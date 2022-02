Crece negocio para cabello rizado al norte de Columbia Británica

Asegura que tanto ella como sus amigas han tenido dificultades para encontrar personas en el norte Columbia Británica que tengan capacidades para trabajar con peinados negros y texturizados, y cuando finalmente encuentran a alguien, a menudo pagan más por el servicio.

Siento que es injusto que tengas que pagar el doble o el triple de la cantidad solo porque alguien no puede trenzar porque cree que es difícil , aseguró debido a los precios más altos que se les pide que paguen.

Ese es un vacío que Sonya Stevens, de 22 años, espera llenar con su nuevo negocio, Braided Crowns, que se especializa en peinar cabello negros a precios más accesibles.

Stevens vio la necesidad cuando se mudó a Prince George desde Jamaica en 2018 y tuvo dificultades para encontrar productos y personas que la ayudaran a peinarse.

Me di cuenta de que en Prince George realmente me necesitaba, porque no hay mucha gente aquí que pueda peinar este tipo de cabellos , dijo.

Una estilista autodidacta al servicio de una población en crecimiento

Mientras estudia para obtener un título en administración en la Universidad local de Nueva Caledonia, Stevens está encontrando el éxito en su trabajo paralelo como estilista, atrayendo clientes que no han podido encontrar a alguien con el conocimiento para cuidar su cabello adecuadamente en el norte Columbia Británica, a pesar de que ella no tiene ningún entrenamiento formal.

Aprendí todo sola , dijo Stevens sobre cómo aprendió a trabajar con trenzas, tejidos y más. Me encanta peinar .

Aunque el área metropolitana de Prince George tiene más de 85 000 personas, menos del 1% son negros, según los últimos datos de Estadísticas Canadá.

Pero ese número está creciendo a medida que más personas vienen del extranjero o de otras partes de Canadá para estudiar o trabajar.

Tu cabello es tu corona

También atiende a personas que crecieron en la ciudad pero que nunca antes habían tenido a alguien con su conocimiento peinándose.

Me di cuenta de que hay muchos niños birraciales aquí, niños mestizos, y las mamás no saben cómo peinarlos, porque la textura es diferente a la de sus padres, que son caucásicos , dijo.

Stevens está sorprendida por las contribuciones positivas que puede hacer a la comunidad negra en Prince George, un peinado a la vez.

Y está feliz de ver que otros estilistas se interesan más activamente en aprender a peinar diferentes tipos de cabello, lo que ella cree que es una parte central para expresar quién eres.

Tu cabello es tu corona , dijo. Es parte de tu identidad. Protégela .

