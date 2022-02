"Nuit Blanche" de Montreal: unas 50 acitivades gratuitas para los noctámbulos

Este año el evento se celebrará el sábado 26 de febrero y propone unas 50 actividades completamente gratuitas.

Para ese día, ICI Radio-Canada Première ofrecerá una programación especial, con una emisión de JS Tendresse, conducida por Jean-Sébastien Girard, de 10 pm a 12 am y una animada por Nicolas Ouellet, de 12 am a 2 am, en directo.

Durante la Nuit Blanche muchos museos permanecerán abiertos al público, de forma gratuita. Importante destacar que la mayoría de los museos están pidiendo reservaciones previas para poder visitarlos. Entre los que participan en la Nuit Blanche están el Museo McCord y el Pointe-à-Callière.

Habrá igualmente experiencias sonoras y visuales presentes en varios lugares, entre ellas un viaje multisensorial (pago) en la Société des arts technologiques (SAT), así como experiencias inmersivas en el Centre Phi.

Así luce parte del centro de Montreal, Quebec. Foto: Radio-Canada / Jean-Claude Taliana

También se realizarán eventos más allá del centro de Montreal. En el Bistro Ste-Cath, en el vecindario de Hochelaga-Maisonneuve, se realizará una noche de poesía y debates literarios humorísticos, entre los que participarán Jean-Paul Daoust, David Goudreault y Kathia Rock.

En el centro, en especial en el Quartier des spectacles, habrá eventos especiales y se podrá patinar en la nueva pista de patinaje sobre hielo de Banque Scotia, hasta la 1 am.

Será en este lugar donde igualmente habrá numerosas actividades para la familia durante la semana de vacaciones que se celebrará posteriormente.

Toda la programación pueden encontrarla en el sitio web del Festival Montréal en lumière.

Fuente: Radio-Canada | Adaptación MGA.