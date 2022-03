La travesía del tenor mexicano-canadiense Ernesto Ramírez

Esta semana, este tenor mexicano-canadiense volverá a los escenarios, luego de prácticamente dos años de muy poca actividad -y un diagnóstico de COVID-19 hace poco meses- y lo hará con la archiconocida Carmen, del francés George Bizet, una obra con la que tiene una historia en particular -y que contaremos más adelante-. Ernesto Ramírez estará justo este martes y el miércoles interpretando a Don José en la versión concierto, con la Orquesta Clásica de Montreal, en la sala Pierre-Mercure.

Amor por la música, por la ópera

Ernesto Ramírez tuvo su primer encuentro con la ópera bien pequeño. Tenía 7-8 años cuando en su México natal, su padre lo llevó a ver varias obras. Entre esas obras estuvieron Fausto y… sí, Carmen.

"Mi familia viene de músicos. Mi bisabuelo fue cantante, pero de populacho, y tocaba el chelo. Recuerdo que un tío, que trabajaba en la orquesta de la ópera de Bellas Artes, le dio a mi papá boletos para ir a ver varias óperas, entre ellas estuvo Fausto y Carmen, precisamente".

Yo me enamoré, cuando escuché esos sonidos, decía ¿pero qué es eso? Era un chavito… Imagina lo que puedes darle a las generaciones futuras si les das la oportunidad de escuchar esto. Una cita de Ernesto Ramírez, tenor mexicano-canadiense.

Su padre también es músico, pianista, pero, como sucede en muchas oportunidades, estudió contaduría y la música quedó finalmente como un hobbie.

Pero eso no frenó a Ernesto a seguir con ese amor por el teatro y la música, pues se dedicó a estudiar para ser cantante. Ya a finales de los noventa sus maestros sabían del potencial y el talento de Ernesto. Le decían que su voz era más lírica y él los escuchaba, pero también seguía su intuición.

Ya me decían que sí podía abordar papeles como Rodolfo (La bohemia), por ejemplo, o Alfredo (La Traviata) Y bueno, cuando eres joven, la voz es más franca. Está menos entrenada, entonces a veces uno toma lo que te dicen y decides, este otro no lo voy a hacer. Todos los maestros te van guiando y mientras más experiencia vas tomando, vas viendo qué otros (personajes) te van resultando. Vas haciendo repertorio y bueno pues la voz se va desarrollando poco a poco .

Tomando experiencia

El tenor contó en su entrevista con Radio Canadá Internacional que la obra que está por presentar, Carmen, ha sido importante en su vida. No siempre se sintió apto para interpretar su personaje dentro de Carmen y en el pasado llegó a decir que no en varias oportunidades.

Varias veces que me pidieron hacer Carmen y dije que no y bueno, pensaron que no me quedaba el papel. El asunto es de que cuando me puse a estudiar la ópera para un concierto que me pidieron de emergencia me di cuenta que es como ponerme una chaqueta: cuando vas creciendo te das cuenta de que no te sirven, que te falta mucho, que ese repertorio no es para ti, entonces te quedas con esa mentalidad y cuando ya se hace uno más -no quiero decir viejo- con más experiencia llegas a ese nivel que querías y empiezas a abordar otros materiales y de repente te das cuenta que te queda la chaqueta. Te das cuenta de que se siente cómodo el personaje .

Hay en todo este proceso un aspecto psicológico importante, asegura Ernesto. Psicológicamente también estás abordando un personaje que, tal vez con toda la experiencia que uno ha tenido en la vida, te queda. Uno tarda un poquito en convencer a la mente de que el personaje ya te queda. Ahora ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer que funcione? .

Lo bueno, agrega el tenor, es que ahora trabajar en Carmen le apasiona. Es algo que disfruta, pues como casi todo en la vida, mientras más lo haces -éste o cualquier otro personaje, la ópera en sí- mejor lo vas haciendo.

El tenor Ernesto Ramírez y la mezzosoprano Julie Nesrallah (Carmen). Foto: Brent Calis Photography

La alegría de regresar a escena con Carmen

La noche del martes Ernesto Ramírez estará nuevamente frente a un público después de la pausa obligada por la pandemia. “Es algo muy emotivo, en especial porque el personaje y yo tenemos un poco en común. José, en cierta forma, se crió en un lugar donde su mamá lo protegió. Viene de ese tipo de familias matriarcales. Él está obviamente obedeciendo a su mamá (...) Se me hace muy apegado a las tradiciones mexicanas, porque cuando estaba chico yo escuchaba a mi abuela, escuchaba a mi mamá, escuchaba a todas las tías siempre hablando de ‘usted, cuando crezca, se va a casar, va a tener hijos y vamos a vivir todos juntos' (...) para mí es como una novela mexicana realmente".

Pero regresar esta noche a las tablas también es importante para Ernesto porque se trata de la Orquesta Clásica de Montreal, específicamente del director de la orquesta Boris Brott, a quien el tenor considera como un ángel de la guarda.

Lo hermoso de esto es que al final, cuando haces carrera, y la haces con un equipo de trabajo, se disfruta más cuando estás con las personas que te gusta trabajar. Por ejemplo ahorita estoy con el maestro Boris, con quien tengo trabajando desde el 2005. Una cita de Ernesto Ramírez, tenor mexicano-canadiense.

Fue precisamente el maestro Brott quien le dio una oportunidad a Ernesto Ramírez de presentarse en Canadá. Vivía entonces en California, Estados Unidos, estudiando con un pianista.

Por pura casualidad tenía una amiga que me dijo ‘por qué no le mandas uno de tus demos a Boris'. En ese entonces estaba desarrollando ideas. Le mandé el demo y me mandó a hablar que quería escucharme en vivo. Pues me escuchó y pues hubo como ese clic. Boris es una superpersona, un hombre muy considerado, una persona muy amable, muy educada y, sobre todo la persona que entonces me invitó y me dijo ‘bueno yo quiero que cantes'. Fue tan importante el maestro porque un director que sabe te cuida. En todos los años que he trabajado con Boris siento que ha sido como el ángel de la guarda porque, además siempre me recuerda ‘ya sabes cantar, ¿Para qué te estás preocupando? No te pongas tantas cosas en la cabeza’ .

La ópera te transporta mentalmente a otro espacio María Luisa Goyo emigró a Canadá hace más de una década. Desde Caracas, ciudad donde nació, hasta Montreal, donde se estableció cuando emigró, la ópera la ha acompañado. "No puedo recordar la primera vez que fui a la ópera, pero creo que la primera obra que vi fue las Bodas de Fígaro. Tenía quizá 9 o 10 años. Han pasado 30 años desde entonces, pero me encantó y me sigue encantando. Es una historia divertida, alegre", comentó en entrevista con RCI. Como en el caso de Ernesto Ramírez, fue el papá de María Luisa la que inculcó el amor por las artes, la música y la ópera y hoy, siendo madre, es algo que quiere también transmitir a su hijo de 4 años. "Aún no ha ido a la ópera, pero sí lo he llevado a conciertos de la Orquesta Sinfónica de Montreal, pero solo aguanta máximo una hora u hora y media, porque todavía está pequeño. Sin duda quiero transmitirle ese amor que siento por la ópera. Quiero que sea como una cita con él cada mes o cada dos meses. Que sea un hábito", expresó.

María Luisa Goyo y su hijo, Emilio, de 4 años, disfrutan conciertos de música clásica cada cierto tiempo. Foto: (Cortesía / RCI) / María Luisa Goyo

Para esta comunicadora y especialista en marketing, la ópera sí es elitista, a pesar de que viene de un país que ha ganado titulares también por la gran iniciativa de El Sistema. "Vi como de verdad transforma a los niños, los lleva a otros niveles donde una persona de bajos recursos no puede, generalmente. Pero la ópera sigue siendo elitista. Sigue siendo una actividad costosa. La ópera ha buscado hacer programas para incentivar al público más joven, ofrecer tickets en descuento. Desde que llegué a Canadá trato de comprar un pase anual que también te da descuento, pero porque es una prioridad para mí. No todo el mundo tiene esa prioridad", explicó. Lo que María Luisa Goyo adora de la ópera es que fusiona el teatro, con la música clásica y el canto. "Es muy demandante para un artista, pues no solo le exige que cante, sino la puesta en escena. Es alucinante. Siempre son majestuosas y la música te entra por todos lados. Es algo que he visto desde pequeña. Creo que la ópera te abre las puertas de muchas maneras, mentalmente te transporta a otro espacio".

Trabajar para democratizar la ópera

Es común escuchar que la ópera es elitista. Hay esta idea en torno a este tipo de arte de que solo van personas que pueden darse ese lujo. Parece que existe una desconexión entre el público en general y la ópera, a pesar de que muchas de estas obras narran no solo historias populares, sino que apelan a todas nuestras emociones.

Para el tenor mexicano-canadiense sí hay una especie de desconexión, en especial, debido a los espacios a los que se les da prioridad financieramente hablando.

Ernesto reconoce que en Canadá se han hecho esfuerzos para democratizar más este arte y qué mejor forma que hacerlo a través de la educación de los niños desde que están pequeños. Pero todavía queda un largo camino por recorrer.

Ernesto Ramírez, en los ensayos para la presentación de "Carmen", con la Orquesta Clásica de Montreal. Foto: RCI / María Gabriela Aguzzi

"En todos estos años que he estado ejerciendo este trabajo en la ópera me he dado cuenta que sí, en cierta forma, la ópera se ha convertido en algo más… le podríamos llamar elitista, pero tal vez lo que pasa es que hay una desconexión entre la realidad de lo que el teatro o las personas que manejan los teatros quieren y lo que el público quiere. Estamos hablando de música clásica contra otros gremios musicales… ¿dónde se concentra la prioridad económica? En el mundo de la música pop, pero ¿qué es el pop? Es música del pueblo, digerible, popular y tiene más auge, es más fácil de digerir, tal vez está escrita con cuatro acordes. Lo demás lo empaquetan con otras cosas: tienes que verte de cierta forma, etcétera. El teatro se ha valido de todas estas protecciones culturales. No se deja influenciar por la falta de cultura. No quiere decir que el pop o los otros gremios musicales tengan menos méritos".

La música es la música y si te puede llegar al corazón es realmente lo que vale. Pero el vehículo que está utilizando hoy en día el gremio popular es el dinero. Una cita de Ernesto Ramírez, tenor mexicano-canadiense.

Para Ernesto, todo el peso no recae en los teatros. Reconoce que la cultura no se engendra en estos espacios. Se da desde las pequeñas escuelas. Los niños son los que llevan esa pauta. Yo creo que eso es lo que hace falta. No hay el presupuesto suficiente como para llegar a las escuelas .