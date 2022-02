[Reportaje] Estos dos investigadores aportan a la ciencia latinoamericana desde Canadá

Es el caso de Pablo Policzer y Adrián Baranchuk quienes llevan años viviendo en Canadá y son reconocidos en el medio académico del país. Pero además, mantienen una conexión con América Latina fuerte y constante en sus disciplinas respectivas.

Las ideas como semillas

Sembrar jardines es más importante que construir puentes, dice Pablo Policzer, investigador en la Universidad de Calgary hablando de las conexiones entre Canadá y América Latina.

Este investigador fue el último director del Centro de Investigación sobre América Latina (LARC, por sus siglas en inglés), que cerró sus puertas en la primavera del 2020, a principio de la pandemia.

A través de los años, los investigadores asociados al centro llevaron a cabo una gama bastante amplia de proyectos que tienen que ver, por ejemplo, con temas de seguridad en la región latinoamericana, con desarrollo sustentable, transición energética, cosas que importan acá y también allá. Pero el centro cerró. Fue una de las víctimas de los recortes del presupuesto provincial del 2019. Una cita de Pablo Policzer, doctor en Ciencias Políticas y profesor, Univ. de Calgary

Ampliar imagen (nueva ventana) Latin American Research Centre | University of Calgary larc.ucalgary.ca Foto: Universidad de Calgary

Cabe destacar que las amputaciones a los fondos no fueron específicamente para cerrar el LARC, sino que todo el sector universitario sufrió recortes muy serios, dice Pablo Policzer, que han afectado profundamente a todo el sector de educación postsecundaria.

Nuevos paradigmas

La Universidad de Calgary, en Alberta, ha contado por décadas con investigadores con experiencia y expertise en asuntos latinoamericanos.

La institución abrió sus puertas durante la década de 1960 y ya para comienzos de los 70, la comunidad latinoamericanista comenzó a crecer y a forjarse un espacio en sus aulas, despachos y laboratorios.

A pesar del revés que significó la desaparición del Centro de Investigación sobre América Latina, Pablo Policzer cree que hay que mirar de frente y seguir contribuyendo.

Ampliar imagen (nueva ventana) América Invertida es una obra del artista uruguayo Joaquín Torres García realizada en 1943 a bolígrafo y tinta. Foto: Dominio Público / Joaquín Torres García

Los investigadores latinoamericanos de la Universidad de Calgary se desenvuelven en todas las disciplinas y en todas las facultades, dice el investigador. Desde las Bellas Artes, hasta Medicina, Ingeniería, las Ciencias Naturales y definitivamente las Ciencias Sociales y Humanidades, afirma Policzer.

Esa diversidad los llevó a constituirse en un grupo llamado ReThinking Latin American Studies from the South:Repensando los Estudios Latinoamericanos desde el Sur.

La idea de este grupo no es construir puentes. Esto es más como sembrar un jardín. Una planta dispersa semillas por diferentes lugares. Algunas funcionan, otras no, pero uno las va cuidando y va viendo cómo van creciendo y cuáles dan frutos. El resultado depende de las condiciones, pero este trabajo, la investigación, es absolutamente fundamental. Una cita de Pablo Policzer, doctor en Ciencias Políticas y profesor, Universidad de Calgary

Rethinking Latin American Studies from the South (RLASS) es un grupo de trabajo del Calgary Institute for the Humanities, que es el Instituto para las Humanidades más antiguo de Canadá.

Este nuevo proyecto se basa en la propuesta de que el viejo paradigma de los investigadores del Norte investigando a los del Sur está muriendo. En lugar de estudiarlos a ellos, necesitamos trabajar juntos para resolver una serie de problemas comunes, concluye Pablo Policzer.

De corazón a corazón

Ampliar imagen (nueva ventana) Portada de uno de los libros coordinado por el doctor Adrián Baranchuk con trabajos de investigadores en cardiología latinoamericanos. Esta obra en inglés abarca enfermedades desatendidas, como chagas, chikungunya, zika, leishmaniasis, prevalentes en las Américas y que afectan el corazón. Foto: Cortesía

Lo hermoso de este libro es que el primer autor de cada uno de estos de los capítulos publicados, es alguien que tiene menos de 35 años de diferentes partes de Latinoamérica. Entonces tenemos desde Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, Argentina, Canadá, gente muy joven avanzando ciencia al más alto nivel y eso me produce mucha alegría. Una cita de Adrián Baranchuk, cardiólogo de la Universidad Queen's en Kingston, Ontario

Especializado en la electrofisiología, el cardiólogo Adrián Baranchuk llegó a Canadá en el año 2003.

Había pasado por España y aquí mismo en Canadá, varias ciudades, y universidades y hospitales, se presentaron como opciones para establecerse.

Fue Kingston y su Universidad Queen's que el cardiólogo argentino eligió. Desde entonces, ha establecido una escuela de aprendizaje en Kingston para formar expertos en electrofisiología. Y fue ahí donde comenzaron los primeros contactos, desde Canadá, con cardiólogos latinoamericanos .

La segunda persona en venir a nuestra escuela era chilena. Así se creó un lazo entre Chile y Kingston. Los cardiólogos allá identificaban a alguien con potencial y luego de las entrevistas formales, esos expertos chilenos venían a formarse aquí. Así dimos con Andrés Henríquez, que hizo sus estudios en Chile, vino dos años a Kingston, siguió sus especializaciones en Pennsylvania para luego regresar a Chile. En cuanto pudimos lo reclutamos y hoy es parte de nuestro equipo Una cita de Adrián Baranchuk, cardiólogo de la Universidad Queen's en Kingston, Ontario

En 2011, le propusieron al Dr. Baranchuk armar el Consejo de Electrofisiología en la Sociedad Interamericana de Cardiología (SIAC).

El investigador argentino-canadiense dirigió ese espacio de investigación por cuatro años. Posteriormente, fue nombrado vicepresidente por Canadá de la Sociedad Interamericana, también por cuatro años.

Después dirigió la Academia SIAC, una instancia dentro de la SIAC donde se pudieran gestionar las decenas de proyectos de investigación de la Sociedad desde el punto de vista operativo, académico, económico, etc.

Estando en ese puesto, le proponen dirigir un libro de cardiología para todo el continente en español escrito por hispanoparlantes. Una obra que no existía y propone una serie de innovaciones.

Es un libro dual, o sea, un libro en papel que trae los capítulos más resonantes y después un libro extensísimo digital. Pero aparte, en el libro papel tenemos algo que se llama realidad aumentada. Por ejemplo, yo te hablo de un ecocardiograma. Te pongo una foto, esa foto está estática, pero vos tomas tu celular y enfocas un código que hay en el libro y en un segundo, un segundo te aparece el ecocardiograma en movimiento en la pantalla de tu celular. Una cita de Adrián Baranchuk, cardiólogo de la Universidad Queen's en Kingston, Ontario

Ampliar imagen (nueva ventana) Con la compra del libro, el primero en su tipo, se entrega un código para la versión digital que contiene cientos de videos y que permite acceder a la realidad aumentada. Foto: Cortesía SIAC

Hoy el Dr. Baranchuk es el presidente electo de la Sociedad Interamericana de Cardiología, asumirá este puesto en el año 2023.

Olas de un océano

En todo el territorio canadiense, cientos de científicos se interesan en la región latinoamericana.

Entre los centros de investigación más importantes se encuentran la Canadian Association for Latin American & Caribbean Studies CALACS (nueva ventana) y el Center for Research on Latin America and the Caribbean (CERLAC) (nueva ventana) (ambos en la Universidad York, Ontario), y la Associación Canadiense de Hispanistas (nueva ventana) (Universidad Laval en Quebec y Universidad de Toronto).

En la provincia de Quebec está el Laboratoire interdisciplinaire d'études latino-américaines (nueva ventana) (Université du Québec à Montréal), el Lab for Latin American and Caribbean Studies (LLACS) (nueva ventana) (Concordia University), el Réseau d’Étude Latino-américaines de Montréal (RÉLAM) (nueva ventana)que reúne a cuatro universidades de Montreal: Concordia, McGill, Universidad de Montreal y UQAM.