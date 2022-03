La pandemia parece haber redefinido lo que es esencial para la población

Gayla Cameron, estudiante de tercer año de ingeniería en la Universidad de la Isla del Príncipe Eduardo, dice que hacerse las uñas se ha convertido en una pieza clave para cuidar su salud mental.

Es algo que hago todos los meses y es la única cosa que hago para cuidarme a mí misma, así que siempre lo hago. No es un gasto tan grande comparado con todo lo demás que tengo. Por 50 dólares al mes, si me hace sentir bien durante el resto del mes, me parece que vale la pena, especialmente cuando paso tanto tiempo estresada por la escuela. Una cita de Gayla Cameron

Cameron dice que ya ha recortado la mayoría de los gastos no esenciales en los últimos dos años. Así que las verdaderas necesidades, como la comida, el alquiler y la gasolina, tendrían que aumentar drásticamente antes de que ella considere renunciar a su manicura.

Creo que, honestamente, que con la pandemia del Covid-19 hay otras cosas que se han sido recortadas de mi presupuesto. Realmente ya no salgo a los bares. No he ido a un restaurante desde diciembre, así que ese tipo de gastos han desaparecido de forma natural , explica Cameron.

El momento de tratarse bien

Se prevé que la inflación alcance nuevos niveles máximos para fines de año. Esta situación, combinada con un aumento de los precios de la gasolina y el vertiginoso incremento de los costos de los alimentos y la vivienda, ha sido agravada por la pandemia del Covid-19.

Tarek Mady, decano de la Facultad de negocios de la Universidad de la Isla del Príncipe Eduardo y profesor de mercadeo, afirma que, históricamente, el aumento de los precios hace que los consumidores se limiten a cubrir sus necesidades básicas, pero que ahora cree que la pandemia ha cambiado las cosas.

Una de las cosas que siempre digo a las empresas es que el cambio de lo que es esencial o no difiere en función de las circunstancias, difiere en función de muchas situaciones diferentes. La propia pandemia ha cambiado nuestra percepción de lo que es esencial y lo que no lo es. Una cita de Tarek Mady, profesor de mercadeo de la Universidad de la Isla del Príncipe Eduardo.

Pagar 20 dólares por un contenedor de palomitas de maíz es demasiado... pero la gente paga ese precio porque hace parte de la experiencia de ir al cine. Foto: getty images/istockphoto / Nattakorn Maneerat

Por ejemplo, ir al cine. Según Mady, algunas personas dirían que gastar 20 dólares en palomitas de maíz es una parte esencial de la experiencia, aunque no pagarían tanto por esas mismas palomitas en cualquier otra circunstancia.

[Hay] una sensación de que hemos pasado por mucho… y estamos viendo la evidencia que se refleja en un número récord de reservas de viajes y demás, lo que muestra que la gente considera el viajar, en este momento, como una parte esencial , dijo.

Así que si usted tiene una empresa que se alinea con este tipo de productos, es realmente un buen negocio el vender ese mensaje emocional que le dice al cliente 'date el gusto .

Dos años de locura

Mike Ross, quien es uno de los propietarios de Hopyard, un bar y restaurante de cerveza artesanal en el centro de Charlottetown, dice que los clientes están ansiosos por volver a comer fuera de casa a medida que las restricciones de la pandemia disminuyen.

La gente no para de hablar de lo mucho que le gusta que las cosas vuelvan a la normalidad. Hay un final, ¿quién sabe si ya está a la vista? Pero creo que lo que hemos hecho durante los dos últimos años nos ha preparado para lo que viene. Creo que no habrá nada tan doloroso para el negocio de la restauración como los dos últimos años pasados, así que perseveraremos. Una cita de Mike Ross, propietario de Hopyard, un bar y restaurante en Charlottetown.

Ross dice que los costos de la comida ya están subiendo, pero el restaurante se encuentra en medio de una intensa actividad que no se veía en los últimos dos años.

Esto no es más que otro obstáculo y nos hemos vuelto bastante buenos en superar los obstáculos.... Han sido dos años de locura, así que no es que avancemos a ciegas , dijo Ross.

Después de dos años de lo que hemos pasado, creo que si se habla de gastos esenciales, salir y socializar se ha convertido en algo esencial , añadió el dueño del restaurante en la provincia de la Isla del Príncipe Eduardo, en la costa atlántica canadiense.

Fuente: CBC / D. Goodsell / L. Meader

Adaptación: RCI / R. Valencia