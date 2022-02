Ley de Emergencias pasa votación crucial en la Cámara de los Comunes con apoyo del NPD

Los conservadores abuchearon cuando los del NPD dijeron estar a favor de la moción y aplaudieron a los del Bloc québécois cuando sus parlamentarios los apoyaron en su decisión de no estar a favor del uso de la ley.

La moción fue aprobada con 185 votos a favor y 151 en contra.

Inmediatamente después de que se aprobó la votación, la líder conservadora interina Candice Bergen se puso de pie e intentó presentar una moción para rechazar el uso de la Ley de Emergencias, pero esa moción fue descartada.

Más temprano en la jornada del lunes, el primer ministro Justin Trudeau defendió la decisión de su gobierno de invocar la Ley de Emergencias en respuesta a las manifestaciones que ocuparon calles del centro de Ottawa, asegurando que su gobierno no tomó la decisión a la ligera.

"Quedó claro que las autoridades provinciales y locales necesitaban más herramientas para retomar el orden y mantener a la gente segura”, aseveró Trudeau.

Cuando se le preguntó si era necesario desplegar los recursos de la ley ahora que la policía logró desalojar los alrededores del Parlamento, el primer ministro canadiense dijo que su gobierno no mantendrá los poderes que da el texto legal un día más de lo que sea necesario .

Recordemos que los liberales invocaron la semana pasada el uso de esta ley, por primera vez, desde su aprobación en 1988.

El lunes

Si bien la intervención policial que se llevó a cabo en Ottawa desde el viernes y durante todo el fin de semana puso fin a la ocupación de los alrededores del Parlamento canadiense, el primer ministro Justin Trudeau considera que el Estado de emergencia aún no ha terminado. Trudeau aseguró el lunes que recurrir a la Ley de Medidas de Emergencia es aún necesario.

En conferencia de prensa, el primer ministro Trudeau indicó que invocar la ley fue necesario, pues las fuerzas del orden la necesitaban y permitió bloquear el financiamiento extranjero, argumentó en la conferencia, en la que estuvo acompañado por la vice primera ministra de Canadá y ministra de Finanzas, Chrystia Freeland, del ministro de Justicia, David Lameti, del ministro de Seguridad Pública, Marco Mendicino y de la Protección Civil, Bill Blair.

Sentimos que estos días, en el presente, la situación es aún frágil. La situación de emergencia sigue presente. Una cita de Justin Trudeau, primer ministro de Canadá.

"Vamos a seguir monitoreando la situación día tras días para ver cuándo podremos quitar el Estado de emergencia. No será en lo inmediato, pero todos los días vamos a reevaluar y esperamos no mantenerlo por más de un día de lo necesario”, precisó.

Entretanto, las fuerzas policiales afirman que ciertos manifestantes o grupos organizadores han dicho que hay posibilidades de seguir con las demostraciones.

El domingo, el jefe interino de la Policía de Ottawa, Steve Bell, indicó que llegar a tener la paz en el centro de la ciudad podría tomar cierto tiempo.

Un voto crucial. ¿Un voto de confianza?

Mientras tanto, los debates siguen en la Cámara de los Comunes respecto a la ley excepcional. Se prevé que la votación final se lleve a cabo este lunes, a las 8 pm.

El Partido Conservador de Canadá y el Bloc québécois indicaron que estarán en contra de recurrir a la Ley de Emergencias, mientras que el Nuevo Partido Democrático ha dicho que estará a favor, pero que se reserva el derecho de cambiar de opinión.

"Confío en el que mayoría de los parlamentarios van a votar esta noche para proteger el Estado de derecho, para proteger a los canadienses y sus libertades", dijo el primer ministro cuando lo interrogaron sobre el tema del voto. No puedo imaginar quién va a votar en contra de este proyecto de Ley , agregó.

Líder de un gobierno minoritario, Trudeau también fue cuestionado sobre la posibilidad de que el voto sobre el uso de la ley termine convirtiéndose en un voto de confianza, que podría hacerle perder el poder si no obtiene el apoyo necesario.

"Me cuesta imaginar que un parlamentario que vota no a estas medidas pueda imaginar que es algo más que demostrar confianza en la responsabilidad y competencia del gobierno”, respondió.

El líder del NPD, Jagmeet Singh, aseguró que efectivamente se trata de un voto de confianza.

"Nuestra decisión se basa realmente en la amenaza. […] Este no es el momento de jugar y ganar puntos políticos, argumentó la tarde del lunes, al reiterar su apoyo al gobierno, a pocas horas de la votación. Todavía estamos en una crisis nacional".

Estamos listos para apoyar la Ley de Medidas de Emergencia, pero con grandes vacilaciones y reticencias. Una cita de Jagmeet Singh, líder del Nuevo Partido Democrático.

"Estamos listos para retirar nuestro apoyo tan pronto como esta ley ya no sea necesaria, agregó el líder de los nuevos demócratas, y pidió al primer ministro que proporcione información actualizada y clara sobre la situación".

Según Singh habrá tres elementos que podrán determinar que la ley no es necesaria: que el tema del financiamiento extranjeros de los manifestantes se clarifique, que las fuerzas policiales estime que la situación es normal y que se disipen las amenazas de nuevas manifestaciones.

"Para nosotros, el objetivo es realmente detener el movimiento, detener la amenaza a nuestra democracia”, dijo.

Para el líder del NPD es importante que esta ley sea vista como un precedente, ya que la situación no tiene precedentes. Llamó a que no se use contra los pueblos indígenas, ambientalistas o sindicalistas, por ejemplo, que podrían participar en protestas pacíficas en el futuro.

La manifestación de Ottawa reunió a varios grupos de extrema derecha, seguidores de teorías conspirativas, reclamantes de libertad y contra un gobierno que consideran totalitario. Foto: The Canadian Press / Adrian Wyld

Sobre el bloqueo

El acceso al centro de Ottawa sigue siendo difícil luego de un fin de semana de intervención policial que puso fin, en gran medida, a la manifestación de camioneros que paralizó la capital canadiense durante 23 días.

Además de patrulleros que vigilan las calles fueron establecidas barreras metálicas, así como controles viales en más de 100 puntos en toda la ciudad.

Aunque muchos de los camioneros se han establecidos en zonas aledañas, algunos han dicho a través de las redes sociales que volverán al centro de la ciudad.

Steve Bell, jefe de la Policía de Ottawa, no precisó cuándo se pondrá fin a los cierres de vías.

Según la información de las autoridades, las fuerzas de orden arrestaron 191 personas, presentaron 398 acusaciones y remolcaron unos 90 vehículos.

Fuente: Radio-Canada | Adaptación MGA.