Ley de Emergencias: un debate histórico en el Parlamento canadiense

El primer ministro Justin Trudeau inició el debate reiterando las razones que lo impulsaron a invocar la ley, por primera vez, desde que fue adoptada en 1988, para reemplazar la antigua Ley sobre Medidas de Guerra.

Trudeau expresó en el debate que es necesario que las manifestaciones finalicen, por el bien de la economía, de las familias y los trabajadores, al tiempo que reconoció que los bloqueos en sitios fronterizos, como Coutts, en Alberta y Emerson, en Manitoba llegaron a su fin.

"La decisión de invocar esta ley es una solución de último recurso y no fue tomada a la ligera, porque bloqueando las cadenas de suministro, las protestas ilegales generan daños considerables a nuestra economía y a los canadienses", dijo el primer ministro.

La Ley de Emergencias tendrá un límite de tiempo y estará dirigida a abordar las amenazas de ocupaciones ilegales y bloqueos únicamente. Las medidas son razonables y proporcionadas. Una cita de Justin Trudeau, primer ministro de Canadá

Tal y como lo había expresado el lunes, Trudeau insistió en el hecho de que a pesar de la activación de la ley, la Carta Canadiense de Derechos y Libertades sigue protegiendo los derechos individuales. Los derechos fundamentales, incluyendo la libertad de expresión y el derecho a manifestar, no están suspendidos y las fuerzas armadas no serán desplegadas.

"Lo que queremos es garantizar la seguridad de los canadienses, proteger los empleos de los trabajadores y restablecer la confianza de nuestras instituciones", agregó.

En una conferencia de prensa, realizada en paralelo con el debate en la Cámara de los Comunes, la ministra federal de Finanzas, Chrystia Freeland, indicó que gracias a esta ley algunas cuentas bancarias ya han sido congeladas y que cuentas de individuos y de empresas vinculadas a los bloqueos fueron consideradas ilegales. No precisó cuántas cuentas bancarias han sido afectadas hasta el momento, pero dijo que hará la información pública más adelante.

Freeland recordó a los manifestantes que las medidas son reales, que están siendo aplicadas y que el proceso se acelerará. Los invitó, nuevamente, a que regresen a casa.

Medidas extremas e injustificadas, según los conservadores

Luc Berthold, del Partido Conservador, dijo que su partido votará en contra de la moción al final del debate.

Berthold, quien participó en el debate debido al hecho de que la líder interina del partido, Candice Bergen, no habla francés, acusó al primer ministro como el responsable de la crisis actual, al decidir, sin prueba científica, imponer la vacunación a los camioneros que pasan la frontera entre Canadá y Estados Unidos y rechazó escuchar a los manifestantes, tratándolos de racistas y misóginos.

La líder interina del Partido Conservador de Canadá, Candice Bergen. Este partido está en contra de la aplicación de la Ley de Emergencias. Foto: La Presse canadienne / Adrian Wyld

"Durante 15 días, el primer ministro no tomó ninguna medida significativa para calmar la situación. No escuchó las molestias, la fatiga y las peticiones de los manifestantes, ni de los canadienses. Prefirió tomar medidas extremas", aseveró.

En resumen, el primer ministro no ha cumplido con el alto umbral establecido en la Ley de Emergencias para justificar su aplicación. Y por eso los conservadores votarán en contra de su decisión. Una cita de Luc Berthold, líder de la Cámara del Partido Conservador de Canadá

Berthold reconoció, sin embargo, que la manifestación que se lleva a cabo en Ottawa es extremadamente difícil para los residentes y para las empresas locales y pidió a los manifestantes que se fueran del lugar. Los bloqueos ilegales deben terminar pacífica y rápidamente. "Es momento de calmarse", afirmó.

Por su parte, el líder del Bloc québécois, Yves-François Blanchet, también se ubicó en el rango de los opositores a la aplicación de esta ley, argumentando que no estaba justificada en este momento.

"Una vez más, el primer ministro de Canadá se apropia de poderes que no son suyos y eso en detrimento de Quebec", aseguró.

El colmo de la ironía, mientras Quebec no quiere la aplicación de la Ley de Medidas de Emergencia, ¡es la Sûreté du Québec la que viene como refuerzos en Ottawa! Una cita de Yves-François Blanchet, líder del Bloc québécois

Blanchet también se burló de las afirmaciones delTrudeau de que el uso de esta ley no interfiere con las libertades garantizadas por la Carta. Si la Ley de Emergencias no restringiera ninguna libertad, no existiría. "Por naturaleza, obstaculiza las libertades. Y el papel del primer ministro no es negar que obstaculiza las libertades […] sino justificarlo y explicarlo", indicó.

El líder del Bloc québécois, Yves-François Blanchet, también se opone. Foto: La Presse canadienne / Adrian Wyld

Estaremos atentos al gobierno, asegura el NPD

El líder del Nuevo Partido Democrático (NPD), Jagmeet Singh, reiteró que su partido apoyará al gobierno, pero aseguró que aún está dispuesto a utilizar los mecanismos a su alcance para revocar los poderes del gobierno.

"No se trata de dar un cheque en blanco y estaremos atentos al gobierno para evitar cualquier abuso", dijo, asegurando que está satisfecho de que no se considere el uso del ejército y [que] los derechos previstos en la Carta de Derechos y Libertades se mantendrán.

"No hay nadie que quiera que se repita una situación como la de 1970. Mucha gente todavía está marcada por el uso de medidas de guerra en 1970, los arrestos aleatorios, el uso del ejército en las calles de Montrea"l.

Singh también dijo que cree que no hay justificación en este momento para usar medidas de emergencia en Quebec y, por lo tanto, le pidió al primer ministro Trudeau que garantice que las medidas de emergencia solo se usarán donde sean realmente necesarias.

Esto no es una protesta. No es nada pacífico. Los organizadores de esta ocupación ilegal han sido claros desde el principio. […] Están aquí para derrocar a un gobierno elegido democráticamente. Están financiados por influencias extranjeras y se alimentan de información errónea. Una cita de Jagmeet Singh, líder del Nuevo Partido Democrático.

El líder del Nuevo Partido Democrático, Jagmeet Singh. Este es el único partido que apoya invocar la Ley de Emergencia, pero es suficiente para su aprobación. Foto: La Presse canadienne / Adrian Wyld

Un debate que promete ser muy largo

Las modificaciones a los decretos necesarios para la aplicación de las disposiciones de esta ley, publicadas el martes por el ministro de Seguridad Pública, Marco Mendicino, también podrán ser propuestas en el marco del debate, que aún continúa en la tarde del jueves.

El debate debería alargarse unos días ya que la Ley de Emergencias estipula que debe desarrollarse sin interrupción , salvo el turno de preguntas en la Cámara de los Comunes. Por lo tanto, todos los demás trabajos parlamentarios quedan suspendidos hasta nuevo aviso.

Invocada el lunes por Trudeau, la Ley de Emergencias prohíbe en particular las reuniones públicas que puedan interrumpir el movimiento de personas o bienes, dañar el comercio internacional, amenazar la infraestructura esencial del país o incitar a actos de violencia.

Las facultades extraordinarias otorgadas a las fuerzas del orden público para actuar en consecuencia están actualmente vigentes por un período de 30 días. La Cámara de los Comunes y el Senado aún deben dar su aprobación, en caso contrario, estos poderes serán revocados de inmediato.

En la Cámara de los Comunes, el resultado del debate no está en duda. Si el Partido Conservador y el Bloc Québécois ya han anunciado que se opondrán, el Nuevo Partido Democrático pretende apoyarla, lo que le dará al gobierno liberal minoritario el apoyo necesario para ganar.

La situación es más incierta en el Senado, cuyos miembros gozan de mayor independencia que los diputados. Los senadores iniciarán el viernes su propio debate sobre el uso de esta ley.

El debate en la Cámara de los Comunes se lleva a cabo a medida que se levantan los bloqueos en la frontera entre Canadá y Estados Unidos que estaban vigentes cuando el gobierno invocó la ley.

En Ottawa, sin embargo, la principal manifestación de activistas que se oponen a las medidas de salud, en la Colina Parlamentaria, continúa el jueves por vigésimo primer día consecutivo, con manifestantes desafiando abiertamente el ultimátum que recibieron el día anterior.

Fuente: Radio-Canada | Adaptación MGA.