciendo todo lo posible para ayudar a obtener información actualizada tanto a los que todavía están en Ucrania tratando de huir, como a los que ya están en territorio canadiense.

Al hablar con las personas afectadas, se puede ver que cuando la gente está estresada, están actuando en cierto modo por desesperación. Y nosotros tratamos de tener en cuenta esta situación a la hora de asesorarles , dijo Abramovich.

Abramovich y su equipo han creado un grupo en la aplicación Telegram donde comparten información gratuita a cientos de personas.

También han creado vídeos informativos para ayudar a la gente a tomar decisiones informadas.

Ha sido emotivo, ha sido difícil, pero intentamos ayudar , dijo Abramovich.

Lev Abramovich es un abogado especializado en inmigración en Toronto. Su despacho ha recibido llamadas de ucranianos que quieren huir a Canadá y de otros que ya están en el país. Foto: Photo soumise par Lev Abramovich

Los próximos pasos

En un comunicado, el Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá dijo que emitirá permisos de trabajo abiertos a los visitantes, trabajadores y estudiantes ucranianos que se encuentran actualmente en Canadá y no pueden volver a casa de forma segura.

Ese Departamento informó que se está trabajando para facilitar el programa de autorización de viaje de emergencia y que estará listo para las solicitudes tan pronto como sea posible.

Los detalles sobre el programa de reunificación familiar se anunciarán en las próximas semanas , dijo.

Monte McNaughton, ministro de Trabajo, Formación y Desarrollo de Competencias de la provincia de Ontario dijo que ha estado en comunicación diaria con el ministro federal de Inmigración, Sean Fraser, para agilizar el proceso de traer a los refugiados ucranianos y permitirles trabajar.

McNaughton dijo que su ministerio está creando una línea dedicada de atención telefónica para que los empleadores y los sindicatos informen sobre las oportunidades de trabajo para los ucranianos.

Hoy tenemos más de 200 empleadores y líderes sindicales que han ofrecido más de 30.000 puestos de trabajo bien remunerados para las personas una vez que lleguen aquí , dijo McNaughton.

Mientras tanto, la ucraniana Svitlana Trofymchuk dice que está buscando las posibilidades de trabajo que podría hacer en Canadá. Ella fue entrenadora de gimnasio en su país, así que espera poder encontrar trabajo en ese sector, pero en última instancia quiere volver a Ucrania cuando sea seguro hacerlo.

No estoy sola. He visto a muchos ucranianos como yo en el avión cuando vine a Canadá , dijo. Espero que esta guerra termine pronto, muy pronto , añadió.

Fuente: CBC / F. Merali / S. Agrawal / K. Sasitharan

Adaptación : RCI / R. Valencia