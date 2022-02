[Reportaje] Dos latinas a la vanguardia del arte digital y comprometido en Canadá

El arte digital combina diversas técnicas como la fotografía, el vídeo, la animación y el diseño gráfico con tecnologías, como la codificación y los aparatos electrónicos, para crear obras que reinventan el mundo, sus lugares y su gente de formas nuevas e interesantes.

Ruby y Soledad forman parte de esa nueva generación. Siga leyendo para conocerles.

Ruby Smith-Díaz

Nació en Edmonton, Alberta, Canadá de madre chilena y padre jamaiquino.

Tiene una formación en Educación pero encontró su pasión trabajando como artista multidisciplinaria, utilizando el arte y la educación popular para organizar, empoderar y construir comunidades .

Con su proyecto Tierra Negra Arts, esta joven propone talleres donde el arte sirve de herramienta para "construir comunidades más inclusivas, libres de opresión", dice Ruby Smith-Díaz.

La artista cree que Canadá ha ignorado por mucho tiempo su pasado de esclavitud. Para Smith-Díaz sus formaciones son una manera de provocar un diálogo y reflexión al respecto.

A medida que me fui enterando de esa historia, creí importante también el difundir esta información hacia los jóvenes afrodescendiente específicamente. Aquellos que están en los colegios y que no se sienten identificados con lo que están aprendiendo y para ofrecerles alguna manera para que puedan expresar sus vivencias a través de medio artístico. Una cita de Ruby Smith-Díaz, artista y educadora

Recientemente recibió una beca para facilitar su taller Historias Negras + Futuros (Black Histories + Futures) en un colegio en Surrey, en Columbia Británica.

Son 8 talleres que se enfocan en la historia y la resistencia Afrodescendiente en Canadá. A los jóvenes les hablo de [los barrios negros] de Hogan's Alley en Columbia Británica y Africville en Nueva Escocia.También sobre el despojo de terrenos Indígenas a través del proyecto colonial de Canadá. Además, les doy a conocer sobre el arte y el activismo de personas Afrodescendientes viviendo en Canadá. Una cita de Ruby Smith-Díaz, artista y educadora

Durante los talleres, los jóvenes están activamente creando arte con varios medios diferentes como el estampado, cianotipos, fotografías, y medios mixtos, dice la artista y educadora Ruby Smith-Díaz.

Su otro trabajo artístico, Eclipse, combina elementos de video, de arte visual con música. Ruby toca el banjo y lo mezcla con su voz y con letras que tratan de algunos temas que le preocupan. Escuche:

Además de la música y los talleres comunitarios, Ruby Smith-Díaz, tiene una especialización en entrenamiento físico y como instructora certificada de fitnes, es fundadora del proyecto deportivo Autonomy Fitness.

Quiero utilizar mi historia personal para luchar contra la vergüenza corporal y el dolor crónico. Quiero ayudar a otros a convertirse en personas más completas y poderosas a través del movimiento de sus cuerpos. Una cita de Ruby Smith-Díaz, artista y educadora

Soledad Fátima Muñoz

Artista interdisciplinaria nacida en Canadá y criada en Rancagua, Chile.

Actualmente radicada en Toronto, su trabajo busca explorar los espacios sociales que habitamos combinados a experiencias sonoras.

En 2014, Soledad Fátima Muñoz lanzó Genero, un proyecto de audio/compañía discográfica que se centra en la distribución y mayor representación de mujeres y artistas no binarios en el ámbito del sonido.

Después, en 2017, cofundó CURRENT Feminist Electronic Art Symposium , un simposio de música y arte electrónico multidisciplinario que trabaja con mujeres, artistas no binarios y BIPOC (Negros, Indígenas y Personas de Color, por sus siglas en inglés) en Vancouver y más allá.

Ampliar imagen (nueva ventana) Una de la últimas exhibiciones de Soledad Muñoz en Toronto se llamó Zona de Sacrificio. Según la artista de quien vemos una obra textil en la foto, la familiaridad o el desconocimiento del término sacrificio denota la relación colonial y extractivista en Chile y Canadá, sus dos patrias. Foto: (Cortesía del artista)

En su práctica artística personal, Soledad utiliza frecuentemente utiliza técnicas de arte textil en sus obras.

A través de tejidos, bordados o telas estampadas la artista quiere darle un sentido orgánico a su mensaje social y político.

"Trato de nunca olvidar que es de humanos de quienes hablo en mi arte", dice Muñoz.

Entiendo el tejido como la continuación de nuestro gesto social, donde un hilo no puede sostenerse en el espacio, ni dos de ellos. Es una comunidad de hilos interconectados la que crea el material y las relaciones entre ellos las que crean el espacio. Por ello, la mayor parte de su obra se basa en la relación de la estructura tejida con el sonido, y los espacios interconectados y siempre cambiantes que crean. Una cita de Soledad Fátima Muñoz, artista

Esta creadora recibió recientemente la beca al mérito de la New Artist Society en la School of the Art Institute of Chicago, el premio a las artes de la ciudad de Vancouver para artistas emergentes en artesanía y diseño, y el premio Emily Carr President's Media Award - Installation/Interactive Media.

Uno de sus proyectos recientes es Destenidxs Desaparecidxs , una pieza textil-sonora compuesta por retratos de alambre de cobre tejido de las personas desaparecidas por la dictadura de Augusto Pinochet en Chile (1973-1991).

La primera versión de esta obra se expuso en [...] la ciudad de Chicago, cuarenta y cinco años después del golpe de Estado militar en Chile. Al explorar las propiedades conductoras del alambre de cobre y su materialidad histórica, la pieza pretende llamar la atención sobre la política que hay detrás de la extracción indiscriminada de recursos naturales y las vidas humanas que se pierden debido al neoliberalismo. Una cita de Soledad Fátima Muñoz, artista

La creadora tiene otra pieza textil de 17 metros en la que representa 104 rostros de algunas de las víctimas de la Escuadrón de la Muerte.

Ampliar imagen (nueva ventana) La pieza Caravana de la Muerte será instalada en el edificio de La Providencia en Antofagasta, Chile, un centro de detención y tortura durante la dictadura de Pinochet. Foto: (Cortesía de la artista)

Recordemos que tras golpe de Estado de 1973, un comando del ejército chileno volaba en helicópteros de sur a norte de Chile, de prisión en prisión inspeccionando guarniciones militares y luego ordenando, o llevando a cabo ellos mismos, la ejecución de los detenidos.

A ese comando militar que mataba a activistas pro-democracia o seguidores del derrocado presidente constitucional de Chile, Salvador Allende, se le conoce como el Escuadrón de la Muerte.

Soledad Muñoz fue una de las creadoras de "La Parte de Atrás de la Arpillera", una obra audiovisual hecha en colaboración con Amaranta Espinoza y Lula Almeyda.

La obra muestra la historia alternativa de Chile a través de la resistencia textil.

La joven artista cuenta que pronto se organizarán talleres y conversatorios en Toronto y Brampton, Ontario, con "lxs Arpilleristas y bordadorxs" que protagonizan este documental.

Hacia adelante

Durante el mes de febrero, Ruby Smith-Díaz está participando activamente en un reto instigado por Black History Art Month Challenge de Robert Tres. Sus obras pueden ser consultadas en Instagram en su cuenta @tierranegra_arts.

Por su parte, Soledad Muñoz sigue implicada en varios proyectos como artista y como curadora. Recientemente estuvo en Chicago para animar unos talleres de bordado dentro del marco de su proyecto cinematográfico La Parte de Atrás de la Arpillera.

