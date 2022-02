Primer ministro de Alberta se disculpó por comparar a no vacunados con personas con sida

En mi conferencia de prensa del martes, hice una analogía inapropiada con la estigmatización de las personas que tienen sida. Cometí un error y presento mis más sinceras disculpas”, dijo el primer ministro vía Twitter.

En una entrevista realizada este miércoles en la mañana, el primer ministro explicó que trataba, de manera inapropiada, de explicar que ciertas personas tienen miedo de ir a sitios públicos con personas no vacunados, lo que, según él, es un miedo irracional, una fobia, que conlleva a la estigmatización.

Es uno de los peligros al improvisar una analogía. No debí hacerlo”, aseguró en la entrevista.

Críticas

Michael Phair, cofundador de la Red de Edmonton sobre el Sida y ex concejal municipal, dijo que los comentarios de Kenney fueron alarmantes y dañinos.

Agregó que las personas que sufrieron de sida y murieron no tuvieron la oportunidad de escoger su destino y que enfrentaron años de cuidado médico extremadamente limitado, mientras eran silenciadas y condenadas al ostracismo debido a un cruel estigma.

Phair dijo que la situación es completamente diferente.

Estamos tratando con un grupo muy privilegiado de personas [personas no vacunadas] que tienen todo tipo de recursos del gobierno y que no son discriminados Una cita de Michael Phair, cofundador de la Red de Edmonton sobre Sida.

El pasado de Jason Kenney

David Shepherd, vocero de la oposición oficial en materia de salud de Alberta, dijo que los comentarios del primer ministro son repugnantes y despreciables.

Recordó que el primer ministro hizo campaña en California, en los años ochenta, durante la epidemia del sida, para impedir que familiares con personas enfermas de sida estuvieran con sus cercanos en sus últimos momentos.

Entonces, Jason Kenney estudiaba en una universidad cristiana y militaba en contra la primera ley que estipulaba las parejas del mismo sexo.

Según Shepherd, el hecho de comparar a las personas que sufrieron una verdadera discriminación debido a una enfermedad sobre la que no tenían ningún control y compararlas a personas que escogieron no vacunarse, no tiene ningún tipo de razón.

A su juicio, el primer ministro debería renunciar.

Por su parte, la vocera de la oposición en materia de condición femenina y de temas vinculados a las comunidades LGBTQ2A+, tiene una opinión similar.

No debe atreverse a mencionar el sida en sus comentarios [...] y pretender que es una especie de defensor de los derechos humanos. Conocemos su historia en esta área. Luchó para evitar que los homosexuales visitaran a su pareja moribunda en el hospital. Basta”, le dijo al primer ministro vía Twitter.

Rachel Notley, jefa del Nuevo Partido Democrático, también condenó lo ocurrido a través de un tuit.

La hipocresía y la desinformación dentro [del gobierno conservador unido] es impropio en una persona con autoridad en esta provincia”, aseguró.

Fuente: Radio-Canada | Adaptación MGA.