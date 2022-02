Tamara Lich, organizadora del convoy de camioneros, seguirá detenida

La mujer, de Alberta y líder de la campaña de recaudación de fondos a través de GoFundMe -que fue suspendida, con un monto de 10 millones de dólares- fue detenida el jueves de la semana cerca del Parlamento canadiense.

Lich fue acusada de dar recomendaciones para cometer vandalismo.

La jueza Julie Bourgeois determinó que el riesgo de reincidencia de parte de Lich es muy elevado, debido a su historia reciente en la ciudad de Ottawa.

Su detención es necesaria para la protección o seguridad del público. Una cita de Jueza Julie Bourgeois, Corte de Ontario.

Tamara Lich, una de las organizadoras del convoy de camiones, hablaba con agentes de policía el 17 de febrero de 2022, el día que fue detenida. Foto: Reuters / Patrick Doyle

"Existe una gran probabilidad de que, si la liberan, cometa un delito penal, más específicamente, continúe comportándose o alentando un comportamiento que obstaculice, interrumpa o interfiera deliberadamente con el uso, disfrute y operación legítimos de la propiedad”, señaló la jueza en su declaración.

Otro organizador de la manifestación, Chris Barber, quien también fue detenido el jueves pasado, fue liberado bajo fianza el viernes.

"Contrariamente al testimonio del señor Barber, su testimonio no me impresionó ni me convenció de que está lista para regresar a casa y seguir las condiciones de liberación de los tribunales", agregó la jueza Bourgeois. Encontré su testimonio reservado y su actitud casi obstructiva .

La audiencia de Pat King, otro de los organizadores del convoy de camioneros, se lleva a cabo también este martes.

Fuente: Radio-Canada | Adaptación MGA.