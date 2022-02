Cuatro días de protestas en el puente Ambassador y los manifestantes ganan terreno

Durante los primeros días de la protesta, la policía de Windsor fue capaz de mantener un lado de la calle que va hacia el puente abierto.

Sin embargo, durante la noche del miércoles al jueves los manifestantes se movieron para bloquear esa área de la calle, obligando a los camioneros y otros transportistas a detenerse en el centro de la ciudad. La principal vía al puente, Huron Church Road, permanece bloqueada desde la tarde del lunes.

Un conductor de un camión comentó a CBC News que ha estado atrapado en el tráfico de la ciudad por más de siete horas.

Reporteros de CBC News fueron testigos de una mayor presencia de agentes de la Policía Provincial de Ontario, en el lugar de la protesta de este jueves.

La protesta contra la vacunación obligatoria continúa el 10 de febrero cerca del puente Ambassador, que está cerrado. Foto: Radio-Canada / Elvis Nouemsi Njiké

"Fue un enfrentamiento"

Manbae Singh-Gall es el conductor del primer auto bloqueó la vía este jueves. Dijo que los manifestantes lograron cerrar la calle a pesar de la fuerte presencia policial.

"Fue un enfrentamiento, pero teníamos valor y espíritu. Ellos tienen salario. Si ellos pueden hacer turnos. Nosotros también”, explicó.

El residente de Windsor dijo que ha participado en la protesta desde el lunes en la tarde y que sus compañeros están trayendo más insumos.

"Quiero tener el derecho de escoger. No me importa la vacuna. No me gusta que me digan lo que tengo que hacer , explicó el manifestante, quien indicó que no está vacunado, pero solo por flojera”.

"Mi familia vive en India. No he podido verla en cinco años”, agregó, asegurando que no ha podido visitarla debido a las restricciones por la pandemia.

Cuando se le preguntó qué querían los manifestantes, Singh-Gall aseguró: negociar, terreno medio, que nos escuchen y los escucharemos. Palabras sabias siempre prevalecen cuando los líderes salen al terreno .

Cerrado el acceso al puente y bloqueos en otras vías cercanas

Las personas que desean entrar a Canadá a través del puente Ambassador, desde Estados Unidos, no pueden hacerlo, porque el puente aún permanece temporalmente cerrado , de acuerdo con el sitio web de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA).

Las autoridades siguen entonces dirigiendo el tráfico comercial al puente Blue Water, ubicado en Sarnia, Ontario, pero una porción de la Autopista 402 que lleva hacia ese paso internacional fue bloqueada este jueves.

El puente está experimentando un fuerte retraso -de hasta tres horas- para el tráfico comercial.

Tanto el primer ministro de Ontario como el de Canadá hablaron sobre las protestas el miércoles.

"Los bloqueos en Windsor y en Ottawa están poniendo en peligro empleos, está impidiendo el comercio, amenazando la economía y obstruyendo nuestras comunidades. Deben detenerse. Hablé con el primer ministro (Doug Ford) esta noche. Nuestros equipos seguirán trabajando para dar apoyo a los residentes de Ontario y para tener la situación bajo control”, aseguró el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, vía Twitter.

Seguiremos trabajando juntos para dar apoyo a nuestras fuerzas policiales mientras manejan estas situaciones. Ambos acordamos que deben poner un fin , dijo por su parte el premier, Doug Ford.

El miércoles, la policía de Windsor y el alcalde pidieron apoyo de la provincia, incluyendo el envío de 100 agentes adicionales, autos e inteligencia.

Fuente: CBC News | Adaptación MGA.