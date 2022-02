Mes de la Historia Negra: Portadores negros dejaron un legado de derechos laborales

Todos recordamos haber visto a nuestro padre sentado en la mesa de la cocina con periódicos en el piso y estaba lustrando sus zapatos, preparándose para ir a trabajar , dijo Jennings, quien fue parlamentario federal durante mucho tiempo. Solo cuando crecí comprendí la naturaleza de su trabajo y por qué estaba tan privado de sueño .

Es una historia poco conocida, pero Jennings, que nació en las afueras de Birmingham, Alabama, en 1914, comparte una historia de inmigración similar con muchos patriarcas de la comunidad negra de Montreal de principios del siglo XX.

A través de una nueva serie de televisión, más canadienses conocerán los sacrificios y las contribuciones realizadas por los porteadores negros.

La serie dramática de CBC y BET, The Porter, presenta la historia de los portadores de vagones para dormir, principalmente negros, en la década del veinte, que atendían a los pasajeros del ferrocarril que eran en su mayoría blancos.

Los porteadores estaban notoriamente mal pagados y sobrecargados de trabajo, y regularmente enfrentaban el racismo de los viajeros.

Sus propinas dependían del pasajero , dijo Jennings. Si fueran objeto de racismo... no podrían responder porque no solo no recibirían una propina, sino que también serían reprendidos y posiblemente despedidos de su trabajo .

A pesar del trabajo agotador, Jennings encontró la energía para desempeñar un papel activo en su sindicato y en la Iglesia Unida de Montreal, como muchos de sus contemporáneos.

Ensley Gabriel, un exportero, solía frecuentar el famoso club de jazz Rockhead's Paradise, en Montreal, cuando su trabajo lo trajo a la ciudad. Foto: (Submitted by Catherine Tolbart)

Los porteadores negros tienen un historial de organización comunitaria. Cuando se les mantuvo fuera de la Hermandad Canadiense de Empleados Ferroviarios, el sindicato más destacado de trabajadores ferroviarios en ese momento, formaron la Orden de Porteadores de Coches Dormitorio en 1917, el primer sindicato negro de Norteamérica. También presionaron por prácticas justas de empleo y políticas de inmigración para beneficiar a todos los canadienses.

Catherine Tolbart solía fotografiar a los porteadores que se alojaban en Montreal cuando visitaban el famoso club de jazz Rockhead's Paradise. Fue así como conoció a su expareja, el portero Ensley Gabriel, y con él formó una familia.

A todos les gustaba el club. Solía ​​tocar la guitarra , dijo.

Muchos [porteros] querían tomarse una foto conmigo para guardarla como recuerdos... Eran caballeros, y no eran descarados. Te trataban con respeto .

Muchos de los porteadores fueron contratados precisamente porque eran educados y se esperaba que mantuvieran conversaciones con clientes blancos privilegiados.

Podrían tener conversaciones inteligentes con los porteadores negros sobre cualquier cosa, desde Platón hasta economía… pero no iban a pagar esa prima , dijo la historiadora Dorothy Williams, profesora de la Universidad de Concordia en Montreal.

Williams, quien se desempeñó como consultor histórico para The Porter, dice que es alentador ver la dramatización de las historias negras, pero los planes de estudio actuales no presentan las acciones de los negros como parte integral de la narrativa canadiense.

Crecí con la mayoría de la gente pensando que los negros llegaron aquí solo en la década de sesenta, totalmente ajenos a los cientos de años de historia , aseguró.

Jennings dijo que la razón por la que tan poca gente conoce la lucha de los porteadores negros por los derechos laborales y sus contribuciones generales a la historia canadiense es que la historia canadiense es eurocéntrica.

Muchos de los valores que tenemos hoy son los valores que ellos defendían, y recién ahora empiezan a formar parte del discurso común , indicó.

Estoy seguro de que habrá una gran cantidad de personas negras, descendientes de cargadores, que se apropiarán de las diferentes historias [de The Porter] como parte de la suya .

Fuente: CBC News | Adaptación MGA.