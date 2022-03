Alza importante en el robo de vehículos en Montreal

Hugo Bourgoin conoce la realidad. Su auto, un Honda CR-V fue robado, a plena luz del día, a finales de enero, mientras paseaba con su esposa y su hijo en un parque. Cuando terminó de jugar con su familia, llegó al lugar donde había dejado estacionado su auto y vio cómo su SUV se alejaba del lugar.

Es importante decir que el Honda CR-V es una de las camionetas más vendidas en Quebec.

De acuerdo con Jean-Claude Grave, propietario de varios concesionarios, es esta la razón por la que se encuentra también entre los más robados.

El vehículo es víctima de su propio éxito. Cuanto más se vende, más demanda hay para piezas o para ser revendido en otro país, por lo que los autos y SUV más populares son los que más se roban. Una cita de Jean-Claude Gravel, propietario de concesionarios

Los concesionarios no son inmunes a los robos. Gravel Honda a veces es víctima de robos en su propio estacionamiento o cuando sus vehículos son prestados como cortesía, lo que ha provocado que las primas de seguros de la compañía se disparen. Tuvimos un aumento de 300%. Y eso aparte de los deducibles que han aumentado casi un 1000 % , explicó Jean-Claude Gravel.

En 2021, el Servicio de policía de la Ciudad de Montreal (SPVM) contabilizó 6572 robos de vehículos en Montreal. Un incremento de 37% respecto al año anterior y un récord desde 2012.

Y el fenómeno va más allá de las fronteras de la metrópolis. Desde que el desconfinamiento se está llevando a cabo, el robo de autos está en aumento y rápido, no solo en Quebec, sino en Ontario , indicó Charles Rabbat, un exoficial de policía que ahora es vicepresidente de desarrollo comercial en Intelli-Force Sécurité y asesor de Marquage Antivol Sherlock.

Si bien es imposible establecer con certeza cuál es la causa del aumento de los robos, muchos apuntan a cuellos de botella en la cadena de suministro. La escasez mundial de chips electrónicos, utilizados en la fabricación de vehículos, ha obligado a varios fabricantes a reducir su producción.

Los ladrones se aprovechan de la situación , dice Jean-Claude Gravel. Debido a la pandemia, hay piezas raras, por lo que los automóviles tienen una gran demanda.

"El Honda CR-V es un modelo muy demandado en los mercados internacionales, que no se restringe a Norteamérica, sino que está homologado en varios mercados. Eso puede convertirlo en un objetivo interesante para los ladrones que quieren exportar”, informó Jesse Caron, experto de CAA-Quebec.

Según Charles Rabbat, los robos de vehículos son en su mayoría obra de redes criminales que utilizan el puerto de Montreal para llevar a cabo sus actividades. Crimen organizado italiano, crimen organizado ruso, crimen organizado libanés, aseguró. ¿Por qué digo eso? Porque encontramos vehículos con placas de Quebec en Beirut, Líbano, Rusia, Sierra Leona, Nigeria .

Estratagemas para el robo de autos.

Estratagemas sofisticados

Los estratagemas de los ladrones evolucionan con la tecnología. En particular, son capaces de burlar las llaves inteligentes que normalmente tiene que tener para arrancar un vehículo, presionando un botón ubicado al lado del volante.

Uno de los modus operandi requiere la presencia de dos malhechores. Uno de ellos está situado cerca de la vivienda del propietario del vehículo, con un dispositivo que permite captar y amplificar las ondas de la llave inteligente que se encuentran en la vivienda. El otro se queda cerca del auto con otro dispositivo.

"La señal de la llave inteligente llegará al dispositivo del delincuente que está al lado del coche y es como si tuviera la llave en el bolsillo en ese momento. Puede abrir la puerta, sentarse en el vehículo, arrancar el motor y marcharse", explicó Jesse Caron. El truco se hace en menos de un minuto.

Otro estratagema, sin embargo, es mucho más común. El ladrón debe forzar la puerta del vehículo y luego conectarse al puerto OBD 2 (diagnóstico a bordo), es decir, a la toma de ubicada debajo del tablero.

"Insertan un pequeño módulo electrónico que le permite al delincuente, con una computadora u otro dispositivo, ir directamente a la computadora de control del vehículo y crear una llave inteligente. Es como empezar de cero y asignar una nueva llave inteligente al vehículo", agregó Caron.

Probablemente así fue como le robaron el auto a Hugo Bourgoin. Cuando fue encontrada, la puerta mostraba signos de haber sido forzada. Cuando me llamó el policía me dijo: Ven, pero seguro que no vas a poder salir con tu carro. Seguro que ya no te va a servir la llave para abrir las puertas ni para arrancar el vehículo .

Su Honda CR-V fue localizada al día siguiente del robo, en un estacionamiento a solo un kilómetro del parque donde había sido robado ¿Sorprendente? No realmente. Tras cometer el delito, los delincuentes mueven el vehículo y lo dejan uno o dos días por si un sistema de localización permite ubicarlo rápidamente. Una técnica para evitar ser atrapado por la policía.

En el caso de Hugo Bourgoin, fue un alguacil quien hizo el hallazgo, pues pensó que era sospechoso que hubiera un CR-V en la parte trasera del estacionamiento. Ingresó el número de placa y vio que era un vehículo robado. El alguacil puso una tranca en el neumático para asegurarse de que no se movería de allí y llamó al 911.

Frenar a los ladrones

Hugo Bourgoin se pregunta por qué Honda diseña vehículos que son tan fáciles de robar. El fabricante, todo lo que puede decirnos es: Instale un sistema de rastreo . Esto es lo que finalmente hicimos, pero fue un costo de cientos de dólares adicionales”, lamentó

"En Gravel Honda decidimos tomar el toro por los cuernos sin esperar al fabricante. Tenemos un sistema que hacemos en casa. Por ahora, es confidencial. Si por lo menos un ladrón intenta salir con el vehículo con una llave falsa, el sistema de alarma se activa automáticamente y el coche no anda", explicó ean-Claude Gravel.

Charles Rabbat también cree que los fabricantes no se toman este tema lo suficientemente en serio. Podrían hacer mucho más. Cualquier fabricante que se precie debería instalar un protector OBD , aseguró. La pequeña caja de metal, que protege el conector de diagnóstico, puede instalarse a cargo del propietario y cuesta entre $200 y $250.

Para protegerse contra el robo, también puede colocar sus llaves inteligentes en una caja de metal cuando el vehículo está estacionado en casa, lo que bloquea su señal y, por lo tanto, evita que los ladrones la amplifiquen.

Además del sistema de rastreo y el protector OBD, también puede instalar una buena barra antirrobo que permite bloquear el volante. De hecho, cuantas más capas de seguridad haya, más disuadido estará el ladrón.

Fuente: Radio-Canada | Adaptación MGA.