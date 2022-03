Montreal: joven ecuatoriano tiene 40 días desaparecido. La comunidad sigue movilizada

El trabajo de búsqueda es arduo y se hace de forma presencial y a través de las redes sociales. (nueva ventana) En entrevista con RCI, Jácome contó que van diariamente a hospitales, psiquiátricos y refugios para personas sin hogar. Asegura que algunas personas dicen haberlo visto por la ciudad y gracias a la colaboración de un especialista en Ecuador, la búsqueda también se ha focalizado en un cuadrante de la urbe en la que creen pueda que Pablo Andrés se esté desplazando.

Tenemos planes de acción que estoy ejecutando. La policía me dijo que como el caso de mi hijo no ese el único no se puede dedicar 100% a su búsqueda y que yo puedo colaborar Una cita de Marina Jácome, madre de joven ecuatoriano desaparecido en Montreal.

Marina Jácome y los voluntarios han puesto afiches en varias zonas de Montreal. Foto: RCI / Cortesía Marina Jácome

Jácome ha estado en contacto con una detective del SPVM, quien lleva el caso de la búsqueda de su hijo. Pablo Andrés llegó a Montreal en 2021 a Montreal.

La búsqueda no ha sido lineal. La policía aseguró a la madre que se han encargado de hacer llamadas a sitios estratégicos, como los hospitales. A las tres semanas de desaparecido Pablo Andrés, su madre pudo constatar que muy pocos centros de salud sabían del caso de su hijo.

Dije ‘que raro, capaz que estos hospitales están desinformados’ así que visité 20 hospitales y ninguno sabía. Entonces lo que hice fue pegar afiches; hablar con la seguridad de los hospitales; hablar con las personas de las emergencias, para que sepan que estamos buscando a Pablo Andrés .

Hasta ahora, la señora Jácome considera que ha visitado 90% de estos lugares ubicados en Montreal. Me falta quizá un 10% porque son aquellos lugares que no sé dónde están, pero no me abastezco .

Marina Jácome ha estado ella misma pegando afiches por la ciudad de Montreal. Foto: RCI / Cortesía Marina Jácome

Ante la movilización, que es grande y debe ser consistente, los voluntarios que la han contactado a través de Facebook, establecieron especies de brigadas de búsqueda. Estas personas también están visitando los lugares en los que podría estar de forma temporal el joven. Pegan afiches con su foto. “No son asociaciones, son voluntarios que me han contactado y me han dicho ‘okay, quiero ayudar. Soy mamá y me siento identificada ¿Cómo te puedo ayudar?’".

Brigadas y marchas

Estas brigadas se han estado reuniendo en la estación del metro Berri-Uqam, una de las más concurridas de Montreal y que tiene una posición estratégica, pues además de estar en el centro de la urbe, en ésta confluyen tres líneas del metro. Las brigadas se reúnen los miércoles, viernes y los sábados.

De hecho, este sábado, cuando justo se cumplen 40 días desde la desaparición de Pablo Andrés, la brigada se reunirá en la mencionada estación del metro y prevé, como ha hecho otro fines de semana, marchar hasta la sede de nuestra casa, Radio-Canada, para mantener en la memoria colectiva el caso del joven desaparecido. Jácome expresó que quisiera que se hagan reportajes televisivos de la desaparición de su hijo, porque así podrían quizá llegar a muchas más personas, sobre todo francoparlantes y angloparlantes.

Este sábado, Marina Jácome junto con los voluntarios marcharán nuevamente hasta la sede de Radio-Canada en Montreal, para mantener en la memoria colectiva que aún busca a su hijo, desaparecido el 30 de enero. Foto: RCI / Cortesía Marina Jácome

Hay un punto sumamente importante que Dios me ha mostrado en este tiempo y es que no solamente puedes estar desaparecido físicamente, también puedes estar desaparecido mentalmente, emocionalmente y físicamente, entonces, este es el tema por el que vamos a hacer esta marcha. Si se sienten identificados, pues súmense a la marcha el sábado .

El encuentro se realizará en la estación de metro Berri-Uqam y la marcha está prevista para las 3 de la tarde.

Uno de los puntos que destacó Jácome es que el trabajo de las brigadas es constante y consecuente, pues además de informar sobre la desaparición de su hijo, es necesario hacer un seguimiento. No solo es necesario ir, pegar el afiche y dejarlo hasta ahí. Es por ello que el segundo plan de acción es apadrinar ese lugar. Es necesario visitarlo, cerciorarse que tengan los afiches cada semana y hacer una llamada para saber: primero, si hay alguna persona con el nombre de Pablo, Pablo Andrés, Pablo Andrés Aguirre o Pablín; y segundo, si hay personas que hayan ingresado sin nombre y que sea latino. La petición es que se comunique inmediatamente conmigo para hablar con la detective. Esa fue la pauta que ella me indicó, para que pueda validar en los hospitales , explicó.

La petición en estos momentos de esta madre es simplemente ayuda. Cuento con 10, 15 voluntarios que se van sumando .

Ponerse en sus zapatos Juan Pablo y Diana son pareja. Tienen tres hijas adolescentes y viven en Montreal desde hace ocho años. Hablan los dos idiomas y cuando se enteraron de que la madre de Pablo Andrés estaba en Montreal no dudaron en buscar cómo ayudarla. Uno no puede dejar de un lado la parte humana, y ponerse en los zapatos de ella, así que hemos tratado de hacer lo que más se puede. Hemos ido a albergues, hablamos con gente en los refugios para personas sin hogar. Estuvimos con los coordinadores haciéndoles conocer el caso , comentaron en entrevista telefónica con RCI. Recordaron que el caso de Pablo Andrés es complejo por el hecho de que tiene 23 años y que, de acuerdo con las leyes, el joven tiene el derecho a desaparecer. Ambos aseguraron estar sorprendido de la fortaleza que tiene la señora Jácome y cómo ha estado manejando todo. Todo eso creo que reside en su espiritualidad. Se mantiene fuerte, optimista y ese es uno de los apoyos más grande que uno le puede dar . Esta pareja no ha podido dedicar todo su tiempo a la búsqueda del joven. Como la rutina de todos, trabajan y tienen sus hijas adolescentes. Ella necesita gente dedicada a hacer el seguimiento, por ejemplo, qué lugares se han visitado . Para los voluntarios, interesados en ayudar en esta causa pueden sumarse al grupo de WhatsApp creado para tal fin. La logística es sumamente grande y la coordinación es excelente. Hay una hoja Excel interactiva donde se puede actualizar qué sitios se han visitado, así como un mapa interactivo. Lo ideal sería ayudarla de forma consecuente . Un punto importante que destacaron Juan Carlos y Diana es la necesidad de que el caso de Pablo Andrés permanezca en la memoria colectiva. Hemos llegado mucho a la comunidad latina, pero sentimos que no ha pasado igual con la comunidad francoparlante o angloparlante. La idea es crear un movimiento mediático y la policía, quizá, va a hacer un poco más. Tengo que decir que parece un poco decepcionante la actitud de la policía. Algo, a lo mejor, está sucediendo debajo que no sabemos, pero la impresión que tenemos es que hemos logrado más buscando por otros lados, con el trabajo de los ciudadanos . Y para que el caso permanezca en la memoria ciudadana, consideran, también se puede ayudar haciendo conocer el caso de Pablo Andrés en otras comunidades. Todos tenemos conocidos anglófonos y francófonos. Podemos hablar con nuestros conocidos para que ellos comiencen a difundir en sus redes .

Llegar a comunidades más allá de las latinas

El caso de Pablo Andrés Aguirre sigue siendo compartido a través de las redes sociales. Son múltipleslos grupos en Facebook (nueva ventana)que mantienen sobre el tapete la desaparición del joven. Según Jácome, la mayoría de la población latina de Montreal ya conoce el caso de alguna u otra manera, pero cree que es necesario que la desaparición de su hijo trascienda a las comunidades locales y de mayoría en la ciudad, claro está, los francoparlantes y los angloparlantes. Tal vez la persona que está cogiendo a Pablo Andrés o la institución o el lugar, no sé, no ha visto los reportes escritos .

Marina Jácome ya tiene más de un mes en Montreal, ciudad a la que viajó a los pocos días de desaparecido su hijo. Desde entonces estableció una página en gofundme para recabar fondos y en parte ayudar a cubrir los gastos que ha generado, no solo su estadía en Montreal, sino la impresión de afiches, movilizaciones en la ciudad y más. La meta de la recaudación de fondos no ha sido alcanzada, pero Jácome dice que sigue gastando dinero para su subsistencia y para todo lo que tiene que ver con las comunicaciones. Hablé también el otro día con el señor cónsul (de Ecuador) y no me ha podido confirmar nada .

Los afiches con la información de Pablo Andrés Aguirre Jácome. Foto: RCI / Cortesía Marina Jácome

Recordemos que a mediados de febrero, el segundo secretario y jefe de la sección consular de la embajada de Ecuador, Marco Torres, confirmó que en el caso de Pablo Andrés estaban vigentes todos los protocolos utilizados en casos similares.